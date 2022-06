Suora lähetys kello 15.30: Helsinki-Vantaalle odotetaan entistäkin pahempaa jättiruuhkaa

Pahat ruuhkat piinaavat Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

Jo perjantaina lentoasemalla koettiin historiallinen ruuhka. Iltapäivällä jono lähtötarkastusporteille kiemurteli koko terminaali 2:n ympäri ja oli useiden satojen metrien mittainen. Jonotusajat ylsivät pisimmillään tuntiin.

Finavian kehitysjohtaja Sami Kiiskinen arvioi perjantaina, että sunnuntai-iltapäivästä on tulossa vieläkin vilkkaampi.

Tilanteeseen ei myöskään ole luvassa helpotusta. Ruuhkat voivat jatkua pitkälle kesään.

Syynä pahoihin ruuhkiin on työntekijäpula. Lisäksi lentomatkustajia on liikkeellä runsaasti, kun kesälomakausi on alussa ja koronapandemia hellittänyt. Turvatarkastus on lentokentän pahin pullonkaula.