Ilmarisen sisäinen selvitys on edennyt, mutta on vielä kesken.

Vakuutusyhtiö Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä kommentoi laajaa huomiota saanutta työsuhteen purkua uudelleen tiistai-iltana Twitterin viestiketjuissa. Kohu sai alkunsa, kun Ilmarisen entinen työntekijä kertoi julkisesti joutuneensa lähtemään Ilmarisesta ja hänen mukaansa työsuhteen päättymiseen vaikutti se, että hän kertoi esihenkilölleen muuttaneensa rekisteröidyn parisuhteensa toisen miehen kanssa avioliitoksi.

Twitterissä on kysytty muun muassa sitä, miten Ilmarinen on voinut kiistää, että työsuhde on päätetty seksuaalisen suuntautumisen perusteella jo ennen kuin asia on selvitetty.

– Tässä on tavallaan kaksi asiaa: Työsuhteen päättyminen ja käydyksi sanottu asiaton keskustelu. Yksittäisen henkilön tapausta emme voi kommentoida (GDPR), mutta työsuhteita emme päätä kuin työhön liittyvillä perusteilla. Selvittely koskee sitä, onko muuten käyttäydytty asiattomasti, Ärilä tarkentaa.

Ärilä kertoi Ilta-Sanomille tiistaina alkuillasta, että sisäinen selvitys on edennyt henkilöstön kuulemisella. Hän sanoi, ettei ole tiistaina yrityksistä huolimatta tavoittanut miestä, jonka työsuhde purettiin.

– Yritän tavoitella häntä jälleen aamulla. Ilmarisen puolen henkilöstö on tänään haastateltu.

41-vuotias mies kertoi IS:lle aiemmin tiistaina, että viikko sitten keskiviikkona hän teki kumppaninsa kanssa väestörekisterikeskukseen ilmoituksen siitä, että heidän rekisteröity parisuhteensa on muuttunut avioliitoksi.

– Sitten huikkasin tästä aamupäivän aikana minun esihenkilölleni Ilmarisen käytävillä ja hän totesi siihen, että homot voivat mennä Varmaan töihin, ja marssi siitä sitten menoihinsa.

Mies kertoo saaneensa seuraavana aamuna kello 8.10 esihenkilöltä tekstiviestinä soittopyynnön.

Esihenkilö kertoi miehen mukaan puhelimessa, että seuraavana maanantaina järjestetään kuulemistilaisuus työsuhteen purkamisesta.

– Eilen kello 15 tilaisuus alkoi ja noin 15.30 työsuhde purettiin, mies kertoi tiistaina päivällä.

Tiistaina olisi ollut miehen viimeinen työpäivä koeajalla. Keskiviikkona työsuhde olisi muuttunut vakituiseksi.

Mies teki asiasta sosiaaliseen mediaan päivityksen, joka on sittemmin kerännyt valtavasti huomiota ja kommentteja.

Henkilöstöjohtaja Ärilä sanoi tiistaina, että hän haluaa kuulla miehen näkemyksen siitä, mitä on tarkkaan ottaen tapahtunut, missä ja milloin.

– Sen mukaan tiedotamme, mitä (selvityksessä) löydetään. Yksityisen henkilön asioita emme voi kommentoida, ettei se loukkaa yksityisyyden suojaa.

Jos korjattavia epäkohtia löydetään, Ilmarinen kertoo niistä julkisuuteen. Ärilän mukaan yksi mahdollinen toimenpide voisi olla esimerkiksi anteeksipyyntö.

– Aika epätodennäköisenä näen sen, että työsuhde palautettaisiin. Työsuhteen päättäminen tehdään juridisilla perusteilla.

Ärilä korostaa puhuvansa yleisellä tasolla.

Twitterissä kritiikkiä on herättänyt myös se, että päätös miehen työsuhteen purkamisesta tehtiin niin lähellä koeajan päättymistä. Ärilä myöntää Twitterissä, että ajoitus on ollut ”surkea”.

– Siitä käsi pystyyn. Ottamatta nyt kantaa muuten taas tähän yksittäistapaukseen, niin nyk 4kk koeaika on lyhyt, huomioiden perehdytys. Silti jokaiselle on annettava mahdollisuus myös petrata, jos ei heti suju. Aina kaikki ei sittenkään kohtaa, Ärilä kirjoittaa.

41-vuotias mies kertoi IS:lle aiemmin tiistaina, että työsuhteen päättyminen Ilmarisessa tuli hänelle yllätyksenä. Hän ei ollut omien sanojensa mukaan saanut koeajalla kielteistä palautetta työsuorituksestaan.

Esihenkilön käytös ja suhtautuminen tuli miehelle yllätyksenä. Esihenkilö on keski-ikäinen ja johtaa noin 70 hengen yksikköä.

Hän on miehen mielestä ollut mukava ja kannustava siihen saakka, kunnes kuuli parisuhteesta.