Etelä-Karjalasta löytyy hiljentynyt kanava ja suljettuja venäläisille suunnattuja liikkeitä. Turistikausikin on lyhentynyt, eikä paluuta normaaliin vielä näy.

Etelä-Karjalassa ehdittiin talvella elätellä toiveita paluusta normaaliin. Sitten alkoi sota.

Rajan tuntumassa Nuijamaalla on kuolemanhiljaista. Tutkiskelen kuvaajamme kanssa mereneviä myyvän suositun ketjun liikkeen ovea.

”Myymälä on suljettu 23.3.2020 lähtien”, lapussa lukee.

Sisällä on venäjäksi ja suomeksi lista, jossa on vanha lohikeiton hinta – 7,00 euroa. Asfaltin rakosista tunkeutuu kaksi jo päänkorkuista koivunalkua miltei rakennukseen nojaten.

Mereneläviä lakattiin myymästä tässä liikkeessä keväällä 2020.

Joku on käynyt polttamassa renkaita liikkeen pihassa.

Kurvaamme Nuijamaan entisen raja-aseman pihaan, ja kuvaaja ottaa muutaman kuvan Nuijamaanjärvellä. Venäjän raja halkaisee järven ja toisella puolella näkyy Saimaan kanavan Venäjän puolen suuaukko. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan laivat rahtasivat järven yli vuodessa noin 50 000 rekkalastillisen edestä tavaraa.

Nyt ei näy yhtään laivaa.

Odotellessani autossa saan Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtajan Jami Holtarin langan päähän. Puhelu tuntuu sanelevan matkamme teeman.

Useat yritykset ovat ahdingossa Ukrainan sodan alettua, Euroopan unionin asettamien pakotteiden myötä. Holtari sanoo, että toiveet koronaviruksen jo valmiiksi runteleman matkailun tervehtymisestä tallottiin.

– Menetämme tällä hetkellä miljoona euroa päivässä, Holtari tiivistää pelkästään Etelä-Karjalan tilanteen vakavuuden.

Nuijamaan entinen raja-asema suljettiin uuden tieltä 2000-luvun puolivälissä.

Venäjän ja Suomen välinen raja halkaisee Nuijamaanjärven kahtia.

Lohduton näky toistuu Nuijamaan ja Lappeenrannan välisellä tiellä. Näemme matkalla useita venäläisille turisteille suunnattuja liikkeitä, joiden parkkipaikat ovat tyhjillään ja ovet säpissä. Keväällä 2020 alkanut merkittävä koronasulku Venäjän kansalaisille on jatkunut tähän päivään asti.

Valtioneuvosto jatkoi kesäkuun alussa maahantulorajoituksia: Venäjällä ei saa viranomaisille kelpaavaa rokotesuojaa ja Suomeen saa tulla Venäjän passilla lähinnä vain sukuloimaan, töihin tai esimerkiksi omistamalleen mökille.

Ulkona on 20 astetta lämmintä ja aurinko porottaa. Lappeenrannan keskustan suosittu satama-alue tuntuu luonnolliselta paikalta sisäistää kaupungin tunnelmaa lasillisen ääressä.

Väenpaljous hämmentää hieman hiljentyneiden keskusten jälkeen. Ihmiset paistattelevat säässä, syövät kioskeista ostettuja vetyjään ja nauttivat auringon pilkkeestä Saimaan pinnalla. Järvilaivojen terassit ovat pullollaan.

Emme kuule pihaustakaan kaupungille tavanomaista venäläispuheen sorinaa.

Venäläisturisteja ei näkynyt yhdellä Lappeenrannan suosituimmista turistinähtävyyksistä.

Seuraavana päivänä tapaamme risteilyjä tarjoavan Saimaa Travelin palvelupäällikön Suvi Laineen. Hän ohjaa meidät meidät M/S Carelialle, jonka ylimmältä kannelta Kari Weckström laskeutuu maalipönttö kädessään.

– Missä olet maalannut nyt, mihin uskaltaa mennä, Laine kysyy.

– Ei mihinkään, Kari vitsailee ja neuvoo, ettei ylimmän kannen terassille kannata astua.

Taivaalta ripottelee vettä, mutta otamme riskin ja valitsemme paikan ulkosalla, josta avautuu koko satama-alue vesisuihkuineen.

Laine muistelee ehtineensä talvella jo toivoa, että viisumivapauden turvin Lappeenrantaan matkailevat venäläiset ja sen myötä risteilyt myös Viipuriin olisivat palanneet.

