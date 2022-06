WWF:n Norppalive suljetaan tämän kevään osalta keskiviikkona.

Norppaliven kevätkaudella yleisö on saanut pääosin seurata Saimaan laineiden liplatusta. WWF Suomen mukaan yleisön ja norppien väliset kohtaamiset ovat olleet vähissä.

– Norppalive on parhaimmillaankin viihdettä, jossa ei tapahdu juuri mitään. Norppaliven kevät sujui siis aivan odotusten mukaisesti. Emme voi, emmekä halua käsikirjoittaa luonnon tapahtumia, sanoo WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen tiedotteessa.

Eivät liven katsojat siltikään aivan ilman norppia jääneet.

Toukokuussa nähtiin vilaukselta aiemmilta tuotantokausilta tuttu Siiri-norppa, joka ei kuitenkaan jäänyt pidemmäksi aikaa kameralle poseeraamaan.

Helatorstaina yleisön odotus vihdoin palkittiin, kun liven tunnetuin tähti Pullervo päätti tulla köllöttelemään kameran eteen. Hyvinvoivalta näyttänyt Pullervo viihtyi paikalla seuraavaan aamuun. Muutoin norppaa on kiinnostanut lähisaaren rantakivet Norppaliven kiveä enemmän.

Muissa Luontoliven kameroissa nähtiin kevään aikana kaikenlaisia käänteitä. Saaristomeren norppaliven avauspäivänä tallentui kameraan poikkeuksellinen temppu: itämerennorpan delfiinimäinen hyppy, jollaista ei ole aiemmin dokumentoitu norpilla Itämerellä.

Lue lisää: Norppalivessä tapahtuu: ”Delfiini? Pyöriäinen? En ollut uskoa silmiäni”

Sen lisäksi ensimmäistä kertaa nähtiin livekuvaa karvaa vaihtavista itämerennorpista.

– Saaristomeren norppaliven avauskausi on ylittänyt kaikki odotuksemme. Pelkästään kamerassa havaittujen norppien määrä – enimmillään 39 yksilöä yhtä aikaa – on erittäin arvokasta uutta tietoa, ja suuri osa yksilöistä on saatu myös kuvattua yksilötunnistustutkimusta varten. Lisäksi suuri joukko ihmisiä on päässyt kameran kautta tutustumaan itämerennorppaan ja sen kohtaamiin uhkiin, Tolvanen.

Norppalive suljetaan 8. kesäkuuta. Live jää tavalliseen tapaan kesäksi tauolle, sillä norppien karvanvaihtokausi on päättymässä. Se tarkoittaa, että norpat siirtyvät kiviltä veteen, jossa ne viettävät suurimman osan elämästään.

Saaristomeren norppalive on sen sijaan auki 16. kesäkuuta saakka.