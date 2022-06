Ely-keskus alkoi saada ilmoituksia ”aavepuista” – ”Tämä vuosi on menetetty”

”Tuomi ei ole siitä moksiskaan, vaikka se on koista aivan karmean näköinen.”

Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia valkoisen harson peittämistä aavepuista.

Puut ovat kuin suoraan kauhuelokuvien lavasteista. Puiden peitteenä on ohutta seittiä, repaleinen harso kiemurtelee pitkin puun runkoa ja oksia. Harson pinnalla vilisee vaaleita toukkia.

Aivan kuin ahnas saalistaja olisi heittänyt verkon puun päälle ja yrittää tukahduttaa puuta hengiltä.

Mikä puita riivaa?

– Tuomenkehrääjäkoi, arboristi Pietro Lämsä vastaa pelkän ulkoisen kuvauksen perusteella.

Lämsä kertoo, että tuomenkehrääjäkoi tekee puuhun ohuen pumpulimaisen seitin. Se elää vain tuomessa.

– Tämä vuosi on menetetty, mutta ensi vuonna tuomeen tulee taas lehtiä. Puun pitäisi selvitä tuomenkehrääjäkoista.

Hyönteisasiantuntija Reima Leinonen Kainuun ely-keskuksesta kertoo, että tuomenkehrääjäkoilla on tietyin väliajoin runsas vuosi.

Leinosen mukaan tänä keväänä tuntuu taas olevan tuomenkehrääjäkoiden vuosi. Aavepuista on tullut paljon ilmoituksia.

– Tuomi ei ole siitä moksiskaan, vaikka se on koista aivan karmean näköinen ja se on syöty tyhjäksi. Se toipuu siitä, koska koit eivät jatka yleensä monta vuotta peräkkäin.

Leinonen sanoo, että tuomi kestää yleensä tuomenkehrääjäkoin. Joskus kuitenkin jos tuomi on jostain muusta syystä heikentynyt, se voi kuollakin.

Leinonen kertoo, että toukka kehrää säkin, jonka sisällä toukkapesue elelee ja syö tuomen lehtiä. Harsopussin sisällä toukat ovat suojassa.

Tuomi on seitin peitossa niin kauan kuin toukat koteloituvat ja lähtevät lentoon.

Toukka on Leinosen mukaan vaatimattoman kokoinen. Myös aikuinen on vaatimattoman kokoinen. Se on väriltään vaalea ja siinä on pieniä pisteitä.

– Yleensä luonto hoitaa kannan, niillä ovat omat luontaiset loispistiäiset ynnä muut viholliset, jotka romahduttavat kannan.

Kaikilla hyönteisillä on luontainen kannan vaihtelu. Lajista riippuen vaihtelee, mikä olosuhde on millekin lajille huippu, jolloin ne runsastuvat voimakkaasti.

Monella perhosella kannan vaihtelu on Leinosen mukaan keskimäärin vähän vajaa kymmenen vuotta. Tuomenkehrääjäkoilla voi olla lyhyempi sykli.

– Aina kun olosuhteet natsaavat hyvin, kanta kasvaa isoksi. Sitten taas joku luontainen keino pudottaa sen alas.