Nuorena avioituneet Antti ja Marja Aarnio-Wihuri erosivat ja palasivat yhteen vuosikymmenien jälkeen. Pari on kokenut paljon, myös kovia, kun heidän 2-vuotias lapsensa kuoli traagisesti. Nyt miljardööri on muistisairaan vaimonsa omaishoitaja. – Joka päivä saa jännittää, millainen päivä on tulossa.

Antti Aarnio-Wihuri ja Marja Korvenkari tutustuivat kahdeksanvuotiaina Kulosaaren kansakoulussa Helsingissä. He olivat luokkatovereita.

Oppikoulun kolmannelta luokalta Antti lähti merille ja tentti koulun yksityisopetuksessa.

Hän palasi Kulosaareen lukioaikoina, ja Marjan kanssa alkoi seurustelu.

– Hän sanoi, että ihastuin häneen hänen pitkien lettiensä takia, mutta en tiedä. Mitä sellainen nuori mies mistään ymmärtää, Antti Aarnio-Wihuri heittää.

– Meillä oli alun perin hauskaa yhdessä.

Kummankin nimettömissä on perintösormukset, joissa on kolme kaiverrusta. Ensimmäinen kaiverrus on vuodelta 1938, jolloin Antin vanhemmat Rakel Aarnio ja tukkukauppias Hjalmar Aarnio menivät kihloihin. Toinen kaiverrus on tehty yli 20 vuotta myöhemmin. Se on Antin ja Marjan kihlajaispäivä: 27.10.1961.

Antti Aarnio-Wihuri ja Marja Aarnio-Wihuri ovat tunteneet 75 vuotta. Välillä erottiin, ja 12 vuotta sitten heistä tuli toisen kerran pariskunta.

Sen jälkeen tapahtui paljon. Mentiin naimisiin, ja pariskunnalle syntyi kuusi lasta. He erosivat 1980-luvun alussa.

Antti vihittiin Viivu Mikkolan kanssa, ja he saivat kaksi lasta. Viivu menehtyi aivoverenvuotoon 2007.

Antin ja Marjan yhteys ei koskaan katkennut. Viivun kuoleman jälkeen he huomasivat viihtyvänsä toistensa kanssa yhä enemmän.

Nyt sormuksissa on kolmannet kaiverrukset: 27.10.2008.

Se on Antin ja Marjan uusi kihlajaispäivä.

– Minulla olisi ollut aikamoisia ongelmia, jos Marja ei olisi suostunut tulemaan takaisin. Kun olin yksin, kaikki asiat olivat vaikeita, Antti Aarnio-Wihuri kertoi Ilta-Sanomissa 2011.

– Ei ystäville voi liikesalaisuuksista puhua. Marjan kanssa voin jutella vapaasti. Saan joko haukut tai tukea.

Toukokuisena sadepäivänä Antti Aarnio-Wihuri istuu sukuyhtiönsä, monialayritys Wihuri-konsernin pääkonttorissa. Jugendlinna Kulosaaressa on hulppea. Aarnio-Wihurista se on vain ”normaali konttori”.

Hän polttaa kuubalaista sikaria, niin kuin joka aamu.

– Se on huono tapa, mutta päivä lähtee käyntiin, hän sanoo.

” Minulla olisi ollut aikamoisia ongelmia, jos Marja ei olisi suostunut tulemaan takaisin. Kun olin yksin, kaikki asiat olivat vaikeita.

Aamulla hän on vienyt kahvit sänkyyn vaimolleen Marja Aarnio-Wihurille niin kuin koko avioliiton ajan.

Töihin Aarnio-Wihuri pystyy lähtemään vasta, kun hoitaja on tullut ennen yhdeksää.

Siitä on lähes kolme vuotta, kun Marja Aarnio-Wihurilla todettiin muistisairaus.

Puoliso ei halunnut laittaa häntä hoitokotiin.

– Halusin pitää hänet kotona ja palkkasin henkilökuntaa, Antti Aarnio-Wihuri kertoo.

– Hoitaja on kotona arkisin seitsemän tuntia päivässä, että voin käydä töissä.

Myös omat pojat ovat hoitaneet paljon äitiään.

Antti Aarnio-Wihuri on palkannut vaimolleen hoitajan työpäiviensä ajaksi.

Ensimmäiset merkit muistin heikkenemisestä alkoivat näkyä jo 4–5 vuotta sitten. Antti Aarnio-Wihuri laittoi ne Marjan iän piikkiin.

