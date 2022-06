Merikotka ei ole tiedettävästi aiemmin pesinyt Santahaminan saarelle. Puolustusvoimien suljetut alueet antavat pesimisrauhan monille lintulajeille, jotka eivät muutoin viihdy pääkaupunkiseudulla.

Santahaminassa taisteluampumaradan lähellä kasvavasta männystä on löytynyt kaksi merikotkan poikasta. Tämä on tiedettävästi ensimmäinen kerta, kun merikotka on pesinyt kyseiselle saarelle. Rengastuksen yhteydessä punnittu tyttö painoi 4,7 kiloa ja poika 4 kiloa.

Eilen sunnuntaina luontovalvoja Matti Hyhkö haki merikotkan poikaset 18 metriä korkeasta männystä rengastaja Hannu Ekblomille rengastettavaksi. Poikasten vanhemmat kiertelivät pesän yläpuolella rengastuksen aikana. Emosta pystyttiin kamerakuvan perusteella lukemaan rengastustiedot. Emo on syntynyt 2009 Porkkalassa, ja se on pesinyt edeltävin vuosina muutamia kertoja viereisellä saarella Isosaaressa.

Merikotkan pesän löysi toukokuun alussa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja, eversti Vesa Laitonen. Laitonen on harrastanut lintujen tarkkailua jo pidemmän aikaa ja tilastoinut havaintonsa vuodesta 1997 alkaen.

Santahaminassa pesii myös kanahaukka, jonka poikaset rengastetaan tiistaina. Santahaminassa esiintyy lukuisia eläin- ja kasvilajeja, jotka eivät muualla pääkaupunkiseudulla pystyisi menestymään.