Risteily-yrittäjä toisessa polvessa, palvelupäällikkö Suvi Laine.

Kari siveli uuden pinnan laivan kannella olevaan terassiin.

Kiinnostusta Venäjälle on. Sähköpostiin kilahteli keväällä kymmenittäin kyselyitä ulkomailta: ”pääseekö Venäjälle”. Laine arvelee, että monet jättävät matkansa Itä-Suomeen kokonaan tekemättä, kun risteily Venäjälle ei ole saatavilla.

Risteilyjä järjestetään kanavalla rajalle asti ja Saimaalla, mutta Laine kaipaa jo ulkomaisia turisteja. Kiireisin sesonki on koronan myötä supistunut useamman kuukauden pituisesta noin viiteen viikkoon.

– Suomalaiset lomailevat juhannuksen jälkeen ja palaavat töihin, kun koulut alkavat.

Laivan sisuksista putkahtaa esiin noin kolmikymppinen konepäällikkö Ville Mantere, joka jää juttelemaan kanssamme. Puhumme Saimaan kanavasta ja rahtiliikenteen vaikeuksista.

Otan esille jutelleeni Holtarin kanssa vakuutusmaksuista. Vaikka väylä Itämerelle ja muihin maihin on auki, rahti täytyy vakuuttaa, ja vakuutusyhtiöt arvioivat riskin nykytilanteen mukaan. Holtari kertoi vakuutusmaksujen nousseen pilviin – eikä rahtaaminen kanavassa ole enää kannattavaa.

– Vakuutusmaksut kymmenkertaistuivat, Mantere vahvistaa.

Toivotamme puolin ja toisin hyvää kesää, Weckström heilauttaa meille kättä laivan sisäänkäynnistä ja suuntaamme kohti autoa.

Koronarajoitusten vuoksi kiireisin risteilykausi alkaa vasta juhannuksen jälkeen.

Lappeenrantalaiset ovat kertoneet meille useista yrityksistä, joihin kanavan epävarmuudet kolahtivat. Vaikka vesireitti on hitaampi, monet itäsuomalaiset yritykset käyttivät huokean hintaista laivarahtia osana logistiikkaansa.

Kun Suomi oli matkalla kohti Nato-hakemusta, Venäjä uhkasi Saimaan kanavan vuokrasopimuksen purkamisella.

Kanavaan oli päätetty tehdä myös iso laajennusremontti, joka olisi mahdollistanut isompien rahtilaivojen kulkemisen. Viimeinen niitti tuli, kun remontin rahoitus vedettiin pois hallituksen toimesta. Holtarin mukaan se oli ”iso käden läpsäytys kasvoihin”.

Etelä-Karjalan liiton elinvoimajohtaja Jami Holtari.

Holtari nosti tapetille, että nyt olisi viimeistään aika toteuttaa vaihto­ehtoisia kustannus­tehokkaita kuljetus­muotoja rahdille, kuten rautateitä.

– Mutta se taitaa olla mahdoton tehtävä.

Vaikka tavaran saa Itä-Suomen ja maailman välillä kulkemaan vielä renkailla, pakotteet iskevät myös osaan logistiikka­yrityksistä.

Parin miljoonan liikevaihtoa pyörittävän kuljetusyhtiön toimitusjohtaja Ari Kaijansinkko kertoo puhelimessa, että koko liiketoiminta on vaarassa. Yrityksen kuljetuskalusto on tarkoitettu Venäjän markkinoille ja pakotteet astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen heinäkuussa. Kuusikymppisen oli suunnitellut jäävänsä pian eläkkeelle.

– Nyt täytyy vielä jatkaa ja keksiä jotain.

Sillä välin, kun pienemmät yritykset kantavat harteillaan suuria Venäjä-riskejä, alueen yhdellä suurimmista työllistäjistä, UPM:n Kaukaan tehtaalla puhutaan kymmenyksistä. Yhtiön mukaan Venäjältä tuli ennen sotaa noin 10 prosenttia paperijätin käyttämästä puusta ja siitä noin kymmenys rahdattiin Saimaan kanavaa pitkin.

– Saimaan kanava ei ole merkittävä väylä Kaukaan tehtaan kannalta. Kanavaa pitkin tuli aiemmin hiukan puuta Venäjältä, mutta sekin päättyi kun Venäjä keskeytti raakapuun kuljetukset kanavassa viime syksynä, Kaukaan tehtaanjohtaja Vesa Volmari kertoo sähköpostin välityksellä.

