Vakuutusyhtiö Ilmarinen joutui keskelle isoa kohua – työntekijä uskoo avioliittonsa johtaneen työsuhteensa päättämiseen

Ilmarinen ryhtyy selvittämään, mitä suljettujen ovien takana on keskusteltu.

Sosiaalisessa mediassa on noussut suuri kohu helsinkiläisen miehen työsuhteen päättämisestä.

Mies kertoo Facebookissa, että hänen työsuhteensa vakuutusyhtiö Ilmarisessa päättyi päivää ennen koeajan päättymistä. Miehen mukaan työsuhteen päättymiseen vaikutti se, että hän kertoi esihenkilölleen rekisteröineensä parisuhteensa toisen miehen kanssa.

Vakuutusyhtiö Ilmarinen on joutunut kommentoimaan kiistaa julkisesti sen saaman mittasuhteen vuoksi. Henkilöstöjohtaja Sami Ärilän mukaan Ilmarisessa ei ole koskaan päätetty työsopimusta yhdenvertaisuuden perusteella.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo Twitter-viestissä, ettei Ilmarisessa hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Mikäli sellaista tulisi ilmi, Ilmarinen puuttuisi asiaan välittömästi.

– Työsuhteen päättäminen on aina ikävä tilanne niin työntekijälle kuin työnantajalle ja sille tulee aina olla painavat syyt. Emme hyväksy Ilmarisessa minkäänlaista syrjintää ja mikäli sellaista tulisi ilmi, puutumme siihen välittömästi. Asia on vakava ja syytös selvitetään tarkasti, Pölönen twiittaa.

Ilta-Sanomien tavoittama helsinkiläismies kertoo, että hän on ollut 20 vuotta yhdessä nykyisen kumppaninsa kanssa.

41-vuotias mies kertoo, että viikko sitten keskiviikkona hän laittoi väestörekisterikeskukseen ilmoituksen kumppaninsa kanssa, että parisuhde on muuttunut avioliitoksi.

– Sitten huikkasin tästä aamupäivän aikana minun esihenkilölleni Ilmarisen käytävillä ja hän totesi siihen, että homot voivat mennä Varmaan töihin, ja marssi siitä sitten menoihinsa.

Mies kertoo saaneensa seuraavana aamuna kello 8.10 esihenkilöltä tekstiviestinä soittopyynnön.

Esihenkilö kertoi sitten miehen mukaan puhelimessa, että seuraavana maanantaina järjestetään kuulemistilaisuus työsuhteen purkamisesta.

– Eilen kello 15 tilaisuus alkoi ja noin 15.30 työsuhde purettiin, mies kertoo tiistaina.

Tiistaina olisi ollut miehen viimeinen työpäivä koeajalla. Keskiviikkona työsuhde olisi muuttunut vakituiseksi.

Kuulemistilaisuudessa ei miehen mukaan ollut muita paikalla.

41-vuotiaalle miehelle työsuhteen päättyminen Ilmarisessa tuli yllätyksenä. Hän ei ole koeajalla saanut kielteistä palautetta työsuorituksestaan.

– Kuulemistilaisuudessa minulle sanottiin, että kompetenssista ei ole kysymys. Minua pidettiin osaavana henkilönä ja Ilmarisessa aika keskeinen rooli on kehittävän asiantuntijan rooli.

Esihenkilön käytös ja suhtautuminen tuli miehelle yllätyksenä. Esihenkilö on keski-ikäinen ja johtaa noin 70 hengen yksikköä.

Hän on miehen mielestä ollut mukava ja kannustava siihen saakka, kunnes kuuli parisuhteesta.

Ilmarisen henkilöjohtaja Sami Ärilä ei yksityisyyden suojaan vedoten voi kommentoida 41-vuotiaan helsinkiläisen työsuhdetta.

Hän myöntää sen, että kyseisen miehen työsuhde on päättynyt ja että mies oli koeajalla. Koeaika kestää neljä kuukautta.

Paikkansa pitää Ärilän mukaan miehen jakama tieto siitä, että työsuhde päättyi koeajan toiseksi viimeisenä päivänä.

Ärilä sanoo yleisellä tasolla työsuhteen päättymisestä, että koeajan tarkoitus on katsoa, miten henkilö suoriutuu työstä ja miten hän sopii työyhteisöön.

– Jos työsuhde päättyy koeajalla koeajan purkuun tai muutenkin irtisanomiseen, siellä on aina painavia syitä takana, mutta ne eivät missään nimessä ikinä koskaan liity tasavertaisuuteen tai yhdenvertaisuuteen. Aina siellä on työhön liittyviä asioita.

Ärilän mukaan Ilmarisessa ei ole koskaan päätetty työsopimusta yhdenvertaisuuden perusteella. Aina on ollut muita syitä taustalla.

Ärilä sanoo, että Ilmarisessa selvitellään miehen esittämää vakavaa syytöstä siitä, että hän on käynyt esihenkilön kanssa keskustelun.

– Sitä me selvitetään, mitä siellä suljettujen ovien takana kahden ihmisen välillä on puhuttu. Minkäänlaista syrjivää käytöstä me emme suvaitse. Jos sellaista huomataan, totta kai siihen puututaan.

Ilmarisessa on Ärilän mukaan täydellinen nollatoleranssi syrjintään.

– Niiden asioiden selvittäminen meillä on vielä kesken.

Ilmarinen ryhtyy selvittämään, onko miehen mainitsemaa keskustelua käyty esihenkilön kanssa, keitä siellä on ollut paikalla ja mitä on puhuttu.

– On tietysti hankalaa, jos on kaksi ihmistä suljetussa huoneessa, mitä siellä on oikeasti sanottu suuntaan tai toiseen.