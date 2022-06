Jyrki Lehtolan kolumni: Voi kun pääsis historiallisessa kännissä hauraan naisen päälle

Jääkiekkomestaruus ja alkoholi olivat saaneet suomalaiset leikkimään historiallisia, itsetuhoisia kumouksellisia: suoja-aita matalaksi, patsas häväistyksi, ravintolan katolle huutamaan, vanhat seinät on tehty paskoja graffiteja varten, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Historiasta ei ole mitään opittavaa. Siellä ei osattu edes puhua kunnolla.

Historian hämärästä ovat peräisin sellaisia tunnetut lausumat kuin ”Tulin, näin ja voitin”, ”Arpa on heitetty” ja ”Onpa harvinaisen herkullista possua!”.

Jääkiekon MM-kisoissa 2022 historialliseksi nousi median mukaan mm. seuraava Antero Mertarannan lauseiden kooste:

”Suomi on maailmanmestari! Suoooomi on maailmanmestari! Ja kuka lie, kuka lie, kuka lie: Sakari Manninen iskee Suomen neljänteen maailmanmestaruuteen! Aijjaijai, laulu raikaa”.

Monet vanhat historialliset lauseet ovat alkuperältään latinaa. Uudet, saman tien historialliset lauseet ovat sekä muodoltaan että sisällöltään sellaisia kokonaisuuksia, että vakavamielinen latinisti puhkaisisi ne nähdessään silmänsä mustekynällään ja olisi enää vain historiaa.

Historiallinen lauselma on myös se, että ajat muuttuvat ja me niiden mukana. Samalla muuttuu historiakin, koska 2000-luvulla kaikki on historiallista.

Eilen tapahtunut, tänään tapahtuva, viikon päästä tapahtuva ovat saman tien historiallisiksi nimettyjä tapahtumia. Jotta maailma ei koostuisi vain sattumista, ensiyritelmistä tai tilastopoikkeamista, siitä on tehtävä merkityksellisempi sanan ”historiallinen” avulla.

Historiallisiksi tapahtumiksi on 2000-luvulla nimetty mm. seuraavat:

Cheekin kaksi loppuunmyytyä jäähallikeikkaa.

Jääkiekon MM-kisoissa samat maat kohtasivat finaalissa kolmesti peräkkäin.

Vihreillä oli Maria Ohisalon mukaan kaksi ”historiallista etäpuoluekokousvuotta”.

Muutama japanilaisleipuri opetteli riisipiirakoiden tekoa Helsingissä.

Jos median kehitys jatkuu nykyiseen tapaan, viimeinen historiallinen klikkiotsikko tulee olemaan ”Tämä historiallinen suolistovaiva vie hengen (vain tilaajille)”.

Sanakirjan mukaan historiallinen tarkoittaa menneisiin aikoihin kuuluvaa, historian kannalta merkittävää tai historian näkökulmasta katsovaa.

Sanakirjojen ongelma on se, että ne ovat historiallisia jäänteitä, joista tulisi päästä eroon niin kuin kaikesta muustakin, joka ei ole historiallista juuri nyt.

Suomen MM-voiton jälkeen kaksi historiaa kohtasivat: juuri nyt elettävä historiallinen hetki ja jotain, joka ei ole enää mitään, koska oli jotain vain historiassa.

Kun nykyhetken on oltava aina historiallinen, historia on enää vain jotain, joka on pian historiaa sanan siinä merkityksessä, ettei sitä enää ole, koska sen rakenteet eivät kestäneet nykyhetkien historiallisuutta.

Aijjaijai, laulu raikaa!