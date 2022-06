Väkevää virtaa viinasi tavanomaista enemmän. Seurasimme kuvaajan kanssa, miten nuoriso-ohjaajat kohtasivat päihtyneitä nuoria koulujen päättäjäisjuhlissa Helsingissä lauantaina.

Nuorisoa on jo alkuillasta paljon liikkeellä. Korona ei tänä vuonna juhlamieltä kiusaa. Sateinen ja pilvinen ilmakin ehtivät parahiksi väistyä auringon tieltä.

Kello on lauantai-illalla noin puoli seitsemän, ja liikumme Helsingin kaupungin nuoriso-ohjaajien kanssa kohti Olympiastadionia. On alkamassa Huuhkajien jalkapallo­maaottelu. Rokki soi, väki valuu stadionin uumeniin.

Mutta täällä nuoriso ei juhli.

– No problemos, mennään pois, nuoriso-ohjaaja Mahad Sheikh Musse sanoo.

Hän ja noin sata muuta aikuista jalkautuivat nuorison pariin ympäri Helsinkiä lauantaina. Kaupungin työntekijät katsovat yhdessä yhteistyöjärjestöjen kanssa nuorten perään, ja antavat heille tukea.

– Olemme nuorille turvallisia aikuisia, ja huolehdimme, että nuoret pääsevät turvallisesti kotiin, nuoriso-ohjaaja Barre Mahamed kertoo.

Yhtäkkiä nuoriso-ohjaaja Emilie Bollström saa tiedon, että Hietaniemen uimarannalle valuisi paljon nuorisoa. Hyppäämme ratikkaan, jolla porhallamme ensin keskustaan.

Kaikesta päätellen Bollström rakastaa työtään. Hän kertoo innostuneesti kohtaamisistaan nuorten kanssa. Bollströmin mukaan nuoret useimmiten ymmärtävät, että nuoriso-ohjaajat ovat heitä varten, ja heidän apunaan. Nuorten humalatila saattaa ajoittain aiheuttaa kuitenkin hankaamista ja vasten­tahtoisuutta.

Bollström on törmännyt työssään nuorten keskuudessa yleistyvään kunniaväkivaltaan. Hän on nähnyt videoita, joissa nuoria on alistettu esimerkiksi julkisissa vessoissa, ja laitettu polvilleen.

– On haukuttu myös toisten äitiä huoriksi, Bollström sanoo.

Emilie Bollström (oik.) nauttii työstään. Kuvassa myös kaupungin työntekijöitä, jotka jalkautuivat nuorten pariin lauantaina.

Saavumme noin kymmenen minuutin ratikka-ajelun päätteeksi Helsingin ydinkeskustaan, Lasipalatsin edustalle. Vastaan kävelee eksyneen oloinen nuori mies. Hän kyselee nuorisotyöntekijöiltä, missä Hietsu, eli Hietaniemen uimaranta on.

– Onneksi sut löydettiin, suakin varten me täällä ollaan. Lähde meidän mukaan, nuoriso-ohjaajat kertovat.

Lue lisää: Poliisi tyhjensi Helsingissä Hieta­niemen uima­rannan juhlivasta nuorisosta – syynä ilo­tulitteet ja järjestys­häiriöt

Lähdemme kävelemään kohti uimarantaa. Kouvolasta tullut nuori mies kertoo läpäisseensä yhdeksännen luokan. Kun nuorisotyöntekijät kysyvät, aikooko tämä nauttia illan aikana alkoholia, vastaus tulee viipymättä.

– Kyllä mä voin suoraa sanoa, että aion vähän juoda, lonkeroa, nuori sanoo.

Nuorisotyöntekijät ohjeistavat, että väkeviä juomia ei kannata ainakaan missään nimessä juoda.

Olemme saapuneet joidenkin satojen metrien päähän uimarannasta. Nuorisoporukoita kävelee ympäriinsä. Yksi joukkio pysähtyy nuoriso-ohjaajien eteen.

Nuoriso-ohjaajat juttelivat nuorten kanssa, ja tarjosivat näille vettä lähellä Hietaniemen uimarantaa.

– Miten menee, mikä teillä on plääni? työntekijät kysyvät.

He tarjoavat nuorille myös vettä. Nuoret eivät selkeästikään heti ymmärrä, että he asioivat heidän tukenaan olevien aikuisten kanssa. Sen kuulee nuorten puheista.

– Onks tässä viinaa?

– Tässä juomassa voi olla jotain seassa.

