Korealainen vaateliike julistaa olevansa ”virallinen Ahvenanmaa”

Myös vaateliikkeen mallistossa näkyy pohjoismaisia vaikutteita.

Åland eli Ahvenanmaa on löytänyt tiensä myös Etelä-Koreaan.

Suomeen kuuluva saariryhmä Ahvenanmaa, ruotsiksi Åland, täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Tiettävästi Ahvenanmaa on maailman ainoa Ahvenanmaa, mutta nyt on käynyt ilmi, ettei Åland olekaan maailman ainoa Åland. Ja nimenomaan ruotsalaisella å:lla.

Koreassa nimittäin toimii täysin samanniminen vaatekauppa. Kaiken huipuksi kyseinen kauppaa julistaa somessa olevansa ”Official Åland”.

Tutkimusmatka yrityksen someen paljastaa, että liikkeistä voi ostaa paitsi vaatteita, myös muuta lifestyle-termin alle osuvaa tavaraa. Tekstit ovat kuitenkin koreaksi, eivät ruotsiksi.

Ahvenanmaalla kaupan olemassaolo on tiedossa.

– Olemme seuranneet kauppaa jo pidempään. He myyvät trendikkäitä nuorisovaatteita, ja ilmeisesti heillä on vähän myyntiä myös USA:ssa. Mutta sitä en tiedä, miten he ovat löytäneet Ahvenanmaan, Visit Ålandin toimitusjohtaja Lotta Berner-Sjölund kertoo.

Koreassa ollaan selvästi pohjoismaalaisen kulttuurin ystäviä, sillä yritys on lanseerannut hiljattain Peppi Pitkätossu -kokoelman.

Ahvenanmaalla ei ole koettu toisen Ålandin olemassaoloa häiritseväksi.

– Meidän tiemme eivät ole koskaan kohdanneet. Emme ole huomanneet, että heidän sivujensa kautta tulisi meille liikennettä. Olemme sen verran kaukana toisistamme, että enemmän tuo nimi on hymyilyttänyt.

Berner-Sjölund myöntää, että yrityksen nimen taustatarina kiehtoo heitäkin. Hän harkitsee lähettävänsä viestin yritykselle.

– Jonkinlainen yhteys heillä täytyy olla Ahvenanmaahan, sillä kuka muu muuten keksisi antaa kaupalle tuollaisen nimen. Å ei väänny aasialaisessa näppäimistössä kovin helposti, hän miettii.

Varsinaisesta ilmaisesta mainonnasta ei kuitenkaan ole valitettavasti kyse.

– Kohderyhmä on väärä, ja he ovat vähän liian kaukana, Berner-Sjölund sanoo.

Ålandin koreankielisistä sivuista on vaikeaa saada tietoa, koska niiden ilmoitetaan olevan ”temporarily unavailable”, mutta Berner-Sjölundin vinkki Yhdysvalloista osoittautuu hedelmälliseksi. Liikkeen USA:n sivuilla on kerrottu yrityksen taustasta.

Ensimmäinen Åland avasi ovensa Myeong-dongissa, Soulissa vuonna 2006.

Nimi on todellakin Suomesta napattu, samoin yrityksen kalaa esittävä logo.

– Harvinainen kala, joka elää pienellä Ålandin saarella Suomessa, on nimeltään aland, nettisivuilla kerrotaan.

Tarina on kerrassaan hieno, mutta valitettavasti pikaisella tiedonhaulla ei löydy mitään tietoja aland-nimisestä kalalajista. Olisiko kyseessä siis vain korealainen kalajuttu?