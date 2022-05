Oikeus: Tästä syystä some­räppäri Millan Jaffin jengi on järjestäytynyt rikollisryhmä

Helsingin käräjäoikeuden mukaan someräppäri Milan Jaffin johtama Kurdish Mafia -katujengi on järjestäytynyt rikollisryhmä.

Käräjäoikeuden mukaan Kurdish Mafia täyttää kaikki viisi rikoslain vaatimaa määritelmää järjestäytyneestä rikollisryhmästä.

Vaatimusten mukaan ryhmässä on useita henkilöitä, se on toiminut pitkään, sillä on sisäinen hierarkia ja se toimii yksituumaisesti, minkä lisäksi ryhmän suunnittelemat rikokset ovat olleet törkeitä.

Oikeuden mukaan jengi on suojellut ryhmän ja sen jäsenten ”koskemattomuutta” sekä ”kunniaa” vakavalla väkivallalla ja sen uhalla.

Oikeuden mukaan jengin jäsenet ovatkin tehneet rikoksia ryhmän tai sen jäsenten puolesta tai ryhmän ”etujen” nimissä. Tästä syystä oikeus kovensi joidenkin tuomittujen, kuten Milan Jaffin tuomiota kolmasosalla. Tuomitut ovat itse kiistäneet järjestäytyneen rikollisryhmän olemassaolon.

Lue lisää: Tänne 10 vuoden vankeus­tuomion saanut someräppäri Milan Jaff passitetaan

Keskusrikospoliisin asiantuntijalausunnon mukaan Kurdish Mafia, joka on käyttänyt itsestään myös 47-numerotunnusta, sai alkunsa vuonna 2019. Numerotunnusta on käytetty muun muassa kommandopipoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Lausunnon mukaan helsinkiläisjengin toiminnassa on 40 henkilöä, mutta varsinainen jäsenmäärä koostuu noin 20 miehestä. Lähes kaikkia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä on epäilty tai tuomittu väkivalta- tai huumausainerikoksista.

Lue lisää: Someräppäri Milan Jaff tuomittiin 10 vuoden vankeuteen

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 22-vuotiaan Milan Jaffin kymmenen vuoden vankeuteen tiistaina. Ryhmän toinen johtohahmo, artistinimellä Cavallani tunnettu Yahue Mahdi Mohamud, 26, sai yhdeksän vuoden vankeustuomion. Helsinkiläisjengin kolmas vaikuttava tekijä, 19-vuotias Ardar Husein sai 2 vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion.

Muut jengiläiset saivat alle kahden vuoden tuomioita.