Someräppäri Milan Jaff syyllistyi muun muassa tapon yritykseen.

Helsingin käräjäoikeus antoi tiistaina tuomion helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin välisistä yhteenotoista. Jengien väliset riidat johtivat viime kesänä ja syksyllä lukuisiin väkivaltaisiin kahnauksiin.

Someräppäri Milan Jaff tuomittiin 10 vuoden vankeuteen. Syyttäjien mukaan hän on helsinkiläisen jengin keulahahmo.

Jaff sai tuomion pahoinpitelystä, tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Jaffin rikoskumppani, artistinimellä Cavallani tunnettu Yahue Mahdi Mohamud sai yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksen. 26-vuotias mies sai tuomion tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Käräjäoikeuden mukaan Jaff ja Mahdi Mohamud suunnittelivat viime lokakuussa hyökkäystä Helsingin Kaivohuoneelle, jossa oli espoolaisjengin jäseniä. Osalla jengiläisillä oli teräaseita. Poliisi esti kuitenkin viime tipassa yhteenoton.

Käräjäoikeuden mukaan Jaff ja Mahdi Mohamud ampuivat Espoossa viime syyskuussa lukuisia laukauksia kohti omakotitalon ikkunoita. Talossa juhli kymmeniä ihmisiä, mukaan lukien espoolaisjengin jäseniä. Loukkaantumisilta kuitenkin vältyttiin. Ainakin yksi luoti pysähtyi ikkunalasiin.

Oikeuden mukaan rikoksia oli tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Sen oikeus huomioi koventavana seikkana rangaistuksen mittaamisessa. Oikeuden mukaan rikollisryhmän motiivina oli suojella ryhmän ja sen jäsenten ”koskemattomuutta” ja ”kunniaa” vakavalla väkivallalla sekä sen uhalla.

Jaffin ja Mahdi Mohamudin lisäksi kymmenen vastaajaa sai ehdollisia tai ehdottomia vankeusrangaistuksia kolmen kuukauden sekä kahden vuoden ja neljän kuukauden väliltä. Yksi tuomittiin sakkorangaistukseen ja yhden syyte hylättiin kokonaan.

Laajan yleisön tuntema Milan Jaff on sosiaalisesta mediasta. Hänen YouTube-videoillaan on satojatuhansia katsojia. Instagramissa 22-vuotiaalla Jaffilla on yli 90 000 seuraajaa. Vielä helmikuussa seuraajamäärä oli ainakin yli 110 000.

Hänen rap-kappaleidensa sanoituksissa korostetaan jengiveljeyttä ja ihannoidaan rikollisuutta, väkivaltaa, huumeita sekä viranomais- ja yhteiskuntavastaisuutta.

Uutinen päivittyy.