Tuotteiden toimitukseen UPM ei käyttänyt kanavaa lainkaan. UPM keskeytti maaliskuussa puun hankinnan Venäjältä.

Saimaan kanava hiljentyi.

Ulkona alkaa sataa kunnolla. Hurautamme Mälkiän sululle. Putouskorkeudeltaan kanavan korkein, 12,8 metriä korkea sulku on ensimmäinen järveltä katsottuna.

Soitamme kanavan kaukokäyttökeskuksen summeria ja nousemme portaat. Löydämme 55-vuotiaan Paulin pesemässä lounaskippoaan.

– 30 vuotta olen ollut täällä ja siitä noin 20 vuotta sulkumestarina, Pauli kertoo.

Paulin näyttää tien valvomoon, ja näyttää työpisteensä. Kymmenille monitoreille on heijastettu kanavan koko komeus. Sulkumestari koordinoi luotsien kanssa laivojen kulkemista kanavalla, kahdeksan sulun läpi. Kolme niistä sijaitsee Suomen ja viisi Venäjän puolella.

– Tuossa on tämä Mälkiä, ja tuosta kun painan, tuo on jo suolaista vettä, Pauli avaa viimeisen sulun Itämerelle.

– 1960-luvulla Kekkonen sai neuvoteltua tuon (kanava-alueen Suomelle vuokralle) neuvostoliittolaisten kanssa, Pauli kertoo ja hänen äänessään on havaittavissa pientä ylpeyttä kanavan pitkistä juurista.

– Kun tämä rakennettiin, puhuttiin ystävyyden kanavasta.

Vaikka kanavan liikenne on romahtanut, työ rajojen molemmin puolin on jatkunut. Pauli kertoo, että yhteistyö venäläisten kanssa on jatkunut yhtä sujuvasti kuin ennen sotaa.

Toimistossa näyttäisi olevan ainakin neljä valvomopaikkaa ja Pauli kertoo, että kierrossa on normaalisti yli kymmenen työntekijää. Haastatteluhetkellä Pauli istuu monitoreiden ääressä yksin. Vallitseva epävarmuus työpaikan ja tulevan ympärillä saa miehen surulliseksi.

Puristamme Paulin kättä ja käymme kuvaamassa viereiseltä sillalta sulkumestarin työpaikkaa. Alue on siististi hoidettu ja puutarhamainen. Särmikäs sulku näyttää paikallaan jopa arvokkaalta.

Laivat lasketaan Mälkiän sululla 12,8 metriä alas.

Venäjän aloittama sota runtelee Ukrainaa ja sen kansalaisia, ja sodan vaikutukset yltävät kaikkialle.

Runsaan vuorokauden mittaisella reissullamme juttelin puhelimessa ja kasvotusten monen tavallisen eteläkarjalaisen kanssa. Juttutuokiomme päättyivät usein mietteisiin, joissa katsotaan kohti tulevaa, ettei periksi anneta.

Yksi havaintoni yhdistää monia itäsuomalaisia yrittäjiä: he ylittävät vastoinkäymisiä peräjälkeen ja ovat oppineet elämään käsikädessä täysin arvaamattoman naapurin kanssa.

Elinvoimajohtaja Holtarin puheista oli luettavissa rivien välistä, etteivät markkinat Venäjän kanssa ole heikkohermoisille. Naapurin kanssa on taottu, kun rauta on ollut kuumaa.

– On sellainen sanonta täällä, että Etelä-Karjalan menestystä totuttiin mittaamaan ruplan ja sellun arvolla, Holtari kertoo.

– Nyt ei ole jäljellä kuin sellu.

Ajamme lopuksi Mustolan satamaan, joka on yksi keskeisimpiä keskuksia Saimaan kanavan rahtiliikenteen kannalta. Sisäänkäynti on kiinni, emmekä näe liikettä alueella. Kävelen rantaan nähdäkseni paremmin.

Säpsähdän, kun pieni räkättirastas räpiköi jalkojeni alta pois ja jää möllöttämään ruohikkoon. Kuvaaja arvelee, että se on poikanen.

– Ehkä se on loukkaantunut, pohdin ääneen.

Huomaan jonkin sujahtavan suurten hallirakennusten välistä. Yksinäinen haarukkatrukki jatkaa työskentelyään satamassa.