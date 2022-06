Luulisi, että lähes kolmeen euroon noussut 98-bensan hinta vähentäisi jenkkiautoharrastajien kokoontumisia, mutta ainakin Etelä-Pohjanmaalla harrastus kukoistaa.

Teuvalainen Jorma Säntti on tankannut omaan "letukkaansa" historian kalleinta ysikasia ja ajellut jo muutamiin kokoontumisiin kevään ja alkukesän aikana. Tilanne harmittaa, mutta ajot eivät hänen mukaansa vähene.

– Olen ajatellut, että kun en tupakoi enkä käy baareissa, poltan sitten bensaa. Kun harrasteajoneuvoa on koko talvi ruuvattu, puunattu ja pantu kuntoon, kyllä sillä kesällä ajellaan se 1 000–5 000 kilometriä. Tämä on harrastus isolla H:lla.

Säntti tietää jokaisen harrastajan katsovan polttoainekustannusta omasta vinkkelistään, eikä ihmettele, jos kipuraja on osalla jo tullut vastaan.

– Autoharrastajilla oli kokoontuminen Seinäjoella uuden ostoskeskuksen pihassa, ja paikalle tuli 60 autoa, eli ihan perinteinen määrä. Jos hinta tästä nousee paljon, retket luultavasti lyhenevät. Silti kyllä ajetaan.

Hänen oma autonsa Pontiac Le Mans kuluttaa 14–15 litraa sadalla kilometrillä, mikä on jenkkiautoksi melko vähän.

– Tässä on ruiskukone uudemmasta autosta. Riippuu autosta ja tehoista, kulutus voi olla 25–35 litraa satasella.

Säntti toteaa auton olevan harrastajalle sijoitus, ja hän pelkää tilanteen alkavan vaikuttaa harrasteautojen arvoon tulevaisuudessa.

– Niin kauan se ei vaikuta, kun vain bensaa saadaan, hän silti uskoo.

Säntti muistuttaa autoharrastajien käyttävän monia palveluita ja lisäävän sitä kautta valtion verotuloja. Jos liikkuminen vähenee, esimerkiksi yöpymiset hotelleissa ja mökeissä vähenevät.

– Sama koskee retkeilyautoja. Olen kuullut, että aika moni pitää autonsa nyt paikoillaan: se ajetaan jonnekin kausipaikalle odottamaan dieselin hinnan­alennusta.

Jurvan Sarvijoella asuva jenkkiautoharrastaja Kari Alakoski on jo rajoittanut omia ajojaan.

– En ole nyt käynyt kauempana, vaan vain oman maakunnan tapahtumissa. Niissä näyttää olevan samalla tavalla porukkaa kuin ennenkin.

Alakosken Buick Wildcat kuluttaa maantieajossa 13–15 litraa satasella.

– Se on normikulutus. Eri juttu on, jos ajetaan kovempaa. Minulla ei ole kiirusta mihinkään, eli ajelen rauhassa, kuten harrasteautolla on tapana.

Myös hän uskoo, ettei ajaminen lopu missään vaiheessa, mutta se vähenee, jos hinnat ylittävät kipurajan.

– En osaa sanoa, mikä on oma kipuraja, mutta mitä korkeammaksi hinnat menee, sitä vähemmän tulee ajettua harrasteautolla. Voi olla, että joihinkin tapahtumiin pitää mennä käyttöautolla, tuumaa Alakoski, joka harrastaa myös jenkkiautojen kuvausta.