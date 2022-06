Kun somessa puhutaan ”vapaan kasvatuksen hedelmistä”, Jenna tietää jo, että puhe on hänen lapsestaan – tällaista on elää jatkuvassa pelossa siitä, mitä oma poika tekee seuraavaksi

14-vuotias Mikko on ehtinyt elämänsä aikana tehdä murtoja, varkauksia, sytyttää tulipaloja ja karkailla. Pojan äiti haluaa nyt kertoa tarinansa.

Kun Mikko oli 2-vuotias ja äiti tuli hakemaan häntä päiväkodista, sanoi hoitaja: ”Onneksi on viikonloppu, niin ei tarvitse kaitsea sun lasta.”

Mikko oli jo varhaisesta lapsuudesta lähtien vilkas lapsi.

– Aina sai pelätä, että mitähän tällä kertaa on vastassa, kun lapsen kotiin hakee, Mikon äiti Jenna kertoo.

Päivähoidossa poika karkaili, lukitsi ruokalähetyksiä ulkopuolelle, varasti tarhan retkirahat, uitti kavereiden vaatteita wc-pöntössä ja virtsasi niiden päälle.

Jo alle vuoden ikäisessä lapsessaan Jenna huomasi vilkkautta epätavallisin määrin.

– Hän haki hyvin voimakkaita aistikokemuksia.

Itsensä nipistelyä, todella kuumia tai kylmiä suihkuja, kovia vauhteja keinussa tai karusellissa. Raivokohtauksia ja pään hakkaamista seinään.

Perheen koira.

Jälleen Jenna on ollut hoitamassa ja selvittämässä nyt 14-vuotiaan lapsensa asioita ennen kuin vastaa puhelinsoittoon.

Jenna asuu pienessä kunnassa Etelä-Suomessa. Hänellä on esikoisensa lisäksi kaksi nuorempaa lasta ja puoliso. Tässä jutussa henkilöiden nimet on muutettu alaikäisen lapsen yksityisyyden suojaamiseksi.

Facebookin puskaryhmistä Jenna on lukenut päivityksiä, joissa paikallisia nuoria on syytetty milloin mistäkin rötöksistä. Usein niissä tapahtumissa ja tilanteissa, joista on valitettu, on Jennan esikoinen ollut mukana.

”Laitokseen nää tyypit.”

”Vapaan kasvatuksen hedelmiä.”

”Tunti turpaan saunan takana, niin oppivat.”

Tuon tyylisistä viesteistä päivitysten kommenttikentät usein Jennan mukaan täyttyvät.

Jennan ja hänen poikansa tilanteessa laitos ei kuitenkaan ole ollut tie autuuteen.

Lopulta Jenna kyllästyi. Arvosteluihin ihmisiltä, jotka eivät tunne taustoja.

– Kyllähän se aika paskalta tuntuu, hän tiivistää.

(Jenna julkaisi videon myöhemmin myös YouTubessa. Pääset katsomaan sen tästä.)

” Tarkoitus ei ole puolustaa lapseni tekemisiä, vaan kertoa, että kaikkea on yritetty.

Ystävän avustamana Jenna päätti julkaista tilanteestaan tunteikkaan videopäivityksen paikalliseen Facebook-ryhmään.

– Tarkoitus ei ole puolustaa lapseni tekemisiä – eihän ne edes ole puolustettavissa – vaan kertoa, että kaikkea on yritetty.

Kertoa ihmisille siitä, että vaikka nuoren lapsuus on aivan normaali, asiat voivat mennä niin kuin Jennan esikoisen tapauksessa on mennyt.

Kasvatuksessa Jennalle on ollut tärkeää pitää hyvä keskusteluyhteys lapsiinsa, osoittaa rakkautta ja asettaa rajoja.

– Tunteita meillä on aina saanut näyttää.

Rajojen asettamisesta hän kertoo videopäivityksessäänkin. Lapsen hän on yrittänyt saada kuriin aresteilla, viikkorahojen jäädytyksellä, puhelimen ja tietokoneen käytön rajoittamisella. Keskustelemalla.

Väkivallalla kasvattamiseen hän ei ole koskaan uskonut eikä sitä hyväksy.

Kolmen lapsen äiti toivoo, ettei Mikon nuorempia sisaruksia kohdattaisi pelkkinä kopioina isoveljestään.

– Meidän keskimmäinen lapsi on onneksi hyvin erilainen ja ehkä siten tasoittanutkin nuorimmalle tietä kouluun. Osoittanut, etteivät he ole samanlaisia kuin Mikko, Jenna miettii.

Jenna kirjoitti lapsestaan ja vanhemmuudesta sosiaaliseen mediaan.

Koulussa Mikko otti yllyttäjän, ”koviksen” roolin. Muut sekä pelkäsivät että ihailivat häntä. Mikko on ollut kiusaaja ja kiusattu.

Äidin mukaan aistihäiriöiden vuoksi hänellä on ali- ja yliherkkyyttä. Hipaisu saattaa herättää hänessä aggressiivisen reaktion, jolloin nyrkki voi nousta.

