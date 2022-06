Jyrki Lehtolan kolumni: Paavo Lipposen vihaisessa ärähdyksessä eläkeläisen raivo kurottautuu kohti taidetta

Eläkeläisissä on suomalaisen sananvapauden tulevaisuus, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Suomi on sananvapauden mallimaa.

Sitten avaa silmänsä ja lukee ensin Ylen sivuilta monimediajutun canceloidusta nännivaikuttajasta, ”ollaan all about the nipple”, ja seuraavaksi Hesarin kulttuurisivuilta ikuisen unen mittaisen jutun, jossa kysytään ”Vain elämää -sarjan täydellisin esitys nähtiin viidennellä kaudella – mitä laulun aikana todella tapahtui?”, ja voi käydä mielessä, että sananvapaus, paljon melua tyhjästä.

Keskustelu on kuulemma jotain, jonka avulla edistymme ihmisinä ja yhteiskuntina, mutta sitten Mikael Jungner ehdottaa ratkaisuksi maaseudun ongelmiin sitä, että maalaiset muuttavat maalta pois.

Paljon puhutaan nuorten ahdistuksesta, mutta pitäisi muistaa myös eläkeläisissä kasvavat ulkopuolisuuden ja raivon tunteet.

Jotain tapahtui puheelle vuosituhannen taitteen jälkeen. Vaikka puheen määrä kasvoi mediassa, paneeleissa, SuomiAreenoilla, yhä harvempi sanoi mitään, josta kukaan olisi ajatellut, että miten se nyt noin sanoi.

Wahlroosin Björn yritti, mutta oli vähän liikaa rakastunut itsestään tuhertamaansa pilapiirrokseen. Maailma oli juossut ohi, ja kun Wahlroos yritti provosoida vihollisia, vihollinen oli jo keksinyt traumatisoitua niin monesta muusta asiasta, ettei Wahlroos enää mahtunut listalle.

Muut äänet oli annettu niille, jotka muutenkin olivat äänessä.

Tuo urbaani ikuisen lukiolaisen ääni puhui kaikesta, mistä pyydettiin festarikesästä Ukrainan sotaan niin, että oli vaikea sanoa, kumman ne pakon edessä valitsisivat, Venäjän vetäytymisen vai festarikesän.

On tullut aika kutsua eläkeläiset mukaan keskusteluun.

Nykykeskustelun ongelmina ovat halu tuottaa hyvä mieli kaikille ja keskustelijoiden tarve pysyä keskustelemassa.

Siksi ne ovat kohteliaita, eivät käytä ääri-ilmaisuja ja leikkivät tylsää aikuista ollakseen äänessä huomennakin. Tunnettuudesta seuraa ansiomahdollisuuksia, ja nykykeskustelijat ovat sen ikäisiä, että pukkaa asuntolainaa, lapsia, haaveita toisenlaisesta elämästä.

Tällä viikolla Demokraatti-lehdessä päästettiin viimein raivo koira vapaaksi.

Paavo Lipponen oli kirjoittanut mielipidekirjoituksen, jossa haukkui median, Sauli Niinistön järjestämät Kultaranta-keskustelut, Jens Stoltenbergin ja varmaan rivien välissä kesäsään ja korvapuustitkin.

Se oli virkistävää kuin syksyinen kaatosade.

Lipposella on omat hellät suhteensa venäläiseen kaasuun, mutta tuollaiset sidonnaisuuksien ristiriidat eivät ole pääasia silloin, kun eläkeläisen raivo kurottautuu kohti taidetta.

Vihaisissa eläkeläisissä on suomalaisen sananvapauden tulevaisuus. Ne saivat aikoinaan, mitä halusivat ja ovat nyt riippumattomia sanomaan mitä vain, kun ei enää tarvitse päästä elämässä eteenpäin.

Eläkeläisiä tulisi haastatella enemmän, vaatia paneeliohjelmiin jakamaan pahantuulisuuttaan, antaa niiden raivolle ääni muuallakin kuin yleisönosastoissa.

