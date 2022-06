Suomalainen palomies aikoo soutaa yksin Atlantin yli ja takaisin – tämän veneen pitäisi kestää valtameren höykytystä

Yksinsoutaja Jari Saario aikoo soutaa ensimmäisenä ihmisenä Atlantin yli ja takaisin menopaluuna. Paluumatkan reitti on kaiken lisäksi todella vaativa. Sen on selvittänyt aiemmin vain yksi ihminen. ISTV oli paikalla, kun Saario otti vastaan 86 000 euroa maksaneen soutuveneensä.

Suomalainen palomies ja yksinsoutaja Jari Saario valmistautuu parhaillaan historialliseen ja äärimmäiseen kovaan suoritukseen. Hän aikoo lähteä noin 11 000 kilometrin soutumatkalle valtameren armoille.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla Jari Saario vastaanottaa uuden veneensä ja vie sen ensi kertaa vesille.

Saarion suunnitelma on seuraava. Hän suuntaa vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa Atlantin yli Kanariansaarilta La Gomerasta Karibian Antiguaan ja myöhemmin vielä takaisin päin New Yorkista Lontooseen.

Sillä aikaa kun venettä siirretään ensimmäisen osuuden jälkeen Antiguasta New Yorkiin, Saario odottelee Yhdysvalloissa. Näin ollen menopaluun määritelmä täyttyy. Paluu olisi edessä toukokuussa 2023.

Suurimmalle osalle extreme-henkisistä soutajista matka Atlantin yli on jo itsessään todella kova saavutus ja soutuhommien Graalin malja. Saario on kuitenkin päättänyt vetää suorituksen tuplana. Kaiken lisäksi hän on valinnut paluumatkalle mahdollisimman rankan reitin, mikä nostaa matkan kipukerrointa merkittävästi.

Reitin New Yorkista Lontooseen on soutanut aiemmin vain yksi ihminen. Brittiläinen Mark Delstanche selvisi Atlantin haasteista New York–Lontoo-välillä kesällä 2021. Aikaa kului 19 vuorokauden pysähdyksen kanssa 97 vuorokautta. Netto-ME ilman pysähdystä olisi näin ollen ollut 78 vuorokautta.

– Hänkin (Delstanche) on taustaltaan palomies. Suomalainen tekee vähän paremmin ja vetää menopaluuna, Saario kuittaa.

Pohjoisella reitillä aallokko on haastavampi kuin menomatkan eteläisellä. Lisäksi virtaukset voivat lähteä kuljettamaan helpommin väärään suuntaan. Sääennusteita ja virtauksia on seurattava.

Pitkälle matkalle valtameren yli ja takaisin ei voi lähteä millä tahansa veneellä. Sopiva venemalli löytyi lopulta Britanniasta.

Rannoch R10 -yksinsoutuvene on suunniteltu valtamerikäyttöön. Britanniassa valmistettu paatti on 5,7 metriä pitkä ja 1,4 metriä leveä. Se näyttää mittojaan pienemmältä, mutta on lujaa tekoa. Vastaavanlaisilla veneillä on rikottu soutuennätyksiä Atlantilla.

Vene saapui DB Schenkerin terminaaliin Vantaalle Lontoosta. Jari Saario seurasi purkamista tarkasti.

Ulkomuodoltaan vene muistuttaa jonkinlaista avaruussukkulaa tai suurta mäkiautoa ilman renkaita. Soutuveneeksi sitä on oikeastaan aika vaikea tunnistaa etenkin, jos on tottunut perinteisiin mökkimalleihin.

– Tämän pitäisi olla paras mahdollinen väline tähän suoritukseen. Kööpenhaminasta tulin puuveneellä. Siihen verrattuna tämän pitäisi olla erilainen.

Kööpenhaminasta Helsinkiin matkaa kertyi 1 250 kilometriä. Saario kiskaisi tuon reitin vuonna 2019. Nyt matkaa on runsaasti enemmän, mutta varusteet ovat aiempaa paremmat.

