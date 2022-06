Asiantuntijat pitävät rajoitustoimenpiteiden käyttöönoton kynnystä hyvin korkeana.

Koronaviruksen uusi BA.5-omikronmuunnos on rantautunut Suomeen. Muunnosta pidetään aiempia variantteja tartuttavampana, ja sitä kautta helpommin leviävänä.

– BA.5-muunnos on osoittanut huomattavaa leviämiskykyä etenkin Etelä-Afrikassa ja Portugalissa, joissa se nousi lyhyessä ajassa valtavariantiksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Erika Lindh kertoo.

BA.5 ei ole kuitenkaan levinnyt nopeasti kaikkialla. Lindh huomauttaa, että esimerkiksi Tanskassa ensimmäiset havainnot muunnoksesta tehtiin huhtikuun alussa, mutta sen osuus maan tartunnoista pysyi pitkään alle prosentissa. Sittemmin BA.5-tartunnat ovat kuitenkin lähteneet selvään nousuun myös Tanskassa.

Lindhin mukaan tällä hetkellä näyttäisi, ettei BA.5:n aiheuttama tauti poikkea oireiltaan muiden omikronlinjojen aiheuttamasta taudista.

– BA.5 eroaa valtavariantistamme BA.2:sta vain seitsemän aminohapon osalta. BA.5-muunnoksessa on kuitenkin kolme pintaproteiinimutaatiota, joiden arvellaan tekevän viruksesta sekä tartuttavamman että auttavan sitä kiertämään rokotuksien ja sairastetun taudin antaman suojan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen pitää tartuntamäärien kasvua todennäköisenä uuden muunnoksen myötä.

– Kyllä meillä tulee olemaan virustartuntoja jatkossakin, ja varmasti jonkinasteista epidemiaakin. Milloin se tapahtuu ja milloin se on voimakkaimmillaan, sitä ei voida varmasti tietää.

Kesään lähdetään nyt aikaisempia koronavuosia kovemmissa tartuntalukemissa, vaikka yleisesti ottaen kesät ovat olleet korona-aikana tartuntojen suvantovaihetta.

– Tapausmäärät ovat lähteneet, kuten hengitystieinfektioissa yleensäkin, nousuun loppukesästä tai alkusyksystä, kun ihmiset palaavat töihin ja päiväkodit koulut alkavat.

– On todennäköistä, että jonkinlaista nousua nähdään siinä vaiheessa, mutta aikaisempina syksyinä voimakas nousuvaihe on ollut lokakuun lopussa tai marraskuun alussa.

– Nyt nähtäväksi jää, missä vaiheessa tulee, mutta todennäköistä on se, että vähintäänkin näin tapahtuu, ellei sitten jo aikaisemmin, Järvinen sanoo.

Yleensä virukset pyrkivät lisääntymään ja leviämään mahdollisimman nopeasti. Helposti tarttuva ja immuunipuolustuksen kiertävä muunnos ei yleensä aiheuta niin paljon vakavia tartuntoja.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että BA.5 on jo lähtenyt leviämään sairaanhoitopiirin alueella. Siinä mielessä kehitys on huolestuttavaa.

– Viime viikolla oli Husin positiivisista näytteistä 8 prosenttia BA.5-muunnosta alustavan tiedon mukaan, tällä viikolla 11 prosenttia. Käyrä on selvästi kasvava. Sitä tietoa ei ole, että tauti olisi välttämättä oirekuvaltaan vakavampi, mutta jos sairastuneita on iso määrä onhan siellä myös vakavasti oireileviakin joukossa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi korostaa ihmisten oman toiminnan merkitystä uuden muunnoksen kanssa.

Myös Mäkijärvi pitää tapausmäärien kasvua mahdollisena. Todellisen tapausmäärän mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, koska suuri osa tapauksista todetaan kotitesteillä, joiden tietoja ei kirjata mihinkään.

– Oletan, että uutta muunnosta on enemmän kuin mitä virallisissa testeissä nähdään ja se lisää leviämisen todennäköisyyttä entisestään.

THL:n ylilääkäri Otto Helve vilautti toukokuussa uutta virusmuunnosta käsitelleessä tiedotustilaisuudessa uusien rajoitustoimenpiteiden mahdollisuutta, mikäli koronatilanne pahenisi.

