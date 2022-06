Bilderberg-kävijät kertovat: Tällaista salamyhkäisissä kokouksissa on – yksi muisto sai Mikael Pentikäisen ratkeamaan nauruun

Elina Valtonen, Leena Mörttinen ja Mikael Pentikäinen pitävät pääministeri Sanna Marinin osallistumista tämän vuoden Bilderberg-tapahtumaan pelkästään hyvänä asiana.

Pääministeri Sanna Marin (sd) matkusti loppuviikoksi Yhdysvaltoihin osallistuakseen Bilderberg-tapaamiseen.

Bilderberg-tapaamisia on järjestetty vuodesta 1954. Tänä vuonna on 68. kerta.

Tapaaminen on yleensä kerran vuodessa. Vuonna 2020 ja 2021 tapaamisia ei järjestetty koronapandemian takia, myös vuonna 1976 tapaaminen jäi väliin. Vastaavasti vuosina 1955 ja 1957 tapaamisia oli kaksi.

Tapaamiseen osallistuu vuosittain 120–140 politiikan sekä talous- ja yrityselämän korkeaa päättäjää pääosin Euroopasta ja Yhdysvalloista kutsuperiaatteella.

Suomalaisia on Bilderberg-tapaamisiin kutsuttu vuosien saatossa useita. Kokouksiin ovat osallistuneet muun muassa Erkki Liikanen, Antti Herlin, Björn Wahlroos, Elina Valtonen (ent. Lepomäki), Matti Apunen, Leena Mörttinen, Alexander Stubb ja Mikael Pentikäinen.

Tapaamiset ovat saaneet salamyhkäisyyden leiman, sillä niiden sisällöstä ei juuri hiiskuta julkisuuteen.

Ilta-Sanomat puhui kolmen tapaamisiin osallistuneen suomalaisen kanssa, mitä näissä salaperäisiksikin luonnehdituissa tapaamisissa tapahtuu.

Alivaltiosihteeri Leena Mörttinen pitää Bilderberg-tapaamista hyödyllisenä keskustelufoorumina.

– Se on erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen keskustelufoorumi. Ja kaikki oli hyvin järjestetty, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen sanoo.

– Olen pannut tyytyväisenä merkille, että pääministeri on osallistumassa tapaamiseen. On hyvä, että Suomen valtiojohto on mukana. Voi sanoa, että jos joskus, niin etenkin nyt läsnäolo on erittäin hyödyllistä ja tärkeää maailmanpoliittisen tilanteen takia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen lisää.

Mörttinen sanoo, että tapaaminen on hyvin tasa-arvoinen ja tasapuolinen. Kokoustilassa istutaan aakkosjärjestyksessä, ja kaikkia kohdellaan samalla tavalla riippumatta kotimaasta tai asemasta.

Tasapuolisuus näkyy myös ruokailujen yhteydessä. Kuninkaallisille on yleensä paikat tietyissä pöydissä, mutta muutoin oman paikkansa ja pöytäseurueensa saa valita vapaasti.

Tapaamisen asialistalla on yleensä noin kymmenen maailmanpoliittisesti ajankohtaista aihetta. Niistä kuullaan ensin lyhyet alustuspuheenvuorot, ja sen jälkeen alkaa keskustelu.

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin tässä Bilderberg-hotellissa Alankomaissa vuonna 1954. Siitä tapaaminen sai nimensä.

– Puheenvuoron saa aina, kun haluaa. Tietysti omassa puheenvuorossa pitää olla kompakti ja ytimekäs ja kunnioittaa sitä, että muita puheenvuoropyyntöjä on paljon, Mörttinen sanoo.

Keskustelut käydään luottamuksellisesti Chatham House -säännön periaatteella. Sen mukaan keskustelun sisällöstä voi kertoa yleisellä tasolla, mutta sitä ei mainita, kuka on puhunut ja mitä.

Sillä pyritään edistämään keskustelun avoimuutta. Julkisuuteen keskusteluista ei kuitenkaan kerrota juuri mitään.