Syksyllä 2019 Marjan lähimuisti alkoi huonontua. Yhdessä lääkärin kanssa todettiin, että näinhän tämä on, eikä tälle mitään voi.

– Siitä tilanne on pahentunut ja parantunut. Vointi menee ylös ja alas. Joka päivä saa jännittää, millainen päivä on tulossa.

Huonoja hetkiä on pari viikossa. Silloin Marjalla on ollut yöllä näkyjä tai unia. Hän luulee usein, että korut on taas varastettu tänä yönä.

– Olen puhunut lääkäreiden kanssa, että mistä nämä hullut ajatukset tulevat, mutta lääkärit eivät tiedä. Tiedetään vain missä päin aivoja ne syntyvät ja niiden syntymekanismi.

” Vaikeinta on vaatehuolto, koska miehenä on hankala ymmärtää, mitä kaikkea nainen tarvitsee ja milloin vaatteet pitää pestä.

Hyvinä hetkinä Marja katsoo televisiota ja lukee lehtiä. Sitä Antti ei tiedä, kuinka paljon hän on lukemastaan ymmärtänyt. Ehkä hän enemmän katsoo kuvia.

Toistaiseksi Marja ei ole pyrkinyt lähtemään yksin ulos. Itsekseen hän pystyy olemaan vain lyhyitä aikoja. Välillä hän on hoidossa lastensa luona.

– Vaikeinta on vaatehuolto, koska miehenä on hankala ymmärtää, mitä kaikkea nainen tarvitsee ja milloin vaatteet pitää pestä. Kyllä hän itsekin sitä vähän osaa.

Ainoa positiivinen asia muistisairaudessa on, että vanhoista asioista pystyy vielä keskustelemaan. Niistä Marjalla on jonkinlaisia muistikuvia. Mutta sellaisesta, mitä on tapahtunut tänään, eilen tai tällä viikolla, Marjalla ei ole mitään muistikuvaa.

– Tuntuu hirveältä seurata läheisen hiipumista. Tunnen surua hänen puolestaan.

– Minun kannaltani suurin murheen aihe on, etten tiedä, miten hänen ajatuksensa kulkevat ja ymmärtääkö hän, mistä puhutaan. Jos tietäisi, mitä hänen päässään tapahtuu, tietäisi mitä tehdä. Nyt pitää vain arvailla.

Pandemia oli tietyllä tavalla siunaus.– Pystyin olemaan kotona Marjan kanssa, Antti Aarnio-Wihuri sanoo.

Muistisairauden kehitys on mennyt tasaisesti alaspäin. Jos vetää keskiarvon, muisti on huonontunut koko ajan.

– Voi olla muutamia päivä tai vaikka viikko, että asiat sujuvat kohtuullisesti, ja sitten on todella vaikeaa.

– Vaikeinta on, kun hän kertoo, että varkaita oli taas ja ne uhkailivat. Mitä siihen voi sanoa?

Kaksi vuotta sitten varas todella murtautui pariskunnan kotiin Helsingin Kulosaaressa, kiipesi savupiipun portaita kolmanteen kerrokseen ja rikkoi suuren ikkunan. Poliisi nappasi varkaan dna:n lasinsirujen verijäljistä.

– En ole koskaan kertonut Marjalle murtautujasta, koska se olisi kummitellut hänen mielessään pitkään, että minähän sanoin, täällä on roistoja!

Antti Aarnio-Wihuri kertoo itse jaksaneensa omaishoitajana yllättävän hyvin. Pandemia-aika oli tässä elämäntilanteessa siunaus, vaikka Wihuri Oy:n liikevaihto laski viisi prosenttia.

Tavallisesti hänen tulee tehtyä 30–40 ulkomaanmatkaa vuodessa. Koronan takia matkustaminen tyssäsi kahdeksi vuodeksi.

– Pystyin olemaan kotona Marjan kanssa. Tämä on ollut hyvää aikaa siinä mielessä.

– Toki kävin joka päivä täällä toimistolla, mutta ne oli noita saatanan tietokonekokouksia. Vihaan tietokoneita. Osaan sähköposteja käyttää, mutta muuten inhottaa koko laite.

82-vuotias Antti Aarnio-Wihuri aikoo jatkaa työelämässä niin kauan kuin pystyy. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli kaksi miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 400.

– Olemme saaneet matkustaa ja tehdä. Ei ole jäänyt hirveästi tekemättä. Sellainen unelma meillä oli, että saataisiin elää terveenä niin kauan kuin mahdollista.

Antti Aarnio-Wihuri on talouslehti Forbesin miljardöörilistalla.

