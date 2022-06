Kansanedustaja paheksuu koronasta toipuneen Marinin koripalloilua: ”Jälkitaudit eivät ole leikin asia”

Mia Laiho (kok) moittii koronasta toipuneen pääministerin aloittaneen ”urheilun” liian varhain.

Kalajoella viikonloppuna järjestettyyn kokoomuksen puoluekokoukseen osallistunut Mia Laiho (kok) on lääketieteen tohtori ja toiminut muun muassa ylilääkärinä.

Koronasta parantunut pääministeri Sanna Marin (sd) iloitsi eilen sunnuntaina toipumisestaan julkaisemalla Instagramissa videon, jossa hän heittää koripalloa virka-asunnollaan Kesärannassa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja lääkäri Mia Laiho ei videosta innostunut. Hän katsoi pääministerin aloittaneen urheilun liian varhain. Marin tiedotti positiivisesta koronatuloksestaan keskiviikkona 8. kesäkuuta.

– Näin lääkärinä en voi kyllä suositella urheilua, kun oireista ja positiivisesta testistä julkisten tietojen mukaan vasta viisi vuorokautta, Laiho kommentoi Twitterissä.

Laiho katsoi pääministerin näyttävän huonoa esimerkkiä erityisesti nuorille.

– Jälkitaudit eivät ole leikin asia, hän jatkoi.

Tulkinnanvaraista on, kuinka ”urheiluksi” pääministerin heittelyn voi laskea. Suositusten mukaan liikuntaharjoitteluun voi vaiheittain palata, kun oireiden alkamisesta on kulunut 10 päivää.

UKK-Instituutin Tampereen Urheilulääkäriaseman ylilääkäri Kerttu Toivo totesi kuitenkin IS:n haastattelussa tammikuussa, että lievän taudin aikana voi oman voinnin mukaan liikuskella ulkona turvaetäisyyksistä huolehtien.

Pääministeri lienee koripalloillessaan ollut jo oireeton. Hänen oireensa tiedetään myös olleen lieviä.

IS ei tavoittanut pääministerin esikuntaa avaamaan Marinin liikunnan intensiivisyyttä.

Mia Laiho sentään vastaa maanantaiaamuna puhelimeen.

– Halusin ihan vain yleisellä tasolla tuoda esiin, ettei aktiivisen liikunnan aloittaminen ole järkevää, kun on kulunut näin lyhyt aika positiivisesta koronatuloksesta, hän perustelee.

– Instagramin käyttäjissä on paljon nuoria ja pääministerilläkin on paljon nuoria seuraajia. On tärkeää, että annetaan nuorille hyvä kuva siitä, miten suhtaudutaan sairaudesta toipumiseen.

Laiho ei lähde arvioimaan, kuinka intensiivistä pääministerin liikunta on ollut.

Koetko siis, että pääministeri teki pikemminkin viestinnällisen virheen esitellessään palloiluaan?

– En halua lähteä tulkitsemaan sitäkään millään tavalla. En ota kantaa siihen, mitä Marin viestillään halusi kertoa. Halusin vain tuoda esiin, ettei nuorille tule väärää käsitystä siitä, että he voivat heti infektion jälkeen lähteä urheilun pariin. Nuorissa on kuitenkin paljon aktiivisia urheilijoita, joten on tärkeää, että heille menee oikea viesti perille. Sekä koronaan että muihin ylätiehengitysinfektioihin voi liittyä jälkitauteja.

Laiho ei myöskään kyseenalaista pääministerin kykyä noudattaa terveysneuvonantajiensa ohjeita.

– Kuten sanoin, en halua ottaa kantaa pääministerin tilanteeseen tai siihen, millaisen viestin hän on halunnut antaa. Tämä ei myöskään ollut poliittinen kannanotto. Halusin vain korostaa, ettei aktiivinen liikunta pian infektion jälkeen ole järkevää.

Marinin palloilut noteerattiin myös muualla Twitterissä. Esimerkiksi julkkislääkäri Pippa Laukka kommentoi asiaa liikuntalääkärin ominaisuudessa:

– Paluuprotokollasta liikuntaan on selkeä suositus. Lievästä koronataudista toipuneen suositellaan pitävän taukoa liikunnasta, kunnes hän on ollut viikon oireeton arjen toiminnoissa ja oireiden alusta on kulunut vähintään 10 päivää.

Urolologian professorina Helsingin yliopistossa toimiva Kari Tikkinen piti sitä vastoin pääministerin harrasteluun puuttumista tarpeettomana.

– Näin lääkärinä en suosittele ottamaan kantaa julkisuudessa/sosiaalisessa mediassa poliitikkojen (tai kenen vaan yksilön) mahdollisiin sairauksiin tai niihin liittyviin asioihin (paitsi joissain poikkeustapauksissa, joissa potilas sitä itse pyytää ja ymmärtää mitä on pyytämässä), hän twiittasi.

Myös Marinin puoluetoveri, perhe ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) – lääkäri hänkin – moitti Laihon ulostuloa.

– Voi hyvänen aika lääkäri-kansanedustaja-kollega Mia Laihoa: nyt hän alkaa neuvoa pääministeriä siitä, että voiko tämä heittää palloa koriin Kesärannan pihalla, Lindén puhkui.

Hän muistutti Laihoa myös siitä, ettei tämä ole pääministerin lääkäri.

Koronan yhteydessä on usein puhuttu sydänlihastulehduksen riskistä. Esimerkiksi THL ohjeisti jo vuosi sitten, että erityisesti nuorten miesten tulee välttää äärimmäisen raskaita fyysisiä suorituksia muutaman päivän ajan koronarokotuksen saamisen jälkeen.

Tutkimuksissa oli havaittu, että liikunta nosti riskiä lieväoireisiin sydänlihaksen ja sydänpussin tulehduksiin.

IS:n alkuvuodesta haastattelemat lääkärit kuitenkin totesivat, ettei korona aseta muita virustulehduksia suurempaa riskiä sydänlihastulehdukselle, joskin he korostivat myös toipilaan malttia ja omaa harkintaa.

Lääkärilehti uutisoi huhtikuun lopulla, ettei korona ole lisännyt sydäns­ai­rastavuutta Suomessa. Tämä on lehden haastattelemien lääkäreiden mukaan ollut paljolti onnistuneiden ehkäisytoimien sekä rokotusten ansiota.