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan Bilderberg-keskusteluissa ei ole ollut mitään äärimmäisen salaista, vaikka keskusteluista ei medialle hiiskutakaan.

Mitään vaitiolovelvollisuutta kenenkään ei tarvitse kuitenkaan allekirjoittaa, jokainen ymmärtää pelisäännöt ilmankin.

Entä jos joukossa olisi ”myyrä”, joka raportoisi keskusteluista ulospäin?

– Ei tapahtuisi mitään vaarallista. Ei tapaamisissa koskaan ole mitään salaista tapahtunut. Jokainen yritysjohtaja ja poliitikko kyllä tietää, mistä voi puhua ja miten paljon. Vaikka siellä olisikin joku, joka raportoisi keskusteluista, ei olisi mitään ongelmaa, vaikka ne julkaistaisiin Ilta-Sanomien etusivulla, Pentikäinen sanoo naurahtaen.

Mediahiljaisuus on kuitenkin saanut aikaan sen, että Bilderberg-tapaamisista on liikkeellä erilaisia salaliittoteorioita. Yksi on se, että kokouksissa suunnitellaan uutta maailmanjärjestystä.

– Ne puheet kannattaa jättää omaan arvoonsa, kansanedustaja Elina Valtonen (kok) hymähtää.

– Tuo on tuollainen Venäjän trollitehtaiden välittämä ajatus. Olen ollut aina valmis kertomaan omasta Bilderberg-vierailustani niin paljon kuin pystyn. Etenkin, kun Venäjän propaganda on niin vahvaa ja kun jotkut aidosti uskovat näihin salaliittoteorioihin, Valtonen lisää.

– Ymmärrän, jos tapaaminen huokuu erilaista mystiikkaa, minusta se on hyvä keskustelufoorumi, Pentikäinen puolestaan sanoo.

Kyse on Valtosen mielestä kuin mistä tahansa kansainvälisestä konferenssista. Osallistujissa on vain enemmän henkilöitä politiikan tai elinkeinoelämän huipulta, muutoin formaatti on sama: keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja verkostoidutaan.

Kansanedustaja Elina Valtonen tyrmää Bilderberg-tapaamisten ympärille kehitetyt salaliittoteoriat.

Valtonen muistuttaa, että Bilderberg-tapaamisten alkuperäisenä tarkoituksena oli vahvistaa transatlanttista suhdetta Euroopan ja Yhdysvaltojen kesken ja sama pätee edelleen.

– Varsinkin tässä maailmantilanteessa yhtenäinen länsi on todella tärkeä Venäjän aggressioita vastaan, Valtonen näkee.

Entä sitten konferenssisalin ulkopuolinen elämä? Onko se luksusviikonloppu viiden tähden hotellissa viiden tähden juhlaillallisineen?

Ei, kolmikko sanoo. Pentikäisen mukaan esimerkiksi illallisilla ei ole tarjolla mitään sellaista, mitä ei Suomenkin ravintoloista saisi.

– Ohjelma on tosi tiivis, ja illallisetkin ovat ohjelmallisia, Valtonen sanoo.

Hotellit ovat hyviä mutta eivät superluksusta. Hotelli on yleensä varattu konferenssivieraille kokonaisuudessaan. He voivat liikkua hotellin alueella rauhassa erillään muista.

Myös turvallisuustoimet ovat järeät. Esimerkiksi hotellin sijaintia ei paljasteta turvallisuussyistä.

Kokousvieraiden arkipäivää on silti se, että paparazzit kärkkyvät hotellin ulkopuolella. Tästä on Pentikäisellä hauska anekdootti.

– Olimme Matti Apusen kanssa Bilderberg-tapaamisessa ja lähdimme illalla lenkille. Paparazzit lähtivät perään. Siinähän heillä oli sitten selvittelemistä, keitä ne kaksi suomalaista hölkkäävää nobodya olivat, Pentikäinen nauraa.