Cannonballin ex-pomo Esko Eklund on etsintä­kuulutettu – mies pitäisi vangita, mutta poliisit eivät tavoita häntä

Huumevyyhdissä maksimituomion saanut entinen jengijohtaja määrättiin vangittavaksi liki kolme kuukautta sitten.

Esko ”Sakke” Eklund, 45, on viranomaisten käsityksen mukaan luotsannut Cannonballin huumebisneksiä ja johtanut jengiä. Vangitsemismääräyksestä huolimatta häntä ei ole saatu kiinni.

Rikollisjärjestö Cannonball MC:tä johtanut Esko “Sakke” Eklund sai maaliskuussa 13 vuoden maksimirangaistuksen muun muassa törkeistä huumerikoksista. Hänet määrättiin vangittavaksi, mutta näin ei ole tapahtunut.

Hämeen poliisi vahvistaa, ettei ex-jengipomoa ole tuomionannon jälkeen tavoitettu. Rikoskomisario Juha Pynttärin mukaan Eklund on etsintäkuulutettu Suomessa. Pynttäri täsmentää, että vapaalla jalalla olevat, vangittavaksi määrätyt henkilöt etsintäkuulutetaan aina. Virkavalta on toistaiseksi vähänsanainen siitä, miten miestä on viime kuukausien aikana etsitty.

Rikoskomisario ei kommentoi, epäilläänkö Eklundin paenneen esimerkiksi ulkomaille.

– En voi kommentoida yksittäisen henkilön osalta toimenpiteitä, joita poliisi on tehnyt hänen tavoittamisekseen. Kun tällainen etsintäkuulutus on tehty, niin toki hänet pitäisi siinä tapauksessa tavoittaa. Tällaisissa tilanteissa eri poliisiyksiköt tekevät yleensä yhteistyötä. En voi enempää kommentoida tässä kohtaa.

Lue lisää: Cannonball MC:n ex-presidentille kovin mahdollinen tuomio törkeistä huume­rikoksista

Poliisin esitutkintakuva, jossa Esko Eklundilla on jengipresidentin liivit yllään. Mies on sittemmin väittänyt eronneensa jengistä jo vuonna 2019.

Esko eklund otettiin tutkintavangiksi viime vuoden kesäkuussa poliisin päästyä Cannonballin laajan huumevyyhdin jäljille. Huumekäräjiä käytiin alkuvuodesta Lahdessa.

Oikeuskäsittelyn loppusuoralla helmikuussa Eklund vaati päästä vapaalle jalalle odottamaan tuomiota. Toissijaisesti hän vaati, että hänet asetetaan matkustuskieltoon.

Tuossa vaiheessa mies oli istunut kahdeksan kuukautta tutkintavankeudessa. Vapauttamisvaatimuksessaan Eklund vetosi pitkän eristysajan pahentaneen hänen terveydentilaansa. Hän koki vangitsemisen jatkamisen olevan kohtuutonta.

Syyttäjä vastusti Eklundin vaatimuksia ja katsoi, että rikoskierteeseen päätynyt ex-jengipomo voisi vapautuessaan jatkaa lainvastaisia toimiaan. Syyttäjä huomautti, että Eklund oli ainakin kiinniottoonsa saakka ollut johtavassa asemassa Cannonball MC:ssä.

Käräjäoikeus päätti, ettei Eklundin vangittuna pitäminen tai muutkaan rajoitukset olleet enää välttämättömiä. Hänet päästettiin vapaalle odottamaan tuomiota, jonka käräjäoikeus antoi 18. maaliskuuta.

Lue lisää: Syyttäjät: Hän on Cannonball-jengin sala­myhkäinen johtaja

Poliisi teki huumejutun tutkinnassa kotietsinnän Eklundin taloon Heinolassa. Sieltä löytyi käteistä rahaa, aseita ja huumeita.

Jengipomon kotitalon pakkasessa oli marihuanapusseja.

Eklund tuomittiin 13 vuoden maksimirangaistukseen kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Lisäksi hänet määrättiin yli 255 000 euron korvauksiin huumekaupoista saamastaan rikoshyödystä.

Kovia tuomiota jaettiin myös hänen rikoskumppaneilleen. Käräjäoikeus määräsi miehet heti vangittavaksi, mutta ainakaan Eklundia viranomaiset eivät ole vieläkään tavoittaneet.

Tuomionannosta on kulunut pian kolme kuukautta.

Huumejuttua tullaan myöhemmin ruotimaan Itä-Suomen hovioikeudessa. Käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa. Jos Eklund velvoitetaan saapumaan hovioikeuden istuntoon, ja hänen epäillään välttelevän oikeudenkäyntiä, hänestä voidaan tehdä Suomen rajojen ulkopuolelle ulottuva pidätysmääräys ja etsintäkuulutus.

Eklundin asianajaja ei kommentoi päämiehensä nykytilannetta millään tavalla.

Cannonball MC on kevään aikana ollut muutenkin runsaasti esillä. Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi moottoripyöräkerhon ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkautettaviksi keskiviikkona antamallaan päätöksellä.

Käräjäoikeuden mukaan yhdistykset toimivat olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Jäsenet ovat toistuvasti syyllistyneet ampuma-aserikoksiin ja muihin vakaviin rikoksiin.

Maaliskuun alussa annetussa välituomiossa ratkaistiin, kuka Cannonballia tänä päivänä johtaa ja vastaa käräjäoikeuden lakkauttamiskanteeseen.

Kerhon johtohahmona pidetty Eklund väitti eronneensa jengistä jo vuonna 2019 ja kiisti olevansa kerhon presidentti. Eklundin sijaan lakkauttamiskanteeseen vastasi Klaus Marjamäki, joka ilmoitti olevansa Cannonballin nykyinen presidentti.