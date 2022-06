Suomen Nato-jäsenyyden jarruttaminen vuoden voisi olla loogista, sanoo tutkija – tämäkö on Erdoganin suunnitelma?

Asiantuntijat arvelevat, että Turkki saattaa jarruttaa Suomen Nato-jäsenyyttä muutamasta kuukaudesta jopa yli vuoteen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi maanantai-iltana Ylen A-studiossa, että Suomen Nato-jäsenhakemus on pahasti jäissä. Nato-prosessi ei ole edennyt Turkin vastahakoisuuden vuoksi.

Turkki ei ole kannattanut Suomen eikä Ruotsin hyväksymistä puolustusliiton jäseneksi, koska Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on syyttänyt Suomea ja Ruotsia terroristien tukemisesta.

Kuinka kauan Turkki voi painaa Nato-jarrua?

Nato-asiantuntija Iro Särkkä Helsingin yliopistosta arvelee, että Turkki voi hyvinkin pitää pintansa joitakin kuukausia.

– En usko, että jarrutus kestää vuotta. Tässä puhutaan kuitenkin Naton uskottavuudesta organisaationa sekä Yhdysvaltojen ja muiden isojen Nato-maiden arvovallasta. Jos Turkki pystyisi jarruttamaan loputtomiin, se tarkoittaisi, että Turkki päättäisi Naton laajentumispolitiikasta, Särkkä sanoo.

Erdoganin AK-puoluetta edustava parlamentaarikko, Turkin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Akif Cagatay Kilic sanoi brittilehti Guardianille, että Turkki on valmis estämään Ruotsin ja Suomen jäsenyyden ”vaikka vuoden, mikäli se on tarpeen”.

Asiamies Anu Leinonen sanoo, että Turkilla ei ole mikään kiire tai tarve hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusta heti. Turkki voi tehdä hakemuksilla omaa politiikkaansa.

Turkki-asiantuntija, Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen sanoo, että vuosi voisi olla Turkin näkökulmasta sikäli looginen, että Turkissa ovat ensi kesänä parlamentti- ja presidentinvaalit.

Erdogan pelaa Suomen ja Ruotsin Nato-vastustuksella myös sisäpoliittista peliä valmistautuessaan vaaleihin.

– Erdogan voi nostaa tämän ennen vaaleja esiin suurena voittona ja vaieta vaalien jälkeen vähin äänin, Leinonen sanoo.

Kumpikin sanoo, että nopeaa läpimurtoa ei todennäköisesti ole odotettavissa. Molemmat korostavat, että presidentti Niinistöllä on tämän hetken tilanteesta paras mahdollinen tieto.

– Suuri yleisö ei tiedä, mitä kulisseissa tapahtuu ja mitkä Turkin todelliset vaatimukset ovat, Leinonen huomauttaa.

Miten tämä paha jumi saadaan laukeamaan?

Särkkä korostaa aktiivista diplomatiaa sekä neuvotteluyhteyden ylläpitämistä mutta lisää, että neuvottelujen ratkaisemiseen todennäköisesti tarvitaan vielä kolmas tai jopa neljäskin osapuoli mukaan. Näillä Särkkä tarkoittaa Natoa ja Yhdysvaltoja.

Nato-asiantuntija Iro Särkkä arvelee, että Suomen Nato-neuvotteluihin tarvitaan avuksi Yhdysvaltoja.

– Suomi on tehnyt sen, mihin tällä aikataululla on pystytty. Luulen, että Yhdysvaltoja tarvitaan mukaan, mutta ainakaan vielä Yhdysvaltojen puolelta ei ole osoitettu mitään sen suuntaista, Särkkä sanoo.

Monet asiantuntijat ovat yleisesti ajatelleet, että Turkin pääasiallinen motiivi on päästä keskusteluyhteyteen juuri Yhdysvaltojen kanssa. Näin Suomi on jäänyt pelinappulaksi isompien poikien leikkeihin.

” Voi käydä niin, että Yhdysvallat tulee, lyö nyrkkiä pöytään ja sanoo, että nyt tämä loppuu tähän. Sitten katsotaan, mikä se hinta on esimerkiksi asevientirajoitusten poistamisessa.

– Pitää muistaa, että Erdogan ja Donald Trump olivat kavereita, kun taas Joe Bidenin hallinto on suhtautunut Erdoganiin äärimmäisen viileästi. Tässä voi olla kyse osittain myös siitä, että Erdogan haluaa, että hänet ja Turkki otetaan Yhdysvalloissa huomioon. Ja tehdään politiikkaa, jota jatketaan, kunnes saadaan Yhdysvalloilta myönnytyksiä, Leinonen miettii.

Myös Särkkä näkee, että Turkki haluaa lypsää Yhdysvaltoja tai muita isoja Nato-maita myönnytyksiin. Turkin lopulliset vaatimukset eivät ole vielä selvillä.

– Voi käydä niin, että Yhdysvallat tulee, lyö nyrkkiä pöytään ja sanoo, että nyt tämä loppuu tähän. Sitten katsotaan, mikä se hinta on esimerkiksi asevientirajoitusten poistamisessa. Turkki haluaa saada jotakin, ja kun se on haluamansa saanut, se on valmis tunnustamaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyden.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on pysynyt jämäkkänä – Suomi ja Ruotsi ovat saaneet toistuvasti pakit.

Leinonen nostaa poliittiseen peliin jokerikortiksi vielä Venäjän.

– Kääntyykö Turkki länsiliittouman vai Venäjän suuntaan? Ja mitä Venäjä on valmis tekemään Turkin hyväksi? Tässä pelissä on monta erilaista tekijää ja tasoa, Leinonen puntaroi.

Suurin terä Turkin kritiikistä on suuntautunut Natoon samaan aikaan hakeneeseen Ruotsiin.

Kannattaisiko Suomen tehdä Ruotsiin pesäeroa? Voisiko Turkki näyttää yksin Suomelle vihreää valoa?

– Se on aivan vihonviimeinen ratkaisu. En pidä todennäköisenä, että Suomi lähtisi tekemään pesäeroa Ruotsiin. Mennään yhdessä käsi kädessä ja osoitetaan pohjoismaista yhtenäisyyttä, Särkkä sanoo.

” Olisi aikamoinen kasvojenmenetys, jos Suomi lähtisi nyt sanomaan, että kyllä me, vaikka Ruotsi ei.

– Vaikka lähes kaikki konkreettiset syytökset ovat liittyneet Ruotsiin, Suomikin on silti yleensä mainittu jälkiosioissa. Olisi aikamoinen kasvojenmenetys, jos Suomi lähtisi nyt sanomaan, että kyllä me, vaikka Ruotsi ei. Se tuntuu hyvin arveluttavalta optiolta, Leinonen sanoo.