Mäkijärvi ei sulkisi rajoitusten mahdollisuutta täysin pois, muttei pidä niitä enää viruksen kehittymisen myötä yhtä tehokkaana keinona taudin leviämisen hillitsemisessä. Hän korostaa ihmisten oman toiminnan merkitystä.

– Koronan kanssa on nähty niin monenlaisia vaiheita, ettei voi sanoa, etteikö jotain rajoituksia ainakin harkittaisi tai ehkä jopa tulisi, mutta kyllä kynnys on varmaan hyvin korkealla. Viisainta on nyt kansalaisten oma koronaturvallinen käyttäytyminen.

– Vaikka maskisuositusta ei ole, on varmaan tilanteita ja henkilöitä, joiden maskia kannattaa käyttää, nimenomaan vahvempaa FFP2-maskia. Etäisyydet ja käsihygienia ovat edelleen tärkeitä.

Järvinenkään ei pidä rajoituksia lähtökohtaisesti oikeana lähestymistapana uuden muunnoksen hallinnassa.

– En usko, että rajoitukset virusta kadottaa. Rajoitustoimenpiteiden pitäisi olla vain ihmisten ja terveydenhuollon toiminnan turvaamiseksi. Tähän asti rokotteet ovat antaneet hyvän suojan vaikeaa tautia vastaan, kaikkia virusmuunnoksia vastaan.

– Tällä hetkellä ei ole esitetty epäilyjä, etteikö näin olisi uusien omikronmuunnosten osalta, eivätkä ne näyttäisi tämän hetken tietojen mukaan aiheuttavan vaikeampaa tautimuotoa. Itse näkisin rajoitusten perustelun hyvin hankalana.

Lisärokotukset nähdään tehokkaampana koronatoimena kuin uudet rajoitukset.

– Toki jos ilmaantuisi sellainen virus, joka aiheuttaa vaikeaa tautia rokotukset saaneella väestönosalla, voisi olla syy rajoitustoimenpiteiden tekemiseen, mutta tällä hetkellä sellaista ei juuri ole näköpiirissä, Järvinen lisää.

THL:n Lindh ei pidä rajoituksiin palaamista tällä hetkellä todennäköisenä.

– Tartuntojen torjunnassa tärkeä on suhteuttaa mahdollinen tartuntariski omaan tilanteeseen ja harkita sen perusteella omaa suojautumisen tarvetta, esimerkiksi haluaako osallistua yleisötilaisuuteen josta etukäteen tietää, että lähikontaktien välttäminen on hankalaa. Omista rokotuksista huolehtiminen on tärkein osa vakavan taudin torjuntaa.

Mikäli rajoituksia kuitenkin tulisi, alkaisivat ne todennäköisesti maskisuosituksesta. Sen jälkeen siirryttäisiin kokoontumisrajoituksiin ja vasta sitten tarkkaan kohdennettuihin rajoituksiin kuten ravintolasulkuihin.

– Tällainen porrastus on meillä aikaisemmin ollut, oletettavasti sama logiikka pätee, jos niin pitkälle joudutaan ja tilanne niin hankalaksi menee, Mäkijärvi toteaa.

Kenties rajoituksia tehokkaampana keinona Mäkijärvi pitää lisärokotuksia, jotka eivät välttämättä estä taudin leviämistä, mutta vähentävät vakavien oireiden esiintymistä merkittävästi.

– Minusta sitä pitäisi ainakin harkita. Joissakin maissa, kuten Portugalissa, on tästä lähdetty liikkeelle. Portugalissa BA.5 on jo valtavirus ja aiheuttaa paljon tartuntoja ja sairaalapotilaita.

Aikaisempiin koronakesiin verrattuna nykytilanne herättää Mäkijärven mukaan enemmän huolta. Lomakautta uusi virusmuunnos kuitenkaan tuskin pilaa.

– Kyllä kesän 2022 ennusmerkit ovat sellaisia, että ei ole ihan yhtä huoletonta kesän ja kesäloman viettoa, mutta en nyt usko, että tämä mitenkään lomien viettoa estää tai siirtää. Pitäisin kuitenkin järkevänä vähän katsoa, minkälainen se lomaohjelma on ja mihin menee ja mihin sitten ei kannata mennä. Sillä on kyllä merkitystä.