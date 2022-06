Tänään vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää.

Paraatikatselmuksessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen ottivat paraatin vastaan puoliltapäivin Helsingin Senaatintorilla.

– Olemme kaikissa olosuhteissa vastuussa oman maamme puolustamisesta. Näin on myös jatkossa, vaikka puolustusliiton jäsenenä saisimme tukea liittolaisilta, presidentti Niinistö sanoi puheessaan.

Hän korosti puolustusvoimien tärkeyttä epävarmassa maailmantilanteessa ja sanoi Natoon hakeutumisen olevan Suomelle seuraava, luonnollinen askel.

– Samalla kun Suomi hakee suojaa, on se myös valmis antamaan sitä. Puolustusliitto on sitoumus, jossa otetaan vastuu kaikkien liittolaisten turvallisuudesta. Suomi ei tätä periaatetta kaihda, vaan ottaa sen vakavasti, hän jatkoi.

Kenttähartauden piti kenttäpiispa Pekka Särkiö, joka toi puheessaan vahvasti esiin muuttuneen maailmantilanteen.

– Ajatus sodasta on aiemmin ollut kaukainen, mutta neljä kuukautta sitten tilanne muuttui. Kasvojemme edessä käydään raakaa hyökkäyssotaa. Luottamus Venäjään on karissut, Särkiö sanoi.

Juhlallisuudet jatkuivat ohimarssilla, joka alkoi puoli kahdelta iltapäivällä Mannerheimintiellä ja eteni Musiikkitalon suuntaan. Ohimarssin vastaanottopaikka oli Musiikkitalon edustalla.

Paraatiin osallistui yhteensä yli 1 600 henkilöä, yli 40 ajoneuvoa ja 14 ilma-alusta sekä viranomaisten yhteinen koiraosasto. Joukkoja osallistui paraatiin Maa-, Meri- ja Ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä.

Tapahtumassa nähtiin ensimmäistä kertaa myös Maavoimille hankittu uusi esisarjan panssaroitu 6x6-miehistönkuljetusajoneuvo.

Ohimarssin ylilennoissa nähtiin Maavoimien NH90-kuljetushelikoptereita ja Hughes MD500-kevythelikoptereita sekä Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjiä ja Hawk-suihkuharjoituskoneita.

Ohjelmaan kuuluui tänä vuonna paraatikatselmuksen ja ohimarssin lisäksi muun muassa kalustonäyttely ja Puolustusvoimien kesäkiertueen konsertti.

Perinteistä valtakunnallista paraatia ei ole voitu järjestää kahteen vuoteen koronapandemian vuoksi.

Juhlallisuudet alkoivat aamukahdeksalta lipunnostolla Päävartiossa, missä lipun nostivat vartiopalvelusta suorittavat varusmiehet. Presidentti Niinistö nosti lipun salkoon Mäntyniemessä.

Aamuyhdeksältä puolustusvoimain kenraali Timo Kivinen sekä maanpuolustus- ja ammattijärjestöjen edustajat laskivat seppeleet Hietaniemen hautausmaalla Sankariristille ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle. Mannerheimin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 155 vuotta.

Seppeleenlaskun jälkeen juhlallisuudet jatkuivat Helsingin Tuomiokirkossa järjestetyssä jumalanpalveluksessa. Juhlajumalanpalveluksen kunniavieraita olivat sotaveteraanit sekä lotat.

Alla presidentti Niinistön puhe sanasta sanaan.

Arvoisat sotiemme veteraanit, kunnioitetut lotat, hyvät kuulijat,

”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa, ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”

Näissä jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin sanoissa korostuu kiihkoton, mutta järkähtämätön kansallistunne. Sen viesti on ajaton: Olemme kaikissa olosuhteissa vastuussa oman maamme puolustamisesta. Näin on myös jatkossa, vaikka puolustusliiton jäsenenä saisimme tukea liittolaisilta.

Suomen puolustuksen tärkeä perusta on kansalaisten korkea maanpuolustustahto. Se on nyt entistäkin korkeammalla tasolla. Kiinnostus kertausharjoituksia ja vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan on kasvussa. Tätä tahtoa ja siihen perustuvaa valmiutta ja kykyä tulee vaalia vastedeskin. Tässä työssä puolustusvoimilla ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella ja sen valmiutta tukevalla kansalaistoiminnalla on tärkeä rooli.

Osa valmiutta on pyrkimys oman turvallisuuden maksimointiin. Se ei ole keneltäkään pois. Näin Suomi on toiminut tänä keväänä päätyessään hakemaan Naton jäsenyyttä. Kuluneen kevään aikana noussut kansan tahto ja käyty keskustelu turvallisuusratkaisustamme on osoittanut suomalaisen demokratian voiman. Tämä luo vahvan pohjan suunnata kohti tulevaa tässä epävarmassa maailmanajassa.

Samalla kun Suomi hakee suojaa, on se myös valmis antamaan sitä. Puolustusliitto on sitoumus, jossa otetaan vastuu kaikkien liittolaisten turvallisuudesta. Suomi ei tätä periaatetta kaihda, vaan ottaa sen vakavasti. Samalla voimme odottaa, että myös meidän elintärkeille turvallisuusintresseillemme osoitetaan vastaavanlaista ymmärtämystä.

Yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin pohjautuva puolustuksemme on nyt kiinnostuksen kohteena maailmalla. Takana on päätös hävittäjäinvestoinneista sekä puolustusmäärärahojen merkittävät lisäykset. Nämä tärkeät päätökset vahvistavat puolustustamme entisestään vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristömme asettamia vaatimuksia. Resursseista on huolehdittava myös jatkossa.

Puolustusvoimamme on jo vuosien ajan tiivistänyt kansainvälistä yhteistyötä. Monipuolinen koulutus- ja harjoitustoiminta sekä kaluston yhteensopivuuden kehittäminen ovat luoneet pohjaa nyt otetulle suunnalle kohti Nato-jäsenyyttä. Toimintaamme arvostetaan maailmalla. Olemme tuttu ja luotettava kumppani. Tässä mielessä hakeutuminen Natoon ei ole Suomelle suuri loikka vaan seuraava, luonnollinen askel. Olen vakuuttunut, että luotettava kumppani on Nato-liittolaisena entistäkin luotettavampi.

Haluan kiittää Puolustusvoimia ja kaikkia puolustusvoimissa palvelevia isänmaan eteen tekemästänne arvokkaasta työstä. Kiitän myös kaikkia suomalaisia siitä, että valmiutemme kohdata mahdolliset turvallisuuttamme horjuttavat pyrkimykset on tänään hyvin korkea. Tiedämme ja muistamme, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Yhdessä olemme huolehtineet turvallisuudestamme tähän asti ja yhdessä teemme niin myös huomenna.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää Puolustusvoimain lippujuhlapäivää.