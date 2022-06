Miljonääri Anders Wiklöf lahjoitti kotisaarelleen YK:n päämajastakin tutun rauhanveistoksen

Non-Violence on ruotsalaisen Carl Fredrik Reuterswärdin (1934–2016) maailmanlaajuisesti tunnetuin veistos. Sen ensimmäinen kappale valmistui vuonna 1984.

Hän suunnitteli alkuperäisen teoksen ystävänsä Beatles-legenda John Lennonin muistolle. Ase, jonka piippu on solmittu, on malliltaan Colt .375. Se on sama, jolla Mark Chapman ampui Lennonin 8. joulukuuta vuonna 1980.