Pian vastaan tulee sähköpotkulaudalla porhaltavia nuoria, jotka varoittavat laukkuja tarkastavista poliiseista.

Kävelemme uimarannan parkkipaikkojen liepeille, ja näemme, miten poliisit ottavat nuorilta olutta ja kirkasta viinaa. Poliisien mukaan kirkasta viinaa jäi haaviin jopa tavanomaista enemmän.

– On pirusti ollut kirkasta viinaa ja kalliita viinipullojakin. Yksikin yritti laittaa pullon päälle paperipussin, ettei se kilisi, yksi poliiseista jutteli.

Poliisi otti nuorilta huomattavan paljon viinapulloja, joiden sisältö tyhjennettiin maahan.

Väkevien lisäksi poliisi otti nuorilta muun muassa olutta ja lonkeroa.

Kello on tässä vaiheessa iltaa noin puoli kahdeksan. Viikonlopun nuorisovalvonnasta vastannut komisario Simo Kauppinen vahvistaa kollegoidensa havainnon.

– Kirkasta viinaa on jonkin verran ilmennyt. Toki on mietojakin, mutta yllättävän paljon kirkkaita, autossa tilannetta lähietäisyydeltä tarkkaillut Kauppinen sanoo.

Samaan aikaan yhdelle nuorista kirjoitettiin sakot, kun tämä kiellosta huolimatta nautti olutta.

Haastatteluhetkellä Hietsu oli nuorten ykkösjuhlapaikka. Kauppisen mukaan lastensuojeluilmoituksia oli jouduttu alkuillasta tekemään jo kymmeniä.

– On niitä joitain kymmeniä tehty jo tässä vaiheessa. Alkoholit on hävitetty, sakkoja kirjoitettu, vanhemmille ilmoitettu ja tietysti lakisääteisiä lastensuojeluilmoituksia tehty, Kauppinen kertoo.

Komisario Simo Kauppinen.

Aurinkoa hyväilevällä uimarannalla vallitsi rauhallinen tunnelma, eikä poliisillakaan ollut väkivaltaisuuksista tietoa. Kymmenet nuoret olivat hyvällä ja rennolla tuulella. Osa joi alkoholia, osa limpparia, jotkut hengailivat muuten vaan kavereidensa kanssa.

Nuoriso-ohjaajat Emilie Bollström (vas.) ja Barre Mahamed vaihtoivat nuorten kanssa kuulumisia.

Nuoriso-ohjaajat keskustelevat lukuisten nuorten kanssa, ja kyselevät näiden kuulumisista ja urahaaveista. Kirkas pullo käy välillä joidenkin nuorten huulilla.

Aurinko helli Hietaniemen uimarannalla lauantaina.

Pääosa Hietaniemen uimarannalla juhlineista oli alaikäisiä tai täysikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria. Rannalla näkyi myös joitakin valkolakkipäisiä.

– Mahtavaa kuuluu, mutta jos frendit löytyisi, olisi cool, yksi tytöistä sanoo.

Keskustelu on myös lupsakkaa. Yksi nuoriso-ohjaajista kysyy teinipojilta, aikovat nämä hölmöillä illan pimetessä.

– Eiiii!! Näytetäänkö me muka sille? pojat sanovat ja nauravat.

Nuoriso nautti alkoholia Hietaniemen uimarannalla.

Yksi selvästi päihtyneen oloinen teinityttö näyttää puolestaan peukkua, kun työntekijät kysyvät hänen vointiaan.

Yhtäkkiä nuoriso-ohjaaja Mahamed näkee entuudestaan tutun nuoren, ja halaa tätä. Kaksikko siirtyy hieman kauemmaksi vaihtamaan kuulumisia syvällisesti. He sopivat tapaamisen ensi viikoksi. Tarkoitus on puhua nuoren opintomahdollisuuksista.

Nuoriso-ohjaaja Mahad Sheikh Musse pitää työstään.

Nuoriso-ohjaajat korostavatkin, että he työskentelevät nuorten kanssa pitkäjänteisesti ja heidän tarpeidensa mukaisesti.

Illalla puoli yhdeksän maissa tunnelma Hietanimen uimarannalla oli yhä rauhallinen, mutta paria tuntia myöhemmin tilanne oli muuttunut levottomammaksi. Poliisi tyhjensi uimarannan ihmisistä, koska alueella ammuttiin yksittäisiä ilotulitteita. Myös järjestyshäiriöitä ilmeni.

Nuoriso-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä myös poliisin kanssa. Kuvassa nuoriso-ohjaaja Barre Mahamed.

