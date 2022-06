Toinen on hypännyt laskuvarjolla lähes jokaiselle mahdolliselle luonnon tarjoamalle alustalle. Toinen on lentänyt 3 000 tuntia helikopterilla. Tällaisia ovat Utin jääkärirykmentin komentajat.

Komentoaliupseeri vääpeli Enrico Annus aloitti Utin jääkärirykmentissä vuonna 2001, taival Puolustusvoimissa on kestänyt jo 21 vuotta.

– Kuulin tällaisesta paikasta, että varusmiespalveluksen aikana pystyy hypätä laskuvarjolla. Siitä se sitten lähti, Annus muistelee uransa alkuaikoja.

Utin laskuvarjojääkärirykmentin pääsykokeet tunnetaan rankkoina. Vaikka Annuksella on kokeista jo toista kymmentä vuotta aikaa, ovat pääsykokeet painuneet hyvin mieleen.

– Kovimpana sanoisin, että reppujuoksu on se, joka monen mielen nujertaa. Jos psyyke kestää sitä, että pystyy löytämään epämukavuusalueelta mahdollisimman mukavan olotilan, se on ehkä sellainen avain, komentoaliupseeri vinkkaa.

Reppujuoksutestissä juostaan yhteensä viisi kilometriä kymmenen kilon painoiset reput selässä.

Näistä kaksi ensimmäistä kilometriä juostaan johdetusti viiden minuutin kilometrivauhtia. Lopuilta kolmelta kilometriltä mitataan aika. Pisteytys tulee sen mukaan, mitä nopeammin viimeiset kolme kilometriä pystyy juoksemaan.

Enrico Annus on ollut osana Utin laskuvarjojääkäreitä jo vuodesta 2001

Utin jääkärirykmentissä varusmiehille kertyy Annuksen mukaan paljon liikuttuja kilometrejä, mutta myös mieluisia harjoituksia. Laskuvarjojääkäreiden palvelukseen kuuluu erilaisia tasokokeita, joissa varusmiesten opit sekä kestävyys pääsevät koetukselle.

– Yleensä sellaiset yhdessä koetut kovat ja haastavat asiat yhdistävät sitä joukkoa.

Entä mihin kaikkiin erilaisiin paikkoihin Annus on uransa aikana päässyt laskuvarjolla hyppäämään?

– Aavikolle on tullut hypättyä, vähän kaiken kokoisille pelloille, veteen ja jäälle. On ollut näytöksiä, joissa ollaan hypätty taajamaan. Urheilukentät ovat silloin tyypillisiä laskeutumispaikkoja.

Laskuvarjojääkärien lisäksi Utissa toimii helikopteripataljoona, jonka komentaja everstiluutnantti Jaakko Kauppinen on ensimmäisiä Ilmavoimien Lento-reserviupseerikoulun kautta rekrytoituja, kun NH90-kuljetushelikoptereita Uttiin hankittiin. NH90-helikopterien suorituskyvyn rakentaminen alkoi Utissa vuonna 2008.

Helikopterien kanssa työskentely oli alusta asti se, joka Kauppista eniten kiinnosti.

– Se oli itselleni se, joka oli lähinnä sydäntä, Kauppinen toteaa.

Kuljetushelikopteria lentäessä tehtävä tiivis yhteistyö oli yksi niistä ulottuvuuksista, joka pestissä innosti.

– Kuskit eivät pysty tekemään sitä asiaa itse, vaan meillä on vuoromestarit, oviampujat, operaattorit siinä kyydissä.

Helikopteripataljoonan komentaja Jaakko Kauppinen ja NH90-kuljetushelikopteri.

Pataljoonan komentajana Kauppinen vastaa esimerkiksi helikopteripataljoonan suorituskyvyn kehittämisestä ja koordinoinnista.

– Edelleen positiivista on se, että pääsee lentämään ja olemaan siinä mukana ja seuraamaan sitä hommaa, uransa aikana 3 000 tuntia helikopterin puikoissa viettänyt Kauppinen sanoo hymyillen.

Kauppinen kehuu helikopteripataljoonan toiminnan ja suorituskyvyn kehittyneen valtavasti. Nuorena koulutusputken läpikäyneiden osaaminen on hänen mukaansa nykyään huimaavaa.

– Sitä on ollut mahtava seurata sivusta, Kauppinen hehkuttaa.

Myös kopterin puikoissa on oltava hyvässä kunnossa. Vuosittaiset lääkärintarkastukset ja kuntotestit on läpäistävä, lisäksi on tehtäväkohtaisia kuntovaatimuksia.

– Mutta ei nyt tarvitse mikään superihminen olla siihen hommaan, helikopteripataljoonan komentaja naurahtaa.