Sanna Marin kutsui yhdysvaltalaispoliitikon ihailemaan Helsingin vehreyttä – näin kongressiedustaja vastasi

Pääministeri Sanna Marin ja demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez ovat sanailleet Twitterissä.

Yhdysvaltalaispoliitikko Alexandria Ocasio-Cortez ja pääministeri Sanna Marinin ovat käyneet keskustelua Twitterissä Helsingin raitiovaunuista otetusta kuvasta, josta on tullut viime päivinä somehitti.

Lue lisää: Sanna Marin vastasi yhdys­valtalais­poliitikolle Twitterissä, kun tämä oli jakanut kuvan Suomesta

Virolaislähtöisen valokuvaaja Ants Vahterin Helsingin Vallilasta ottama kuva raitiovaunuista vehreässä maisemassa lähti leviämään Twitterissä sen jälkeen, kun eräs käyttäjä jakoi kuvan saatetekstillä ”kannattamani politiikka on sitä, mitä ikinä tämä on.”

Sitä kutsutaan Green New Dealiksi, Ocasio-Cortez, 32, oli kirjoittanut viitaten yhdysvaltalaiseen poliittiseen ohjelmaan, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen erilaisilla toimilla.

Marin jatkoi kutsumalla Ocasio-Cortezin ihailemaan kuvan kotipaikkaa: ”Sitä kutsutaan Suomeksi ja olette kaikki tervetulleita vierailemaan!”

Lauantaina demokraattien kongressiedustaja vastasi Marinin kutsuun.

– Tulisin hyvin mielelläni! Kiitos kutsusta! Ocasio-Cortez vastasi pääministerille ja höysti viestiä kasvinversoa esittävällä emojilla.

Vuonna 2018 otettu kuva alkoi levitä somessa, kun yhdysvaltalainen Daniel Trubman jakoi sen tilillään. Kuvassa tuttuja vihreitä raitiovaunuja kehystävät Vallilan lehmukset ja nurmikko puskee läpi raiteiden lomasta.

Kuvasta on tykännyt jo lähemmäs 140 000 käyttäjää ja sitä on jaettu yli 10 000 kertaa. Kuvaan on tullut lisäksi satoja vastauksia. Moni Twitter-käyttäjä kysyi, missä moinen paikka sijaitsee, ja osa pohti, miten raskaasti kuvaa on käsitelty.

– Onko tämä todellinen?

– Onko tämä New Orleansista?

Kuvan ottanut virolaislähtöinen Ants Vahter on jo vuosia kuvannut Helsingin kaupunkinäkymiä.

Torstaina hän sai yllättäen sosiaalisessa mediassa vastaansa vuosia sitten otetun kuvan Mäkelänkadulta.

– Oli se yllätys. Mietin, että onpa tutunnäköinen kuva, mies kuvaili ensireaktiota.

Lupia kuvan käyttöön Vahterilta ei ole kyselty, mikä kuvaajaa harmittaa. Myöskään kuvaajatietoja ei löydy nyt leviävistä twiiteistä.

– Olen todella onnellinen, että kuva levisi laajalti. Mutta olisi se kiva, jos jossain lukisi myös kuvaajan nimi mukana.