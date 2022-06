Espoon Karhusaaressa illalla luvaton musiikkitapahtuma – poliisi valvoo

Espoon kaupunki on pyytänyt poliisia paikalle.

Länsi-Uudenmaan poliisi saanut tiedon Espoon Karhusaaressa järjestettävästä luvattomasta yleisötilaisuudesta.

Poliisi kertoo, että musiikkikonsertin järjestäjä on levittänyt tilaisuudesta tietoa sosiaalisessa mediassa ja lähialueelle liimatuilla tiedotteilla. Tapahtuma-ajaksi on kerrottu torstai 9. kesäkuuta kello 18-22.

– Sosiaalisessa mediassa puhutaan, että pitää olla korvatulpat, musiikkia tulee kovaa, siellä tarjotaan virvokkeita ja on jotain suupalaa, kertoo komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista.

Yleisötilaisuudelle ei poliisin mukaan ole haettu maanomistajalta alueen käyttölupaa eikä tilaisuudesta ole tehty Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle yleisötilaisuusilmoitusta.

– Maanomistaja Espoon kaupunki on ilmoittanut meille, että se ei halua, että tällaista tilaisuutta järjestetään sen maa-alueella. On pyydetty, että me puutumme tilanteeseen. Siinä on Karhusaaren vanha kartano lähistöllä ja se on ulkoilualuetta.

Sinebrychoffin huvila Espoon Karhusaaressa.

Poliisi valvoo Karhusaaressa ja sen lähialueelle torstai-iltana. Poliisi toivoo, että sille tehtäisiin musiikkitilaisuuksista ilmoitus, jotta niistä ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa muille ihmisille.

– Poliisi ei lähtökohtaisesti halua tällaisia estää. Kun ollaan merenrannassa, musiikki kuuluu varmuudella lähistön rantoihin.

Poliisilla ei ole arviota, minkä verran luvaton tapahtuma on vetämässä väkeä paikalle.

– Ehkä kymmeniä tai satoja ihmisiä. Näitä on aiemminkin ollut Espoossa ja virkavalta on mennyt paikalle ja ovat sitten joutuneet lopettamaan.

Väänänen sanoo, että ilman maanomistajan lupaa paikalta joutuu poistumaan. Luvan voi kuitenkin saada vielä viime tipassakin, mikäli maanomistaja suostuu neuvottelemaan.

– Ja jos paikalla on vain muutama ihminen, jotka istuskelevat kalliolla ja kuuntelevat musiikkia piknik-hengessä, se ei ole vielä yleisötilaisuus ja siihen me emme puutu.