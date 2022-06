Kuva Suomesta leviää nyt miljoonille ympäri maailmaa – kaksi asiaa kuitenkin harmittaa kuvaajaa

Ants Vahterin kuvassa lehmukset kehystävät kesäpäivänä 1-linjan raitiovaunujen matkaa. Kuva saavutti nopeasti hurjan kansainvälisen suosion.

Twitterissä on levinnyt suuren yleisön suosioon satumainen kuva Helsingin joukkoliikenteestä. Esimerkiksi eilen perjantaina kuvan jakoi 13 miljoonalle seuraajalle Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraatti Alexandria Ocasio-Cortez, joka lisäsi mukaan saatesanat ”Tätä kutsutaan uudeksi vihreäksi sopimukseksi”.

Hänen twiittiinsä vastasi pääministeri Sanna Marin (sd):

– Tämä on Suomi ja olette kaikki tervetulleita käymään!

Kuva alkoi levitä, kun yhdysvaltalainen Daniel Trubman jakoi sen tilillään. Kuvassa tuttuja vihreitä raitiovaunuja kehystävät Vallilan lehmukset ja nurmikko puskee läpi raiteiden lomasta. Saatesanoiksi Trubman kirjoitti: ”poliittinen vakaumukseni on tämä, mitä ikinä tämä onkaan”.

Kuvasta on tykännyt jo lähemmäs 140 000 käyttäjää ja sitä on jaettu yli 10 000 kertaa. Kuvaan on tullut lisäksi satoja vastauksia. Moni Twitter-käyttäjä kysyi, missä moinen paikka sijaitsee, ja osa pohti, miten raskaasti kuvaa on käsitelty.

– Onko tämä todellinen?

– Onko tämä New Orleansista?

Kuvaaja törmäsi trendaavaan otokseensa sattumalta

Alkuperäisen kuvan otti vuonna 2018 virolaislähtöinen valokuvaaja Ants Vahter, joka on jo vuosia kuvannut Helsingin kaupunkinäkymiä.

Torstaina Vahter sai yllättäen sosiaalisessa mediassa vastaansa vuosia sitten otetun kuvan Mäkelänkadulta.

– Oli se yllätys. Mietin, että onpa tutunnäköinen kuva, Vahter kuvaili ensireaktiota.

Vahter on kuvannut Helsinkiä jo kuuden vuoden ajan eli siitä asti, kun muutti Suomeen. Hänen mukaansa kuvat eivät ole aiemmin levinneet vastaavanlaisessa mittakaavassa, vaikka saavatkin kovasti suosiota Facebookissa ja hänen henkilökohtaisella Instagram-tilillään.

Lupia kuvankäyttöön Vahterilta ei ole kyselty, mikä kuvaajaa harmittaa. Myöskään kuvaajatietoja ei löydy nyt leviävistä twiiteistä.

– Olen todella onnellinen, että kuva levisi laajalti. Mutta olisi se kiva, jos jossain lukisi myös kuvaajan nimi mukana.