Otkesin laaja raportti paljastaa, että viime vuonna moni hukkui paljuun – asiantuntija antaa tärkeän ohjeen

”Jos sinne sammuu, kyllä se hukkuminen tulee.”

Paljujen yleistymisen myötä yleistyneitä paljuhukkumisia voitaisiin vähentää yleisellä asennekehityksellä.

Miten, siihen vastaa Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) koulutussuunnittelija Anne Hiltunen, joka on tutustunut Otkesin raporttiin.

Hiltunen löytää paljuhukkumisista paljon aivan samoja elementtejä, jotka ovat tuttuja laajemmista ympyröistä ja suuremmista vesistöistä.

Täysin väärästä asenteesta lauloi Irwin Goodman vuonna 1966: ”Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy niin antaa mennä vaan...”

Palju eli kylpytynnyri eli hulju on yleensä puusta valmistettu tynnyri, jonka useimmiten puilla lämmitettyä vettä käytetään ulkona kylpemiseen.

Ämpäriin ei ehkä huku, mutta palju on kuin iso ämpäri, johon voi hukkua.

– Neuvomme aina, että älä ui yksin. Sama pätee paljuun. Vaikka kuviteltaisiin, että siellä vain istutaan, niin sinnekin voi hukkua, Hiltunen sanoo.

– Siellä on taustalla vahva humalatila ja sitten on sammuttu. Aina, kun ollaan tekemisissä veden kanssa, olisi hyvä olla se kaveri katsomassa perään.

Tosin tämäkään neuvo ei aina riitä.

– On voinut olla niin, että toinen on hukkunut ja kaveri on sammahtanut siihen viereen.

Paljussa voi saada myös sairaskohtauksen.

– Mutta silloinkin auttaisi, jos siellä on joku mukana.

Hiltunen myöntää, että pitää olla realisti. Paljuilu liittyy usein viipyilevään kylpemiseen, jolloin alkoholiakin saatetaan nauttia viipyilevästi eli pitkittyneesti.

– Kohtuukäyttö, Hiltunen neuvoo.

Hän kertoo olevansa turvallisuusorientoitunut henkilö, mutta nauttineensa silti henkilökohtaisestikin alkoholia paljussa.

– Olen ottanut siiderin, kaksikin ja jopa kolmannen, mutta kaverien ympäröimänä, ei yksin. Kenenkään ei pidä paljuilla yksin.

– Ja jos tietää, että alkaa olla tosi humalassa eikä pysy enää pystyssä, silloin ei kannata enää lähteä sinne paljuun ollenkaan. Jos sinne sammuu, kyllä se hukkuminen tulee, Hiltunen vakuuttaa.

Takavuosina paljuhukkumisia sattui myös pienille lapsille.

– Pienten lasten kanssa paljujen pitää olla ei-valvottuna-aikana suojattuina. Kannet päälle ja siirrettävät rappuset pois, Hiltunen neuvoo.