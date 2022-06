Ammattikoulupohjalta voi edetä vaikka ministeriksi – tiesitkö, että nämäkin tunnetut suomalaiset ovat käyneet ammattikoulun?

Poliitikko, julkkiskokki ja huippu-urheilija kertovat, miksi ammatillinen koulutus oli heille oikea valinta.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 4.2.2022 osana Ilta-Sanomien juttusarjaa, joka esitteli ammattikoulutuksen mahdollisuuksia.

Teline­voimistelija–tähti Emil Soravuo opiskelee parhaillaan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa liikunnanohjauksen perustutkintoa.

Soravuo on permannon MM-pronssimitalisti ja Euroopan kisojen voittaja.

Soravuon koulutus on ainutlaatuinen: se on räätälöity huippu-urheilijoille. Kisakallion Urheiluopiston ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean pilottihanke mahdollistaa huippu- ja ammattiurheilijoiden treenaamisen ja opiskelun samanaikaisesti.

Viime elokuussa 24-vuotias Soravuo muutti Helsingin Urhea-kampukselle rakennettuun opiskelevien urheilijoiden asuintaloon. Samaisella kampuksella tapahtuu sekä opiskelu että treenaaminen.

Tällä hetkellä Soravuo treenaa opintojen ohella kuutena päivänä viikossa, rapiat 20 tuntia. Kun päällä on tiukin treenivaihe pari kuukautta ennen kisoja, treenejä on viikossa 25 tuntia.

Seuraava päätavoite hänellä on kesällä järjestettävät EM-kisat. Syksyllä puolestaan ovat MM-kisat.

– Meillä on täällä tiistaisin ja torstaisin lähiopetusta, muuten kaikki opinnot tapahtuvat etänä. Omien treenien jälkeen voi jatkaa opintoihin kuuluvaa ryhmien valmennusta samoissa tiloissa.

Soravuon mukaan parasta opintomuodossa on se, ettei hänen tarvitse istua kahdeksaa tuntia päivässä pulpetin ääressä.

– Opiskelu on erittäin joustavaa. Se on räätälöity jokaiselle urheilijaopiskelijalle erikseen niin, että urheilu-uraan pystyy keskittymään siinä ohella. Urheilu tulee minulle ykkösenä ja opinnot kakkosena.

Viime syksynä Soravuo voimisteli itsensä permannon pronssimitalisijalle Japanissa järjestetyissä MM-kisoissa.

Kun Soravuo on kisamatkoilla, etukäteen sovitaan, mille kaikille lähiopetuspäiville hän ehtii osallistua.

– Ja jos en ehdi, mitä korvaavia tehtäviä voin tehdä etänä netin kautta. Kun viime syksynä olin Japanissa MM-kisoissa, silloin saattoi jäädä pari lähiopetuspäivää väliin, mutta muuten tein iltaisin korvaavia tehtäviä ja otin muut kiinni, kun oli pieni väli aikaa.

Soravuo haluaa kouluttautua, jotta hänellä on valmiina ammatti, kun urheilu-ura jossain vaiheessa loppuu.

Hän toivoo, että myös muut nuoret ammattiurheilijat pohtisivat vakavasti suunnitelmaa urheilu-uran jälkeiselle ajalle.

– Moni tavoitteellisesti urheileva nuori ajattelee, että hänestä tulee maailman paras ja hän tienaa elantonsa urheilulla. Mitä sitten, jos niin ei käykään, ja onkin tyhjän päällä ja ilman koulutusta, kun ura loppuu? Sitä haluaisin nuorten miettivän etukäteen.

Soravuo itse ei vielä tiedä tarkkaan, mitä hän aikoo tehdä ammatikseen tulevaisuudessa urheilu-uran jälkeen, mutta jotain liikuntaan liittyvää hän tietää sen olevan.

– Kun olen koko elämäni treenannut, niin en pystyisi istumaan tulevaisuudessa toimistossa paikallaan ja tekemään paperihommia.

– Minulla on mielessä ehkä hieman tavoitteellisempi liikunnanohjaus, enemmänkin valmentaminen kuin ohjaaminen.

Kokin tie vei tv-ohjelmiin ja kirjailijaksi

Kokki ja ruokakirjailija Pipsa Hurmerinta päätyi ammatillisiin opintoihin aikuisiällä.

