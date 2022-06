Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Millainen Nato-jäsen Turkki on? Asiantuntija arvioi: Muiden ongelmat ovat Turkin mielestä mahdollisuuksia

Turkki on vaikeuttanut ja hidastanut Suomen ja Ruotsin yhteisen Nato-junan etenemistä vaatimuksillaan. Nato-jäsenmaiden päätösten on oltava yksimielisiä, joten Turkki voi periaatteessa hidastaa prosessia vielä pitkäänkin. Millainen asema vastavirtaan uivalla Turkilla puolustusliitossa on? Turkin ja muiden Nato-maiden välillä on suuri intressiristiriita, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta ISTV:n studiossa. Katso Alarannan arvio videosta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki