Pikkukunta päätti turvata kesämökkiläisen yöunet poikkeusluvalla

Yrittäjä perusteli nukkuma-aitan rakentamista liikennemelulla, joka häiritsi nukkumista valtatien varrella olevassa pientalossa.

Liikennemelusta yöunensa menettänyt kesäasukas on saanut Kiteen kaupungilta poikkeusluvan nukkuma-aitan rakentamiseen erityisessä suojelussa olevan Puruveden rannalle vastoin alueella olevaa rantayleiskaavaa.

Valtatie kuuden varrelta pienomakotitalon pari vuotta sitten ostanut, nyt jo eläköitynyt mikkeliläinen rakennusyrittäjä halusi ensin rakentaa rantasaunan erilliselle, noin sadan metrin päässä pientalosta olevalle 500 neliön rantatontille, mutta saunalle poikkeuslupaa ei myönnetty.

Yrittäjä muutti suunnitelmiaan. Hän haki poikkeuslupaa äänieristetyn nukkuma-aitan rakentamiseen samalle rantatontille. Hakemustaan hän perusteli liikennemelulla, joka häiritsi nukkumista valtatien varrella olevassa pientalossa. Talo on noin kymmenen metrin päässä valtatiestä.

– Tiellä on ympärivuorokautinen kova rekka- ja muu liikenne. Nukkumisesta ei tule mitään. Emme tarvitse muita mukavuuksia kuin hyvät yöunet ja juomaveden lähteestä, hän perusteli hakemustaan Kiteen kaupunginhallitukselle.

Poikkeusluvan hakijan mukaan valtatien 6 liikennemelu haittaa nukkumista tien varrella olevassa pientalossa.

Vastoin kaupungin maankäyttöpäällikön valmistelua ja kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitus halusi kuitenkin turvata kesäasukkaan yöunet ja myönsi tälle äänestyksen jälkeen poikkeusluvan nukkuma-aitalle.

Alueella on Kesälahden kunnan aikana laadittu rantayleiskaava. Sen mukaan rakennuspaikan pienin koko alueella on 5 000 neliömetriä. Mikäli jätevesien asianmukainen käsittely on järjestettävissä, tontin vähimmäiskoko on 3 000 neliötä.

Saunan poikkeuslupa tyssäsi paitsi kaavan vastaisuuteen ja tontin pienuuteen, myös siihen, ettei sillä olisi voitu järjestää asianmukaista käsittelyä jätevesille.

Kantovesisauna ja sen jätevesille suunniteltu imeytyskaivo olivat pohjavesialueella, liian lähellä rantaa, naapurin talousvesikaivoa ja tontin tuntumassa olevaa lähdettä. Rakennus olisi myös tullut liian lähelle kylätietä. Lisäksi kaavan määräämä rakennusoikeus oli alueella ylitetty jo moninkertaisesti.

Tontilla on 1960-luvulla rakennettu sauna, jolla on aikoinaan ollut viiden vuoden tilapäinen rakennuslupa. Nyt se on määrä purkaa.

Osa rantatontin rajanaapureista esitti huomatuksensa poikkeuslupahakemuksiin, mutta varsinaisia valituksia päätöksistä ei jätetty.

Aitan poikkeuslupahakemuksen kaupunginhallitukselle valmistelleen maankäyttöpäällikkö Juha Kervisen mielestä sadan metrin päässä valtatien varressa olevan pientalon meluntorjunta ei ole käypä perustelu nukkuma-aitan poikkeusluvalle. Se on ratkaistava kohteessa itsessään.

Samaa mieltä on kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen. Hänen esityksensä oli, ettei poikkeuslupaa olisi tullut myöntää. Kaupunginhallituksen enemmistö oli kuitenkin toista mieltä. Äänestyksen jälkeen se myönsi aitalle poikkeusluvan.

Näkymä yleiseltä kylätieltä poikkeusluvan saaneelle rakennuspaikalle. Nukkuma-aitan rakennuspaikka on vain noin 12 metrin päässä Puruvedestä. Tontilla oleva vanha sauna on määrä purkaa.

Kaupunginhallituksessa muutosesityksen tehnyt Ari Asikainen (kesk.) perusteli poikkeusluvan myöntämistä ensin sillä, että kyseessä oli pariskunta, joka oli muuttamassa Kiteelle. Näin kaupunkiin olisi saatu kaksi uutta veronmaksajaa.

Kuultuaan, ettei luvan hakijalla ole ollut edes aikeita muuttaa Kiteelle asumaan, Asikainen korjasi sanomaansa.

– Sellainen kuvitelma siitä oli, että he olivat tänne muuttamassa. Niin heistä kylällä puhuttiin. Kiteellä olemme suhtautuneet näihin poikkeuslupiin yleensäkin aika löysästi, jos hankkeessa ei ole ympäristön pilaantumisen vaaraa. Täällä kun ei muutenkaan ole liiaksi tällaista toimintaa.

Asikaisen mukaan päätökseen vaikutti myös se, että lähikylällä oli jo Kesälahden kunnan aikana myönnetty vastaavanlainen poikkeuslupa kaavasta poiketen. Kyse oli siis hakijoiden tasapuolisesta kohtelusta.

– Tontilla on myös kaksi vanhaa huonokuntoista ”tönöä”, jotka on määrä purkaa siitä pois ja rantanäkymä päinvastoin siistiytyy. Nämä ovat asioita, joista aina joku pahoittaa mielensä, teki niiden kanssa mitä tahansa, Asikainen sanoi.

Poikkeusluvan perusteella rakennusluvan saaneen aitan koko on 25 neliötä. Sen yhteyteen on suunniteltu varastotila erillisellä sisäänkäynnillä.

Poikkeusluvan perusteella nukkuma-aitalle on myönnetty jo varsinainen rakennuslupa. Omistajan mukaan ainakin pohjatyöt on tarkoitus tehdä tänä kesänä.

Hänen mukaansa rakennusluvan saaminen Kiteellä oli työn ja tuskan takana, mutta hän päätti katsoa asian loppuun saakka. Hän kertoo rakentaneensa kesämökkejä muun muassa Juvalla ja Kangasniemellä, eikä lupien kanssa ole ollut mitään ongelmia.

Liikennemelun aiheuttaman haitan yöunille hän sanoo kirjanneensa poikkeuslupahakemukseen, koska perusteluja vaadittiin.

– Jotainhan siihen piti keksiä, kun eivät ensimmäisellä kerralla lupaa myöntäneet. Tiedätkö muuten, mitä varten siihen aittarakennukseen on piirretty tila myös varastolle, rakentaja totesi arvoituksellisesti.