Lukio oli jäänyt aikoinaan kesken, kun Hurmerinta oli lähtenyt Pariisiin malliksi.

Hurmerinta opiskeli ravintolakokiksi Omniassa ja valmistui vuonna 2009.

Ruoka oli ollut Hurmerinnalle aina iso osa elämää. Ennen kokiksi opiskelua hän oli valmistanut isoja illallisia ystävilleen, käynyt ruokatoreilla ja syönyt ravintoloissa eri puolilla maailmaa.

– Koska olin kiinnostunut ruoasta, työ ruoan parissa tuntui luontevalta.

– Olin joka tapauksessa ajatellut, että kokki on ammatti, jonka haluan opiskella. Ja koska siihen ei korkeakoulututkintoa tarvita, ratkaisu oli aika yksinkertainen. Omnia Espoossa valikoitui siksi, että opetusta oli tuolloin iltaisin neljä päivää viikossa.

” Jos sinulla on aistit auki ja olet kiinnostunut ruoasta, kulttuurista, taiteesta ja trendeistä, tämä on mieletön mahdollisuus käyttää niitä kaikkia ja päästä todella pitkälle.

Aloittaessaan opinnot syksyllä 2007 Hurmerinta oli kolmekymppinen. Koulun kautta hän pääsi oppimaan ammattikeittiön rutiinit ja toimintatavat. Tämän hän koki korvaamattomaksi.

Hurmerinta pitää saamaansa koulutusta ja tutkintopaperia tärkeänä.

– Koulutodistus helpottaa montaa asiaa, vaikka käsityöammatissa se onkin tavallaan vasta eteinen, ja rutiini ja tekeminen opitaan töissä.

Hurmerinta on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen keittiömestarina Sikke's -ravintolassa, josta hän on parhaillaan äitiyslomalla.

Ennen tätä hän pyöritti noin kymmenen vuoden ajan omaa catering-yritystä. Hän on myös juontanut ruoka-aiheisia tv-ohjelmia ja kirjoittanut keittokirjoja.

Hurmerinnan mielestä kolmen vuoden koulutus on lyhyt rutistus siihen nähden, että sillä saa itselleen kokin ammatin, jossa uralla voi edetä todella pitkälle ammattikoulupohjalta. Sen myötä myös pääsee alalle, jossa erilaisia työpaikkoja on valtavasti ja missä päin maailmaa tahansa.

– Tällä alalla työt eivät lopu, sillä ihmisillä tulee aina olemaan nälkä. Toki nyt tilanne on todella kurja. Mutta kohta se taas lähtee, ja sitten on enemmän töitä kuin on tekijöitä.

– Kokin työ ei ole vain sitä, että hakkaat sipulia keittiössä. Jos sinulla on aistit auki ja olet kiinnostunut ruoasta, kulttuurista, taiteesta ja trendeistä, tämä on mieletön mahdollisuus käyttää niitä kaikkia ja päästä todella pitkälle.

Hurmerinta kokee, että ammatillista koulutusta ei silti Suomessa arvosteta riittävästi. Ongelma eivät ole niinkään koulutustaan valitsevat nuoret kuin osa vanhemmista.

– Näen, että isoin ongelma on monien vanhempien vanhanaikainen tapa ajatella, että korkeakoulututkinto olisi jokin oikotie onneen. Varsinkin kun samanaikaisesti monilla aloilla, kuten esimerkiksi ravintola-alalla on hirveä työvoimapula. Asenteiden muuttuminen ei tapahdu vuodessa tai kahdessa.

Datanomi eteni opetusministeriksi

Jussi Saramo ei ole koskaan tehnyt suoraan datanomin koulutustaan vastaavaa työtä, mutta koulutuksen antama pohja on auttanut kaikissa elämän työpaikoissa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, opetusministerinäkin toiminut Jussi Saramo valmistui datanomiksi vuonna 2002 tuolloisesta ammattioppilaitos Edupolista Porvoossa.

Ennen datanomiopintoja Saramo oli käynyt lukiota, mutta jättänyt sen kesken.

