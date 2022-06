Lauantaina lähestytään hellerajaa ja sää tuntuu yleisesti vielä lämpimämmältä kuin mittari näyttää, arvioi meteorologi.

Auringonottajien on syytä varautua tänään voimakkaaseen UV-säteilyyn.

Edessä on lämmin kesäpäivä lähes koko maassa. Aurinko lämmittää tänään kovaa ja korkealta niin, että jopa helleraja voi mennä rikki.

– Se on siinä ja siinä. Ennusteissa hellerajaa ei rikota missään, mutta on kuitenkin hyvin mahdollista, että lämpötila nousee paikallisesti korkeammalle kuin ennusteissa. Se ei ole varmaa, mutta hyvinkin mahdollista, sanoo Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Yleisesti päivän lämpötilat liikkuvat maan etelä- ja keskiosissa +20–24 asteen välimaastossa. Lapissa lämpötilahaarukka kulkee +19–21 asteen välillä. Pohjois-Lapissa Inarissa, Utsjoen ja Käsivarren Lapissa lämpötilat jäävät alle +15 asteen.

Kesäkuun ensimmäisiä helteitä odotetaan lauantaiksi.

Kaikista lämpimintä on todennäköisimmin Uudenmaan itäosassa ja Kaakkois-Suomessa. Iltapäivän lämpötilat riippuvat kumpupilvien asettumisesta ja iltapäiväkuuroista.

– Suurimmat mahdollisuudet hellerajan rikkoutumiseen ovat eteläisen Suomen sisämaassa esimerkiksi Mäntsälän tienoilla. Tämä on puhdas arvaus, Rinne pohdiskelee.

Kuluvan vuoden lämpöennätys tehtiin 25. toukokuuta Oulunsalossa Pellonpään mittausasemalla, missä kirjattiin korkeimmillaan +25,4 asteen lukemat. Tänään lauantaina vuoden lämpöennätys voi mennä rikki, meteorologi ennustaa.

– Se ei ole mitenkään varmaa, onko sitä lämpimämpää. Jos ennätys on tullakseen, todennäköisintä se on viiden tai kuuden aikaan illalla. Yleisesti lämpiminä päivinä näin myöhään kesällä se on yleisin aika, milloin nämä ennätykset havaitaan.

Uimarit nauttivat kesästä Pyhäjärven rannalla Karkkilassa tiistaina.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen voimakkaasta UV-säteilystä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Kymenlaaksossa.

– Aurinko paistaa niin korkealta taivaalta, että jos auringossa pääsee viettämään aikaa, niin se taatusti tuntuu jonkun verran lämpimämmältä kuin mitä se onkaan. Päivä on hyvin kesäinen, Rinne arvioi.

Sunnuntai on hieman lauantaita viileämpi päivä. Pohjanmaalla ja pohjoisessa tulee sadekuuroja.

– Yleisesti ottaen ainakin etelässä huominen tuntuu lämpimältä päivältä. Lämpötiloissa on asteen tai parin lasku.