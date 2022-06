Eija ja Matti myöhästyivät vaivaiset 10 minuuttia – sitten silta suljettiin ja Norja jakautui kahtia: ”Tuli yli 300 kilometrin lisälenkki”

”Kivaa ajella tällaisilla polttoaineen hinnoilla.”

Lomamatkalla olevat kajaanilainen Eija Lukkari ja vantaalainen Matti Pesonen sattuivat paikalle, kun silta suljettiin romahdusvaaran takia Pohjois-Norjassa, Badderen kylässä.

Siltaa pitkin kulkee Jäämeren rantaa myötäilevä E6 moottoritie, joten sillan sulkeminen jakaa Norjan kahtia.

Eija ja Matti lähtivät reilu viikko sitten Kajaanista matkaan.

He ajoivat Sevettijärven kautta Näätämöön ja jatkoivat Jäämeren rantaa pitkin kohti länttä. Päämääränä on Tromssan eteläpuolella oleva Senjan saari.

Tiistaina he olivat tulossa Altan suunnasta ja menossa kohti Tromssaa, kun reissu tyssäsi Badderen kylään. Silta oli mennyt heidän nenän edestään kiinni eikä joen yli ollut pääsyä.

Rannalla he ihmettelivät, mitä ihmettä on tapahtunut.

Ensin he ajattelivat, että moottoriteillä on sattunut onnettomuus. Pian selvisi, että silta on osittain romahtanut. Eija ja Matti näkivät itsekin sillassa romahduksen merkkejä.

Silta oli pantu kiinni 10 minuuttia ennen heidän tuloaan.

– Kävi sellainen juttu, että me kävimme kaupassa ennen kuin tulimme sillalle. Jos emme olisi käyneet kaupassa, olisimme päässeet joen yli ja oltaisiin säästytty ylimääräiseltä ajomatkalta, Eija pohtii.

– Tai oltaisiin romahdettu sillan mukana, Matti lisää.

Badderen kylän läpi virtaava joki on pieni joki, mutta Norjassa on satanut talvella paljon lunta.

Eija kertoo, että joka paikassa on tulvia. Koskien kuohut ovat valtavia.

Silta on näillä näkymin kiinni ainakin viikon.

– Meidän edessämme oli taksi ja siinä oli joitakin mammoja menossa kotiin. Kyllä kai heille järjestetään jonkinlainen venekyyti.

Suomalaispari katsoi Norjassa vaihtoehtoisia reittejä, joilla olisi päässyt joen yli.

He ovat matkailuautolla liikkeellä eikä lähistöllä ollut vaihtoehtoa, jossa matka-autolla olisi pystynyt ylittämään joen.

Eija ja Matti eivät jääneet odottelemaan, vaan kääntyivät takaisin Altaan ja suuntasivat sieltä etelään. He kiersivät Kautokeinon kautta Enontekiöön.

– Ei auta jäädä itkemään. Otamme asiat niin kuin ne tulevat ja elämme sen mukaan, Eija miettii.

Keskiviikkona he saapuivat Enontekiön Hettaan. Matka jatkuu Käsivarren kautta Tromssaan ja takaisin E6-moottoritielle.

– Tuli yli 300 kilometrin lisälenkki. Onhan se kivaa ajella tällaisilla polttoaineen hinnoilla.

Eija kertoo, että Pohjois-Norjassa hän kysyi kaupassa, miten sillan sulkeutuminen vaikuttaa tavarantoimituksiin. Kauppias kertoi, että tavarat viipyvät päivän pitempään, koska kaikki pitää kierrättää Suomen kautta.

– Myyjä kylläkin sanoi, ettei tämä ole heille mikään iso asia. Talvella kaikki tiet ovat kiinni, kun pitää mennä ylängön läpi. Joskus ei voi kolmeen päivään edes kolonnassa ajaa, kun ovat niin huonot kelit.

Eijalla ja Matilla on vielä pari viikkoa lomaa. Senjan saaren jälkeen heillä on avoinna, mitä reittiä he palaavat Kajaaniin.

He eivät halua tehdä tarkkoja suunnitelmia, vaan etenevät fiilis-pohjalta.

– Elämähän on seikkailua ja lomalla olo varsinkin, Eija tuumaa.