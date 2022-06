Juhannussää muistuttaa tämän hetken ennusteissa tyypillistä suomalaista kesäpäivää.

Keskikesän juhla lähestyy kovaa vauhtia, mutta meteorologin päivittäisennuste ei vielä yllä juhannusperjantaihin asti. Forecan päivystävän meteorologin mukaan juhannusviikko on keskimääräistä sateisempi.

– Koko viikon keskilämpötila on ajankohdan keskiarvon tasolla tai ehkä pikkuisen viileämpi. On täysin mahdollista, että viikon sisällä tulee yksi tosi viileä ja toinen tosi lämmin jakso ja ne tasapainottavat toisiaan, Forecan meteorologi Joanna Rinne kuvailee.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eveliina Suominen taas toteaa, että tämän vuoden juhannus tulee todennäköisesti olemaan hyvin samankaltainen kuin mihin suomalaiset ovat viime vuosina tottuneet.

– Koko maassa ajankohtaan nähden lähellä keskiarvoa. Sateissakaan ei näyttäisi olevan poikkeamia, hän sanoo.

Muutamana viime vuotena keskikesän juhla on tarjonnut eteläiseen Suomeen reilua 20 lämpöastetta, keskiosissa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun seudulla mittari on pysynyt 20 asteen tuntumassa tai alle, ja Pohjois-Lappiin mentäessä sää on viilennyt 15 asteen paikkeille.

Tuon kaltaisia asteita Rinnekin ennustaa tämän kesän juhannukselle.

Päivälämpötilat ovat keskimäärin etelässä ja idässä noin 20–22 asteen välillä. Maan keskiosasta Etelä-Lappiin asti lämpötilat liikkuvat keskimäärin 18–20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötilat ovat vaihdelleet tuohon aikaan keskimäärin 16–18 asteen välillä.

Forecan tämänhetkisessä ennusteessa esimerkiksi Espooseen luvataan koko juhannukseksi melko pilvistä säätä, mutta 21-22 asteen lämpöä. Jyväskylään ennuste näyttää tummia pilviä ja 19-20 asteen lämpöä.

Kajaanissa tilanne on aaton suhteen samanlainen kuin Jyväskylässä, mutta jo juhannuspäivinä auringon pitäisi pilkahtaa pilvien lävitse. Sodankylässä sää näyttää paria astetta kylmemmältä ja myös sateisemmalta.

Vai joudutaanko sittenkin juhlimaan sateessa?

Kansalaisia huojentanee, mitä Ilmatieteen laitoksen Suominen uskaltaa jo melko varmaksi ennustaa. Hänen mukaansa juhannuksena tullaan nimittäin todennäköisesti säästymään kylmältä sääjaksolta.

Toisaalta mitään erityisiä helleaaltojakaan tuskin tullaan kokemaan.

Forecan meteorologin Rinteen mukaan kymmenen päivän ennusteessa juhannusviikon alku näyttää kuitenkin vaihtelevalta ja epävakaiselta.

– Siellä on ajoittain aurinkoa ja ajoittain kuuroja. On iltapäiväkuuroja, mutta kuitenkin aurinkoista, Rinne sanoo.

Lämpötilat vaihtelevat päiväkohtaisesti: sateisina päivinä on viileämpää ja aurinkoisina lämpimämpää.

– Yleisilme ensi viikosta juhannusviikon maanantaihin lämpötilojen suhteen on se, että etelässä ollaan parinkympin tienoilla, maan keskiosassa ollaan vajaassa parissakympissä ja Lapissa 15 asteen tuntumassa.

Tarkempia arvioita juhannuksen säästä ei vielä pystytä tekemään. Suominen kertoo, että kymmenen vuorokautta ennen ajankohtaa tiedetään taas paremmin.

– Silloin pystytään jo sanomaan, voisiko juhannuksena olla matalapainetta, mikä tietäisi sateita tai sitten korkeapainetta, mikä taas tarkoittaisi poutaa, hän summaa.