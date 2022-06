Uusi omikronvariantti leviää aggressiivisesti – asiantuntija pelkää Suomen tilanteen synkkenevän

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja perustaa arvionsa Portugalista kantautuneisiin tietoihin.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo koronaviruksen uuden BA.5-omikronmuunnoksen valtaavan alaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Lehtonen kirjoitti maanantaina Twitterissä, että viime viikolla positiivisten koronanäytteiden osuus kipusi noin 28:sta prosentista 39:ään prosenttiin.

Lehtonen uskoo tilanteen pahenevan tulevina viikkoina. Ilta-Sanomien haastattelussa hän huomauttaa muunnoksen levinneen keväällä ripeästi Etelä-Euroopassa ja varsinkin Portugalissa. Uusi muunnos näyttää kiertävän rokotesuojan edellisiä tehokkaammin.

– Kyllähän tämä korona aika hurja virus on. Muutaman kuukauden välein näyttäisi tulevan aina uusi variantti, joka tämän suojan voi kiertää, Lehtonen sanoo.

– Euroopan tartuntatautivirasto teki kaksi viikkoa sitten oman riskiarviointinsa ja piti uutta omikronia jälleen kohtalaisena riskinä sille, että tapausmäärät ja sairaalahoidot tarve voivat lähteä pian taas kasvuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut uuden omikronmuunnoksen aiheuttavan Suomessa uuden epidemia-aallon mahdollisesti ensi syksynä.

Portugalin lukuihin tutustunut Lehtonen pelkää tilanteen synkkenevän mahdollisesti jo aiemmin kesällä. Our World in Data -sivuston mukaan Portugali kärsii parhaillaan EU-alueen suurimmista tartuntalukemista.

Tavallisesti Suomen koronatilanteen käänteet seuraavat Etelä- ja Keski-Eurooppaa parin kuukauden viiveellä. Portugalissa tapausmäärät singahtivat nousuun huhti–toukokuussa. Näin tartuntapiikki voitaisiin nähdä siis keskellä suomalaisten lomasesonkia.

– Tässä on se vähän huolestuttava asia, että meillä on terveydenhuollon resursoinnissa oikeasti melkoisia haasteita. Henkilöstöä on riittämättömästi ja lomiakin täytyy ihmisille antaa. Tilanne, jossa kesken kesäkauden tulee potilaita, on tältä kannalta tietysti aika vaikea, sanoo Lehtonen.

Suomessa uudelle virukselle on tarjolla hedelmällinen leviämisalusta. Väestöstä löytyy edelleen kosolti niitä, jotka eivät ole sairastaneet koronatautia, eikä koronarokotteiden suoja tartuntaa vastaan ole kovin pitkäkestoinen.

Useimpien edellisestä annoksesta on vierähtänyt useita kuukausia. Lehtonen huomauttaa Suomen jääneen neljännessä rokotekierroksessa Ruotsista jälkeen.

– Olen aiemmin muistuttanut Lääkärilehdessä, että jos katsotaan 70–79-vuotiaiden ikäryhmää, Ruotsissa siitä 65 prosenttia on saanut neljännen annoksen. Suomessa prosentti on 5. Tässä on aika paljon tilaa melkoisessa riskissä olevalle ryhmälle saada taudin vakavaa muotoa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Portugalissa neljänsiä annoksia alettiin tarjota yli 80-vuotiaille toukokuun puolivälissä. Aikataulua nopeutettiin kolmella kuukaudella nousuun singahtaneiden sairaanhoito- ja kuolemantapausten hillitsemiseksi.

Suomen ensimmäinen BA.5-liitännäinen koronatapaus todettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 18. toukokuuta. Tartunnan oli saanut suomalainen matkustaja, joka oli matkustanut Väli-Amerikassa.

Variantti löydettiin alun perin Etelä-Afrikasta, mutta tapauksia on ollut eri puolilla maailmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa 19. toukokuuta, että Suomen on varauduttava epidemiatilanteen heikkenemiseen.

Samassa tilaisuudessa puhuneen THL:n ylilääkärin Otto Helven mukaan rajoitustoimiin siirtymistä ei voinut sulkea kokonaan pois.

KORONAEPIDEMIA on tänä vuonna vienyt ihmisiä sairaalaan ja aiheuttanut kuolemia aivan eri tavalla kuin vuosina 2020–2021. Asia selvisi toukokuun lopulla STT:n analysoimista THL:n avoimista aineistoista.

Tarkastelun ajanjakso oli vuoden 2020 huhtikuun alusta vuoden 2022 toukokuun alkuun. Viime vuodenvaihteessa kuolemantapausten määrä hyppäsi rajusti.

Marras–joulukuussa 2021 viikoittain kuoli 44–57 koronaa sairastanutta ihmistä, mutta tammikuussa viikoittain kuoli jo 112–141 koronapotilasta.

Huippunsa kuolemantapausten viikoittainen määrä saavutti maaliskuussa viikolla 12, jolloin kuoli 248 koronaa sairastanutta ihmistä. Kevään edetessä kuolemantapausten määrä kuitenkin laski jyrkästi.

Suomessa 28. toukokuuta tiedossa olleista lähes 4 400:sta koronaan liittyvästä kuolemasta yli 2 600 eli reilusti yli puolet on raportoitu tämän vuoden puolella, eli vain noin viidessä kuukaudessa.

THL:n ylilääkäri Tuija Leino huomautti STT:lle, että nousu kuolemantapauksissa tulee kuitenkin suhteuttaa poikkeuksellisen suuriin tartuntamääriin.