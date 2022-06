Loviisassa puuhun kuollut henkilö ei ollutkaan rengastaja

Menehtynyt henkilö oli kokeneen petolinturengastajan avustaja. He olivat mahdollisesti merikotkan pesällä.

Loviisassa viime lauantaina menehtynyt henkilö ei ollut lintujen rengastaja, toisin kuin Itä-Uudenmaan poliisi keskiviikkona tiedotti.

Helsingin yliopiston Rengastustoimiston johtajan Jari Valkaman tiedon mukaan kyseessä oli hyvin kokeneen petolinturengastajan avustaja.

– Erittäin ikävä tapaus, Valkama sanoo.

Korkealle puihin – lähelle latvusta – pesänsä tekevien petolintujen, kuten kalasääskien ja merikotkien, rengastajat saattavat koulutustarkoituksessa käyttää avustajaa.

Avustaja kiipeää rengastajan puolesta pesään ja laskee poikaset alas mittaamisen ja rengastamisen ajaksi.

Nämä tarkkuustyöt on helpompi tehdä maan kamaralla.

Suomessa on rengastusluvan haltijoita 745. Heidän keski-ikänsä on 54 vuotta. Aktiivisia petolinturengastajia on joitakin satoja.

Suurten petolintujen rengastaminen on vaativuutensa vuoksi eräänlainen rengastuksen kuningaslaji.

Edellinen kuolemaan johtanut rengastusturma tapahtui vuonna 2016 Valkeakoskella. Tuolloin menehtyi erittäin kokenut kalasääskirengastaja, jonka kiipeilyjalkine oli jäänyt kiinni harusköysillä tuettuun pylvääseen, jonka päälle kalasääskelle oli rakennettu tekopesä.

Valkaman mukaan Valkeakosken turman jälkeen Rengastustoimisto lisäsi rengastajien kiipeily- ja turvallisuuskoulutusta.

Rengastajapäiville kutsuttiin arboristeja (puunhoitajan tutkintonimike) pitämään koulutustilaisuuksia. Myös turvavälineistä valistettiin.

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan Loviisassa menehtyneellä henkilöllä oli ollut kiipeilyvyö vyötärön ympärillä, mutta se oli jäänyt kiinni oksan päälle.

Kiipeilijä ei ollut jaksanut enää nousta ylöspäin vapauttamaan köyttä oksan päältä, vaan poliisin mukaan hän ”väsyi ja ote petti kohtalokkain seurauksin”.

Onnettomuustutkintakeskuksen Otkesin johtava tutkija Kai Valonen tuntee tapauksen. Hänen mukaan poliisin käyttämä ilmaus otteen pettämisestä ei tarkoittanut putoamista alas puusta maahan, vaan jäämistä ylös puristuksiin.

Valkeakosken kesän 2016 turmassa kalasääskirengastaja oli ollut liikkeellä yksin, eikä häntä osattu aluksi kaivata eikä hän kyennyt itse hälyttämään apua.

Loviisassa tilanne oli toinen, mutta apu ei silti kerinnyt ajoissa paikalle.

– Kymmeniä minuutteja siinä oli kai ainakin mennyt, Valonen sanoo. Turmapaikka oli hänen käsityksensä mukaan rannikolla.

Tämä tarkoittaa, että kyseessä on todennäköisesti ollut merikotkan pesä ja merikotkan poikasten rengastaminen.

Rengastustoimiston johtaja Jari Valkama on vielä poliisin niukan onnettomuustiedotteen varassa.

Hänen mukaansa kalasääskien rengastuskausi alkaa vasta kahden-kolmen viikon päästä. Merikotkaan viittaisivat sekä ajankohta että se, että merikotkien pesät ovat yleensä korkealla puussa lähellä latvaa.

Kanahaukat ja hiirihaukat rakentavat pesänsä alemmaksi, lähelle runkoa.

Petolinturengastajia on kohdannut lähimenneisyydessä useita murhenäytelmiä.

Heinäkuussa 2017, vain vuosi Valkeakosken turman jälkeen, katosi suolla pesiviä muuttohaukkoja rengastamaan lähtenyt 70-vuotias lintuharrastaja.

Hänen ruumiinsa löytyi Iin Litokairasta syyskuussa.

Neljäs kuolemantapaus oli hukkuminen, kun uimalla nuolihaukan saaripesälle raskaiden varusteiden kanssa menossa ollut rengastaja hukkui.

Tiedossa on myös vakava kanahaukan pesältä putoaminen Uudellamaalla.

Itä-Uudenmaan poliisin keskiviikkoisessa tiedotteessa oli mukana Otkesin johtavan tutkijan Kai Valosen vetoomus:

”Haluamme muistuttaa kaikille rengastajille ja työkseen tai harrastuksen puitteissa korkealle kiipeäville kiinnittämään erityistä huomiota korkealla työskentelyn käytäntöihin ja tarkistamaan, että kaikki tarvittavat varusteet ovat kunnossa.”