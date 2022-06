Epäilty henkirikos tapahtui viime perjantaina aamulla.

Yksi henkilö on määrätty vangittavaksi hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta Seinäjoella. Epäilty henkirikos tapahtui viime perjantaina aamulla. Poliisi sai aamuseitsemän jälkeen hätäkeskuksen kautta tiedon, että Seinäjoella sijaitsevassa asunnossa olisi tapahtunut tapon yritys.

Paikan päällä poliisille selvisi, että yksi ihminen oli kuollut ja toinen oli yritetty tappaa.

– Siellä on ollut paikalla kolme henkilöä, joista yksi on kuollut, yksi on vakavasti loukkaantunut ja yksi on otettu kiinni, rikoskomisario Harri Teivaanmäki Pohjanmaan poliisista kertoi perjantaina iltapäivällä STT:lle.

Hänen mukaansa kaikki osalliset ovat aikuisia.

Loukkaantunut ihminen vietiin sairaalahoitoon. Teivaanmäki kertoi lisäksi, että tapauksessa kuollutta ihmistä epäillään tapon yrityksestä.