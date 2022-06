Mitä Mantalle pitäisi tehdä? Kuvat lukijoiden villeimmistä ideoista

Hauras nuoren naisen figuuri Havis Amanda oli taas vaarassa kiekkojuhlassa. IS kysyi lukijoiltaan, mitä ongelmalle pitäisi tehdä.

Nuoren ja kurvikkaan naisen näköispatsas on kuohuttanut tunteita taas alkuviikon.

Ontto ja hauraana pidetty Havis Amanda suojattiin vaneriaidoin MM-kiekkokullan juhlien varalta, mutta suojarakennelma petti, kun hurmioituneet juhlijat halusivat uida sen juurella olevassa suihkulähteessä ja kiivetä ylös itse Mantan vierelle.

Manta selvisi, mutta huoli 114-vuotiaan patsaan säilymisestä kasvoi entisestään.

IS kysyi lukijoiltaan, mitä Mantalle tai juhlakulttuurille pitäisi tehdä.

Tilalle Jukka Jalosen patsas

Kiekkohuuman ollessa vielä tuoreessa muistissa paljon mainintoja sai esitys korvata Manta kiekkovalmentaja Jukka Jalosen patsaalla.

Tällaista patsasta voisi ehdotusten mukaan palvoa, siihen voisi kiivetä ja se voisi palvella kiekkojuhlijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Toiveiden jukkajalospatsas olisi kiipeilytelineenomainen, vesielementillä varustettu iloinen temmellyspaikka.

– Patsaasta tehtäisiin sellainen, että sinne voisi mennä uimaan, kiivetä turvallisesti ja se kestäisi seuraavatkin torijuhlat, kirjoittaa eräs lukija.

Mainintoja sai myös kiekkosankari Marko ”Mörkö” Anttilan näköispatsas.

Erään lukijan mielestä patsas voisi jopa esittää itse juhlakansaa.

– Meillä vois olla Torille-patsas, jonka kaikki tietää: raavas mies ilman paitaa, olut toisessa ja lippu toisessa kädessä. Tähän tiivistyvät spontaanit torijuhlat! Tästä patsas ja suihkulähde, saa kiivetä ja kylpeä omalla vastuulla. Jos hajoo niin korjataan. Sopii myös kansainväliseksi turistikohteeksi. Torille!

Suoja-aidat tai peräti sähköpaimen

Vaneriaidat eivät viime sunnuntaina kestäneet, mutta joidenkin lukijoiden mielestä suojausta voisi silti kehitellä eteenpäin.

IS:n lukijat esittivät Mantan suojaksi rautakehikkoa, josta ei pääsisi läpi, panssarilasia ja entistä korkeampaa jalustaa.

– Todella helppo homma. Ruiskutetaan uretaania patsaan päälle noin 1m joka puolelle. Patsaan pystyy myöhemmin putsaamaan uretaaninpuhdistusaineella.

Useampia mainintoja sai myös maan alta nouseva väliaikainen suoja-aita.

– Altaan kokoinen siilo johon Mantan saisi laskettua hydraulisesti juhlien ajaksi, aukon voisi peittää kannella jonka päällä seisoisi Jukka Jalosen patsas, kirjoittaa yksi lukija.

Moni lukijoista pohti myös järeämpien, rankaisuun ja jopa lievään fyysiseen kuritukseen perustuvien suojausmenetelmien mahdollisuutta:

– Lisätään hydrauliset jousitukset patsaan alle, niin että patsas sattumanvaraisin väliajoin ponkauttaa juhlijat korkealle ilmaan. Samalla patsaan alle sijoitetuista kaiuttimista voisi kajahtaa Pojun "Poika Saunoo".

– Patsaaseen tulisi virittää sähköpaimen. Kyllä se pieni sähkötälli patsaaseen kosketettaessa hillitsisi hyvin kiipeilyhimoja!

– Kiedotaan piikkilankaan, päästä varpaisiin. Voisi tietysti piikkilanka olla kullattua tai hopeoitua.

Jotkin ehdotukset vaikuttivat siltä, että ne olivat saaneet seikkailuhenkisyydessään vaikutteita television extreme-ohjelmista.

– Jos on tiedossa tällaisia juhlia, niin vaihdetaan Manta isokokoiseen pumpattavaan barbaraan ja vahvaan läpinäkyvään muovikoppiin ja se vaneroidaan. Koppi ja barbara vielä rasvataan reilusti. Innokkaimmat kiipeilijät saavat pudota barbaran seuraksi ja vanerit puretaan pois ja siellä sitten saavat iloitella ja liukastella ja yrittää pyristellä pois kansan katsellessa ja kuvatessa tilannetta.