Yläastetta Mikko on käynyt yli viidessä eri koulussa: sairaalakoulussa, valtion koulukodeissa ja kotonakin erityisluokkalaisena.

Opintietä ovat rikkoneet lukuisat hatkat eli yksiköstä karkaamiset. Yleensä karkaamiset ovat loppuneet siihen, kun poliisi on ottanut pojan kiinni. Viimeistä edellisellä kerralla poliisi joutui käyttämään etälamautinta kiinniotossa. Äidin mukaan Mikko oli pahoinpidelty.

Hatkareissuilla poika suuntaa useimmiten kotipaikkakunnalleen. Hän on majoittunut paikallisten juoppojen luona ja huumekämpissä. Kotiin hän on myös muutamia kertoja murtautunut.

Eivät murrot ole siihen jääneet. Paikalliseen huoltamoon hän on murtautunut jo useampaan kertaan. On hän tehnyt myös muita myymälävarkauksia ja sytyttänyt tulipaloja.

Rötöstelyjen ja kiusaamistapausten jälkeen Jenna on mennyt poikansa kanssa paikan päälle selvittämään asiaa ja sopimaan, kuinka Mikko voisi tapahtuneen korvata.

Mutta jo pienempänä lapsena Mikko kertoi poliisille, että haluaa olla isona rosvo.

Edellisen murtosarjan jälkeen viime syksynä Jenna pyysi pojalleen kiireellistä huostaanottoa, jotta poika pääsisi pois ympäristöstä pariksi kuukaudeksi.

Ensimmäisen kerran Mikko sijoitettiin perhekotiin tukitoimena viisi vuotta sitten, kun hän oli 9-vuotias. Silloin Mikko vihasi nuorempaa sisarustaan niin paljon, että Jenna pelkäsi Mikon vahingoittavan sisarustaan.

– Se auttoi silloin, sillä nyt heillä on hyvät välit keskenään, Jenna kertoo.

Jenna sanoo, että lapselle on asetettu kyllä rajoja. Se ei ole toiminut.

” Hyvinä hetkinä he pystyvät juttelemaan keskenään, leipomaan, telttailemaan ja pelaamaan korttia.

Tukea perhe on saanut eri ammattilaisilta. Mukana matkassa vaihtelevin ajanjaksoin on ollut muun muassa kriminaalihuollon tukihenkilöä, perhetyöntekijää ja tukiperheitä.

Mikon toimintaterapia muuttuu lähitulevaisuudessa psykoterapiaksi.

Nyt Mikko on psykiatrisella osastolla. Seuraavaksi käydään neuvotteluja siitä, jatkaako Mikko osastolla vai siirretäänkö hänet takaisin koulukotiin, jossa hän on viimeksi ollut. Myös yhdet poliisikuulustelut on tulossa.

Jenna toivoo, että poika saisi jäädä osastolle, koska siellä tämä voi henkisesti paremmin kuin laitoksessa.

Kun poika on karkuteillä yksiköstä, Jenna joutuu pelkäämään hänen puolestaan. Silloin, kun Mikko on hatkassa, Jenna pitää mukanaan muun muassa omia kolmiolääkkeitään ja arvoesineitä.

Jenna on tottunut arkeen, joka ei koskaan ole tasaista. Välillä on huonoja ja sitten parempia hetkiä. Jennan mukaan Mikossa on nähtävissä kaksi puolta.

Hyvinä hetkinä he pystyvät juttelemaan keskenään, leipomaan, telttailemaan ja pelaamaan korttia.

– Hän on suloinen, todella fiksu tyyppi. Hänellä on tosi hyvä yleistietämys ja joskus käymme usean tunnin mittaisia mielenkiintoisia keskusteluja, Jenna kuvailee.

Mutta sitten taas tulee soittoa jostain tai poika ärsyyntyy ja tirvaisee nyrkillä.

Puhelinsoittoihin ja jatkuvaan huoleen Jenna ei tule tottumaan koskaan.

Mikko on luvannut, että rötöstelyt loppuvat, kun hän täyttää 15 vuotta.

Tänä vuonna Mikko täyttää 15 vuotta, jolloin hänestä tulee rikosoikeudellisesti vastuullinen ja korvausvelvollinen. Rötöstelyt loppuvat kuulemma siihen, niin Mikko on sanonut.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on hankkia töitä ja perustaa perhe.

– Toteutuuko se, siitä en ole varma. Hän on aika impulsiivinen tapaus, sanoo Jenna.

Jenna pelkää, päätyykö poika tulevaisuudessa vankilaan, tappaako hän jonkun, tapetaanko hänet tai tappaako hän itsensä.

– Eräs poliisi sanoi, että vaikka mitä tässä vielä tapahtuisi, niin kaikki voi vielä kääntyä hyväksi. Vaikka sitä toivookin, niin aika vaikeaa sitä on itse nähdä.

Mikäli haluat ottaa yhteyttä Jennaan, ole yhteydessä toimitukseen sähköpostiosoitteeseen anu.jylha@iltasanomat.fi.