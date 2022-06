Tartunnan saanut oli matkustanut Euroopassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on todettu toinen todennäköinen apinarokkotartunta. Epäilty tartunta on todettu miehellä, joka on matkustanut Euroopassa.

Husin mukaan henkilö on kotihoidossa.

Varmistus tartunnasta saadaan, kun näytteen sekvensointi valmistuu.

Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta varmistui Husissa perjantaina. Tämäkin tartunta löydettiin Euroopassa matkustaneella miehellä.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on todettu muutaman viime viikon aikana useita kymmeniä apinarokkotapauksia.