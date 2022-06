Kouristusliikkeitä ei kannata estää, mutta auttajan on huolehdittava, ettei henkilö vahingoita liikkeiden aikana itseään. Pään alle kannattaa laittaa pehmuste. Kouristelu kestää yleensä vain 1–2 minuuttia.

Jos kouristelu kestää yli 5 minuuttia tai kohtaus uusii ennen kuin henkilö on ehtinyt toipua edellisestä kohtauksesta, soita hätäkeskukseen.

Varmista, että henkilö on kunnolla toipunut, vastaa kysymyksiin ja tietää, minne on menossa, ennen kuin jätät hänet. Soita hätänumeroon, jos henkilö on loukkaantunut kohtauksen aikana.