Saramo aloitti datanomiopinnot 20-vuotiaana armeijan jälkeen. Hän halusi alalle, jossa tekeminen on mielekästä, palkka kohtuullinen ja työ jättää tilaa myös muulle elämälle.

– Minulla oli halu päästä nopeasti töihin kiinni ja saada sellainen ammatti, joka kiinnostaa minua ja jossa on hyvät tulevaisuudennäkymät. Olin aina harrastanut tietokoneita, tietotekniikka kiinnosti, hän kertoo.

Alalla oli sillä hetkellä kova työvoimapula, ja työllistyminen vaikutti varmalta. Saramon mukaan hänen valmistuttuaan datanomiksi työvoimapula oli kuitenkin kääntynyt alalla työttömyydeksi, kun koulutusmääriäkin oli lisätty.

Politiikkaan Saramo kertoo päätyneensä osin sattumankin kautta, kun tuttava pyysi häntä mukaan vasemmistonuoriin. Hän nousi vuoden 2000 kuntavaaleissa Porvoon valtuustoon ja vuonna 2005 vasemmistonuorten puheenjohtajaksi.

Saramo ei ole loppujen lopuksi koskaan tehnyt suoraan datanomin koulutustaan vastaavaa työtä. Pohja, jonka ammatillinen koulutus antoi, on kuitenkin auttanut Saramon mukaan kaikissa hänen elämänsä työpaikoissa.

Saramo pitää oleellisena myös muun muassa sitä, että koulutus tarjosi todella hyvät lähtökohdat niille, jotka hakeutuivat jatkokoulutukseen.

Saramo toimi opetusministerinä puoluetoverinsa Li Anderssonin vanhempainvapaan ajan joulukuusta 2020 kesäkuulle 2021.

Kun Saramo valittiin ministeriksi, hänen ammatillista tutkintoaan käsiteltiin paljon julkisuudessa. Saramo koki, että hänen koulutustaustansa kautta ikään kuin väheksyttiin ammatillisia opintoja yleisemmin.

– Minusta oli surullista, että jotkut antoivat ikään kuin sellaista kuvaa, että kuinka ammatillisen koulutuksen käynyt voi olla ministeri. Se oli minusta loukkaavaa ammatillista koulutusta kohtaan.

” Sain valtavasti myös positiivista palautetta, että onpa hyvä, että juuri opetusministerinä on ihminen, joka on käynyt ammatillisen koulutuksen.

Muita tunnettuja ammatillisesti kouluttautuneita Tubettaja ja radiojuontaja Veronica Verho on opiskellut ammattiopistossa media-assistentiksi.

Tv- ja radiotoimittaja Maria Veitola opiskeli toimittamista oppisopimusopiskelijana Radio Cityssä.

Tv-toimittaja-tuottaja Arman Alizad opiskeli ensin vaatturiksi ja myöhemmin vaatturimestariksi.

Ravintoloitsija-keittiömestari Henri Alén on valmistunut ammattikoulusta ravintolakokiksi.

Ravintoloitsija-keittiömestari Hans Välimäki on opiskellut ensin suurtalouskokiksi ja tämän jälkeen ravintolakokiksi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on kouluttautunut lähihoitajaksi Hyvinkään Terveydenhuolto-oppilaitoksessa.

Toisaalta Saramo sanoo olevansa ylpeä, mikäli hän pystyi antamaan esimerkin siitä, että Suomessa erilaisten koulutuspolkujen kautta voi päätyä vaikka minne.

– Kun keskustelu koulutustaustastani heräsi, sain valtavasti myös positiivista palautetta, että onpa hyvä, että nimenomaan juuri opetusministerinä on ihminen, joka on käynyt ammatillisen koulutuksen. Eli ehkä se oli ihan hyväkin, että sellainen keskustelu nousi.

Saramo toivoo, että sekä ammatillisessa että kaikessa muussakin koulutuksessa pidettäisiin huolta siitä, että koulutus kasvattaa myös elämään eikä ainoastaan johonkin yhteen suoritukseen tai taitoon.

Nuorille Saramo haluaa sanoa, että opintovalinta, jonka tekee vaikkapa 16-vuotiaana, ei määritä koko loppuelämää.

– Tärkeintä on kouluttautua. Sitten on koko loppuelämä aikaa päivittää osaamista ja vaikka vaihtaa ammattia.