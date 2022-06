Suomalaisten luottamus uutisiin on suurempaa kuin missään muussa vertailun 46 maasta.

Suomalaisista 75 prosenttia luottaa itse seuraamiinsa uutisiin, käy ilmi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin tuoreesta kyselystä.

Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus uutisiin on kasvanut, vaikka monissa muissa maissa kehitys on ollut päinvastaista. Suomessa uutisiin luottavien määrä on nyt suurempi kuin koskaan.

Määrä kasvoi edellisvuoden mittauksesta kahdella prosenttiyksiköllä. Myös useimpiin uutisiin luottavien määrä nousi 69 prosenttiin, mikä on neljä prosenttiyksikköä viime vuotta enemmän.

Parhaiten yleisöä viikoittain tavoittavat uutislähteet ovat lehtien verkkosivut ja sovellukset sekä television uutislähetykset ja -ohjelmat.

Suomalaisten verrattain suureen medialuottamukseen on useita mahdollisia selityksiä, arvioi Suomen maaraportista vastaava tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopistosta.

”Yleinen luottamuksen kulttuuri on Suomessa keskimääräistä vahvempi. Suomessa on myös toimittajakunnan suhteellisen vahva ammatillinen kulttuuri. Myös uutismedioiden poliittinen sitoutumattomuus voi vaikuttaa asiaan”, Reunanen kertoo Media-alan tutkimussäätiön tiedotteessa.

Suomessa on myös varsin vähän niitä, jotka eivät usko valtavirran käsityksiin ja uutismediaan.

”Voi olla, että jos polarisoituvat keskustelut saavat ihmiset valitsemaan tiukemmin puolensa, Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa kannoistaan epävarmat todennäköisemmin siirtyvät luottavan enemmistön kuin epäilevän vähemmistön joukkoon”, Reunanen sanoo.

Suomessa luotetaankin uutisiin kaikista eniten vertailussa mukana olleista maista. Seuraavaksi eniten uutisiin luotetaan Portugalissa, Tanskassa, Hollannissa ja Norjassa. Vähiten uutisiin luottavia on Yhdysvalloissa.

Muissa maissa luottamus uutisiin alkoi vähentyä viime vuoden poikkeuksellisen kasvun jälkeen.

”Vaikuttaisi siltä, että uutisten kiinnostavuudella ja uutisten välttelyllä voisi olla yhteys luottamukseen. Niissä maissa, joissa luottamus uutisiin on laskussa, uutisia vältellään enemmän ja kiinnostus uutisiin on hiipumassa”, Media-alan tutkimussäätiön johtaja Noora Alanne arvioi tiedotteessa.

Kyselytutkimuksessa verrattiin uutisten käyttöä 46 maassa. Kyselyyn osallistuu vuosittain kussakin maassa noin 2 000 vastaajaa. Suomi on ollut mukana vuodesta 2014. Raporttia rahoittaa Media-alan tutkimussäätiö.