Tilalle hologrammi tai replika

Alkuperäinen patsas pitäisi monen lukijan mielestä säilöä turvaan Ateneumiin tai Kansallismuseoon.

Mantan voisi korvata replikalla tai vaikka hologrammilla. Alkuperäisen voisi yhden lukijan mukaan lähettää vaikka kuuhun.

– Oikeasti tuon voisi korvata hologrammilla, siinäpähän yritätte kiivetä, kirjoittaa yksi lukijoista.

Kopion päällä kiipeilyllä voisi lukijoiden mukaan myös tienata.

– Valmistakaa patsaasta kopio ja tehkää siitä Helsingin virallinen kiipeilyteline. Kiipeilymaksu 100 euroa kerta. Säätäkää kiipeily pakolliseksi kerran vuodessa ja ulkopaikkakuntalaisilta tuplahinta.

– Vaihdetaan Manta salaa kopioon ja aletaan periä kunnon ennakkomaksu patsaan päällä kiipeämisestä. Saadut rahat ilkivallan torjumiseen.

Kova kuri käyttöön

Havis Amandan ympärille rakennettu suojarakennelma petti MM-huumassa.

Osa lukijoista oli valmis lyömään nyrkkiä pöytään rellestävien kiekkojuhlijoiden kurinpalauttamiseksi.

– Tervatkaa patsas.

– Sairas ja kuriton piehtarointi patsaan ympärillä tulee torjua ja saattaa sairaat hoidon ja rikolliset lain piiriin, kirjoittaa yksi lukijoista.

Lukijat esittivät kameravalvontaa, roimia sakkoja ja aitoja rangaistuksia kiipeilijöille.

– Nelinumeroinen sakkolappu kouraan. Vettä letkusta niskaan. Sekä ympäristön siivous velvoite seuraavaksi aamuksi.

– Ehkä kyseiset juhlijat voisi sulkea Helsinki-areenalle juhlimaan. Olisi sillekin jotain käyttöä.

Juhlat jatkukoon, patsas kestää tai ei

Lukijoilta löytyi myös ymmärrystä kiekkokansan juhlakulttuurille. Mitä sitten, jos Manta ei jonain päivänä kestä ilonpitoa, ehkä se on aikansa jo elänyt?

– Ei patsaat ole ikuisia, eikä varsinkaan mitään palvottavia esineitä. Jos hajoaa, niin tilataan uusi aikakauden henkeen.

– Suurimmalle osalle ihmisistä Mantan kulttuurinen arvo on olematon. Vain koska jokin on vanha, ei tee siitä tärkeää. Sen sijaan patsaalla on toisenlainen vakiintunut arvo hengen nostattajana. Patsaat ovat ihmisiä varten juuri siten kuin ihmiset itse määrittävät niiden olevan. Näin ollen ainoa järkevä vaihtoehto on siirtää patsas museoon. Eihän se kestä kohta suomen talviakaan, kun on vanha romu.

Ehkä vika onkin Mantassa, eikä juhlijoissa? Lukijat pohtivat, voisiko Mantan valaa umpeen ja kestäväksi.

– Pitäisi tehdä, kuten kaikissa urheiluintohimon suurvalloissa.... Vahvistaa se sellaiseksi, että se kestää juhlivan kansan kontaktit.

– Tuulimyllyjä vastaan ei kannata taistella, eli jos ihmiset haluavat uida ja kiipeillä Mantalla, niin se kannattaa sallia, koska niin kuitenkin tapahtuu! Hyvällä tai pahalla. Turha nipottaa, vaan mieluummin mahdollistaa juhlimisen, eli rakennetaan tilalle kestävämpi kopio, joka on niin tukevasti rakennettu, että se kestää vielä kymmeniä tulevia mestaruuksia.

Ja toisaalta: juhlillakin on lukijoiden mielestä arvonsa.

– Antakaa suomalaisten juhlia ja elävöittää kaupunkikuvaa, jos sitä haluavat. Juhlimisen kulttuuriin pitäisi kannustaa, ei kieltää.

– Onhan toi nyt satakertaa hienompi perinne juhlia ja kiipeillä kun joku kukkahattu päässä sen tiirailu arkipäivänä.

Myös kopromissiratkaisua haettiin:

– Entäpä jos olisi järjestetty Mantan vappulakituksen tapaan seremonia? Ennaltavalitut henkilöt olisivat saaneet nosturin korista lippalakittaa patsaan ja pukea sen päälle leijonapelipaidan. Happy endkö?