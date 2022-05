Ahvenanmaalla vietetään itsehallinnon 100-vuotisjuhlaa. Kahden maan päämiehet puolisoineen osallistuvat juhlallisuuksiin.

Ahvenanmaa viettää itsehallintonsa 100-vuotisjuhlaa torstaina 9. kesäkuuta. Merkkipäivän juhlallisuuksiin on tulossa todellisia korkean profiilin vieraita, sillä paikalle saapuvat Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa vaimonsa kuningatar Silvian kanssa sekä Suomen presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio.

– Yksityiskohdat, kuten saapumisajat, ovat vielä hieman auki, mutta molemmat pariskunnat ovat paikalla ainakin juhlapäivänä 9.6., Ahvenanmaan maakuntahallituksen johtaja Lena Von Knorring vahvistaa Ilta-Sanomille.

Kuningaspari ja presidentti pari näkivät toisensa viimeksi toukokuun puolivälissä Sauli Niinistön ja Jenni Haukion valtiovierailulla Ruotsissa.

Arvovieraiden ohjelma on varsin tiivis. Aamupäivällä he vierailevat Bomarsundin raunioilla ja Kastelholman linnassa, josta matka jatkuu maakuntapäiville.

Sekä kuningas Kaarle Kustaan että presidentti Sauli Niinistön on tarkoitus pitää puhe virallisissa itsehallinnon juhlissa. Kulkue juhliin lähtee itsehallintotalon edestä ja päätyy Maarianhaminan torille. Toritilaisuus on kaikille avoin. Ohjelmassa on laulua, musiikkia, juhlapuheita ja kukkatervehdys.

Yleisölle tarjotaan 4 000 palaa perinteistä ahvenanmaalaista pannukakkua. Kansalaiset saivat itse äänestää, mitä ruokalajia he haluaisivat juhlissa tarjottavan.

Illalla kuningasparin ja presidenttiparin odotetaan osallistuvan kutsuvierasillalliselle ja juhlakonserttiin miljonääri Anders Wiklöfin omistamassa Andersuddessa. Se sijaitsee Järsössä, noin 10 kilometrin päässä Maarianhaminasta.

Andersudde sijaitsee upeissa maisemissä Järsössä.

Wiklöfillä on mittava taidekokoelma.

Wiklöfin ”kesämökki” Andersudde on 700-neliöinen huvila, jonka terassilta avautuvat näkymät Ahvenanmerelle. Huvilassa on yksi Pohjoismaiden laajimmista yksityisesti omistetuista taidekokoelmista.

Niinistön edellinen vierailu Ahvenanmaalla oli tarkoitus olla viime lokakuussa, mutta sääolot estivät presidentin matkan. Hän piti avajaispuheen seminaarissa Ahvenanmaan demilitarisoinnista ja neutralisoinnista etäyhteydellä.