Kolme lapsista on yhtiön hallituksessa.

– Aamulla käyn täällä konttorin yläkerrassa keskimmäisen poikani luona juomassa kahvia. Puhumme siitä, mitä tapahtui eilen ja mitä tapahtuu tänään.

Yhteisiä muistoja Marjan kanssa on paljon. Antti Aarnio-Wihuri muistaa, kuinka hän ajoi nuorena miehenä 250 kilometriä hiekkateitä Kankaanpäähän katsomaan Marjaa. Marja opiskeli Satakunnassa kotitaloutta.

Alussa heillä oli vaikeuksia saada lapsia. Keskenmenoja tuli. Lapsia syntyi lopulta kuusi.

” Tyttäremme kuoli kaksivuotiaana. Lastensängyssä oli ylhäällä pinnat, ja hän oli kiivennyt siitä välistä, ja kaula jäi kahden raudan väliin. Hän tukehtui siihen yöllä.

– Tyttäremme kuoli kaksivuotiaana. Hän hirtti itsensä lastensänkyyn. Siinä oli ylhäällä pinnat, ja hän oli kiivennyt siitä välistä, ja kaula jäi kahden raudan väliin. Hän tukehtui siihen yöllä.

– Kun heräsimme, hän roikkui siinä kuolleena. Se oli hirveä tilanne.

Jullaksen kartano Kuusistossa Turun lähellä on pariskunnalle rakas paikka. 137- hehtaarinen maatila sijaitsee meren rannalla. Antti on opettanut Marjan metsästämään, ja Marja on ampunut 27 hirveä.

Kuusistosta Antti Aarnio-Wihuri on nytkin tulossa. Kevätkylvöt ovat ohi. Maanviljelijä on Aarnio-Wihurin toinen ammatti. Hän tekee yhä peltotyöt itse.

– Moni kysyy, miksi harrastan edelleen maanviljelystä. Se on niin erilainen työ, määrätyllä tavalla hermolepoa. Siellä kerään voimaa.

– Pellolla näkee vuodenkierron. Keväällä kasvit lähtevät kasvamaan ja eläimet vasovat. Luonto uusiutuu. Se on armollista ja erittäin positiivista.

Antti Aarnio-Wihuri Jullaksen kartanossa 2010.

Kummallakaan ei ole ollut tätä ennen juuri sairauksia. Siitä Antti Aarnio-Wihuri on iloinen.

– Olemme saaneet matkustaa ja tehdä. Ei ole jäänyt hirveästi tekemättä. Sellainen unelma meillä oli, että saataisiin elää terveenä niin kauan kuin mahdollista.

Iltaisin Antti Aarnio-Wihuri laittaa vaimolleen ruoan, niin kuin on aina laittanut.

Vaikka arki on ajoittain raskasta, hän ei valita.

– On turha rähjätä. Olen kertonut itselleni, että Marja ei ymmärrä tätä tilannetta.

Kotona neljän seinän sisällä oleminen ei ahdista. Iltaisin tulee luettua töihin liittyviä papereita. Pohjois-Amerikasta tulee ”hirveät niput” ja myös Suomesta.

– En ole koskaan ollut pippaloissa juoksija. Nuorena lähdin aina juhlista yöllä ennen puolta yötä kotiin. Totesin, että juhlat olivat tänään eikä huomenna.

” Kai se kuuluu rakkauteen, että hoitaa sairasta vaimoaan.

Hiljattain Marja Aarnio-Wihurille on hankittu yksityisestä hoitokodista huone, jossa hän voi olla osan ajasta. Näin tapahtui esimerkiksi kevätkylvöjen aikaan, kun Antti oli pellolla.

– Hän on ollut tyytyväinen, mutta välillä hän soittelee, että koska hän pääsee kotiin.

Miten tämä tästä jatkuu ja mitä sitten tapahtuu? Se on kysymys, mitä moni muistisairaan läheinen miettii.

– Kauhulla odotan, jos aggressiivisuutta alkaa tulla, siitä kaikki lääkärit ovat varoittaneet. Mutta ehkä sitä ei kaikille tule.

Joskus voi tulla hetkiä, että vähän masentaa, mutta Antti Aarnio-Wihuri kertoo nähneensä niin paljon maailmaa, että masennus ei helposti tule. Äiti opetti hänelle, että niin on hyvä kuin käy.

– Kai se kuuluu rakkauteen, että hoitaa sairasta vaimoaan. Eikö se ole niin, että myötä- ja vastoinkäymisissä ollaan yhdessä?

– Tämä on varmaan vastoinkäyminen.