Syyttäjä hakee miehelle rangaistusta murhan yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä.

Kolmikymppinen mies yritti murhata ex-puolisonsa seurassa olleen miehen leuanvetotangolla Helsingin Kannelmäessä, syyttäjä sanoo.

Maaliskuisia tapahtumia käsiteltiin keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan tapahtumaketju sai alkunsa, kun 32-vuotias syytetty sai tietää, että hänen entisen puolisonsa asunnossa oli mies viettämässä iltaa.

Ensin syytetty soitti ex-puolisolleen useita puheluja, joissa sanoi, että tulee asunnolle tappamaan tai pahoinpitelemään heidät. Sen jälkeen syytetty otti kotoaan runsaan kilon painoisen ja 60 senttiä pitkän metallisen leuanvetotangon ja lähti toisen miehen kanssa taksilla naisen asunnolle, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan syytetty ja toinen mies tunkeutuivat naisen asuntoon rikkomalla ulko-oven leuanvetotangolla. Päästyään sisälle 32-vuotias kävi uhrin kimppuun ja iski tätä ainakin 14 kertaa tangolla päähän, muualle ylävartaloon, selkään ja jalkoihin.

Uhri yritti paeta ensin keittiöön ja sitten kylpyhuoneeseen, mutta syytetty seurasi häntä ja jatkoi väkivaltaa, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan syytetty sanoi tilanteessa uhrille, että aikoo tappaa tämän.

– Teko on tehty vakaasti harkiten. Teko on lisäksi tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla kohdistamalla väkivaltaa pakenevaan henkilöön ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyttäjä katsoi haastehakemuksessaan.

Syyttäjän mukaan toinen mies piti naista kiinni, jotta tämä ei puuttuisi tilanteeseen. Tältä osin toista miestä syytetään avunannosta miesuhrin törkeään pahoinpitelyyn sekä naisen perusmuotoisesta pahoinpitelystä.

32-vuotiasta syytettyä syytetään myös naisen törkeästä pahoinpitelystä samassa yhteydessä. Syyttäjän mukaan hän löi naista kasvoihin leuanvetotangolla.

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.