Lue lisää: Jari Saarion 1 250 kilometrin soutu-urakka Kööpenhaminasta Helsinkiin päättyi – Heidi-vaimo halasi lämpimästi: ”Ihanaa saada hänet kotiin”

Uudessa veneessä on valmiina navigointi- ja vedentekolaitteet. Sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla, jotka on sijoitettu veneen pinnalle etu- ja takaosiin. Ahdas makuutila on suojassa keulassa, ja säilytystilaa on tasan sen verran kuin on pakko – ei todellakaan paljon.

Lepotila on pieni. Jalkojen väliin jää tukipalkki.

Seuraavaksi Saariolla on edessään uuteen veneeseen tutustuminen. Välineiden kanssa suomalaissoutajaa auttaa kokenut yksinsoutaja Charlie Pitcher, joka on itse soutanut reitin La Gomerasta Barbadokselle maailmanennätysajassa 35 vuorokautta. Kyseessä on lähes sama reitti, jolle Saario lähtee joulukuussa tai tammikuun alussa 2023.

– Tavoitteena on tietysti se 35 vuorokautta tai mielellään muutama tunti nopeammin, Saario kertoo.

Maailmanennätys on kuulemma otettavissa, mutta monen asian pitää joka tapauksessa osua oikeaan asentoon. Valtamerellä kaikkea ei voi suunnitella.

Pitcher on lupautunut valmentamaan Saariota, ja vieläpä suomalaisen kotivesillä. Brittisoutaja saapuu kesällä Suomeen suunnittelemaan reissua.

– Aluksi ajattelin, että lähden Britanniaan. Sovimme kuitenkin, että Charlie tulee tänne Suomeen. Pääsee hänkin katselemaan vähän suomalaista merimaisemaa. Käymme ensin asiat läpi ja sitten alamme miettiä itse ylitystä.

Jari Saario pääsi kokeilemaan venettä pian purkamisen jälkeen. Airot tuntuivat hyviltä, mutta peräsin puuttui. Saario aikoo testata veneen Helsinki–Viro-välillä kunnon syysmyrkyssä. -Kyllä veneen on se kestettävä, kun sen pitäisi kestää Atlantillakin.

Matkan aikana Saario on yhteydessä Pitcheriin satelliittiyhteyden avulla. Hän saa tältä tietoa esimerkiksi säätilasta ja -ennusteista.

– Saan reissun aikana neuvoja esimerkiksi siitä, mistä kannattaa lähteä yrittämään virtausten ja tuulien suhteen. Se on vähän sellaista ennustamista. On hyvä, että joku antaa ohjeita maista käsin.

Saario arvioi, että jälkimmäinen matka New Yorkista Lontooseen tulee viemään 100–200 vuorokautta. Ensin pitää tietysti selvitä ensimmäisestä koitoksesta ja jaksaa sen jälkeen odotella kärsivällisesti Yhdysvalloissa, kunnes vene on saatu New Yorkiin.

Matkalla Saario aikoo nukkua aina, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Lepotavoite on kuusi tuntia vuorokaudessa – mahdollisimman paljon yhteen soittoon. Ruokalistan perusta on kuivamuona, jonka tueksi Saario syö hiilihydraattipitoisia makeita välipaloja.

– Pizza olisi hyvää ruokaa, mutta veneessä ei taida olla pizzauunia.

Valtameren ylityksessä vaaditaan sekä fyysistä että henkistä jaksamiskykyä. Saario on tottunut haastamaan itseään kummallakin osa-alueella. Töissä hän on todennut, että tiukoissa tilanteissa toimintakyky on parhaimmillaan.

Hän tietää, että pitkällä soutumatkalla tulee väistämättä nousu- ja laskutunnelmia.

– Pari päivää on pohjilla, mutta sitten alkaa olla virkeämpi olo. Ne ovat tuttuja tunteita.