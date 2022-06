Kissanpennuista nuorimmat olivat olleet vain kolmen viikon ikäisiä. Yksi epäilty on vangittu.

Pariskunnan epäillään tuoneen Suomeen laittomasti useita kissanpentuja myyntitarkoituksessa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Kissanpennut olivat ikänsä ja kohtelunsa vuoksi hyvin huonossa kunnossa, ja osa niistä jouduttiin lopettamaan, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan kissanpennuista nuorimmat olivat olleet vain kolmen viikon ikäisiä. Esimerkiksi Suomen Eläinsuojelu SEY on linjannut, että kissanpennun luovutusikä on vähintään 14 viikkoa.

– Eläimet on tuotu Suomeen rokottamattomina, ja niillä on todettu tauteja, mistä saattaa aiheutua riskejä niin ihmisille kuin toisille eläimille. Eläimet on lisäksi myyty väärillä asiakirjoilla, kertoo komisario Paavo Ritari tiedotteessa.

Poliisi epäilee myös, että pariskunta on toistuvasti laiminlyönyt sairaiden eläinten toimittamista eläinlääkärin hoitoon.

Poliisi otti teoista epäillyn pariskunnan kiinni keskiviikkona. Teoista epäilty 28-vuotias mies vangittiin perjantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä petoksesta, salakuljetuksesta sekä eläinsuojelurikoksesta. Epäilty 18-vuotias nainen määrättiin vapautettavaksi.

Käräjäoikeuden mukaan epäillyt rikokset tapahtuivat joulukuussa Vantaalla.

Useista rikoksista koostuvan rikoskokonaisuuden tutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä valvontaeläinlääkärin kanssa, poliisi kertoo. Tapauksen tutkintaa jatketaan Itä-Uudenmaan poliisissa.