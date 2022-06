Systeemi oikeassa, ihminen väärässä!

Jospa tehtäisiin niin, että voimassa olevalla pahvilla pääsee aina ja vanhentuneella valvojan harkinnan mukaan. Ihan kuin vaaleissakin tehdään. Hyvin on mennyt, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

”Kansallista amk-valintakoekonsortiota johtavan projektipäällikön Marko Borodavkinin mukaan linjauksessa on kyse ennen kaikkea hakijoiden yhdenvertaisuudesta”,

kirjoittaa.

”On tärkeää, että ammattikorkeakoulut toimivat yhtenäisesti ja hakijoita kohdellaan samalla tavalla riippumatta siitä, missä valintakokeen suorittaa. Vanhentuneiden henkilöllisyystodistuksien kohdalla tehtäisiin subjektiivista harkintaa, joka voisi johtaa hakijoiden epätasa-arvoiseen kohteluun”, Borodavkin sanoo lehdelle.

Ammattikorkeakoulujen pääsykokeista on siis käännytetty väkeä, jotka ovat pyrkineet todistamaan henkilöllisyytensä vanhentuneella passilla tai henkilökortilla.

Tiukka käytäntö perustuu ammattikorkeakoulujen yhteiseen, kansalliseen linjaukseen vuodelta 2019.

Onneksi ammattikorkeakoulujen väki ei ole ollut laatimassa vaalilakia ja siihen liittyviä asetuksia ja määräyksiä. Äänestämään näet pääsee vanhentuneellakin passilla, vaalitoimitsijan harkinnan mukaan.

”Yksilön kannalta tämä on tietenkin erittäin ikävä tilanne. Mutta suhteutettuna koko hakijajoukkoon kyse on kuitenkin hyvin pienestä porukasta”, projektipäällikkö Borodavkin arvioi HS:lle.

Yksilö on ihminen. Hänelle vahinko on sataprosenttinen. Harmittavasti Suomessa yksilö on usein viimeinen, jota ajatellaan, kun ongelmiin törmätään. Kun ei ajatella, ongelmaa ei ole eikä siis tarvita ratkaisuakaan.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen perusteli ”todella punnittua” linjaa Facebook-keskustelussa tiistaina näin:

”Mietipä jos linja olisi, että jos on tunnistettava. Entä kun toinen valvoja tunnistaa ja toinen ei vaikkapa 20 vuotta vanhasta ajokortista. Tai jos linja olisi, että vuoden vanha käy. Entäs kun se on vuoden ja yhden päivän vanha ja yhdenvertaisuuden nimissä olisi pakko käännyttää takaisin. Ja taas olisi oikeusmurha ja kohtuutonta.”

Minäpä mietin. Sillä 20 vuotta vanhalla ajokortilla pääsee nyt pääsykokeeseen, mutta päivän vanhentuneella passilla ei.

Jospa tehtäisiin niin, että voimassa olevalla pahvilla pääsee aina ja vanhentuneella valvojan harkinnan mukaan. Ihan kuin vaaleissakin tehdään. Hyvin on mennyt.

”Nyt linja punnitaan toki uusiksi, mutta harkiten”, toiminnanjohtaja Mielityinen totesi vielä.

Ongelma on siis ollut tiedossa, mutta siihen puututaan vasta nyt, kun asiasta nousi julkinen meteli.

Tuon menettelyn takana on ylemmyydentunnon varaan rakennettu rautainen virkamieslogiikka, jossa ihminen on olemassa järjestelmää varten eikä järjestelmä ihmistä varten.

Kumartakaa, nöyrät.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.