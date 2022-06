Mitä Suomen pitäisi tehdä, kun Turkki asettui Nato-jäsenyyden tielle? Mats Uotila ja Lauri Lindén väittelevät

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden eteneminen on tyssännyt Turkin vaatimuksiin. Miten Suomen pitäisi Turkin kanssa menetellä?

Lauri Lindén: Turkki on juuri niin iso ongelma kuin kuvitella saattoi ennen Nato-hakemuksen jättämistä. Oikeastaan vielä isompi. Tuollaista se on Erdoganin kaltaisen tyypin kanssa yhteistyön teko. Mutta yhtään siimaa Suomelle tärkeissä arvoissa ei ole syytä antaa.

Mats Uotila: Tilanne on hankala, koska valtaosa vaatimuksista on sellaisia, joihin Suomi ei voi vaikuttaa. Sen vuoksi neuvottelukin on vaikeaa. Olemme sivullinen uhri tässä Turkin ja Yhdysvaltojen välisessä pelissä. Uskon kuitenkin, että ratkaisu löytyy tavalla tai toisella. Pallo on nyt Yhdysvalloilla ja Natolla.