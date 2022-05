”Nyt meni täysin överiksi!” – historiallinen ravintola koki tuhoa MM-kultajuhlissa

Ravintolanjohtaja Santeri Uusitalo ihmettelee, miksi iloisessa juhlassa täytyy alkaa hajottaa paikkoja.

HELSINGIN kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) tyrmistyi kovasti jääkiekon MM-kultajuhlinnasta levinneistä kuvista.

– Kuvat kultajuhlista Mantalla pysäyttävät. Käytös, jossa vartijoita väkivaltaisesti vastustetaan ja suoja-aidat kaadetaan, ei käy, Razmyar tuomitsi Twitterissä.

Yhtä tyrmistynyt oli Mantan kupeessa Esplanadin puistossa sijaitsevan ravintola Kappelin ravintolanjohtaja Santeri Uusitalo.

Kappeli oli kaikissa aiemmissa jääkiekon kultajuhlissa välttynyt fanien aiheuttamilta tuhoilta. Nyt kävi toisin.

Uusitalon mukaan ravintolan katolle kiipesi läjäpäin porukkaa, ikkunoita ja terassikalusteita hajotettiin ja terassin infrapunalämmittimien johtoja oli revitty irti.

–Nyt meni juhlinta täysin överiksi! Jos on ilon juhla, niin miksi täytyy alkaa hajottaa paikkoja. Se menee yli kaiken ymmärryksen, Uusitalo harmittelee.

Ravintola Kappeli oli varautunut juhliviin fanijoukkoihin omilla järjestyksenvalvojillaan. Heidän puheensa tai yrityksensä hillitä juhlivaa kansaa kaikuivat kuitenkin kuuroille korville.

Ravintola Kappelin katolla oli vielä selvät merkit sunnuntain kultajuhlista.

Uusitalo ei heti maanantaina osannut arvioida, miten isot rahalliset vahingot ravintola kärsi.

– Arviointi on kesken. Kaikenlaista ilkivaltaa oli. Mitään vastaavaa ei ole aikaisempina vuosina tapahtunut. Tämän vuoden meno oli ihan eri luokkaa. Ei se kyllä kovin sivistynyttä juhlintaa ollut, Uusitalo miettii.

Ravintola Kappelin ikkunoita oli hajotettu ja terassikalusteita tuhottu.

Erityisen harmittavaa ilkivalta oli senkin takia, että ravintola Kappeli avasi ovensa puoli vuotta kestäneen remontin jälkeen vain kuukausi sitten 27. huhtikuuta.

Kappeli on ikoninen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä ravintola. Se avasi ovensa Esplanadin puistossa jo yli 150 vuotta sitten vuonna 1867. Ravintolaa ovat pitäneet kantapaikkanaan monet tunnetut kulttuurihahmot, muun muassa säveltäjä Jean Sibelius, kirjailijat Eino Leino ja Juhani Aho sekä säveltäjä Oskar Merikanto.

Ravintolarakennus on rakennushistoriallisesti arvokas ja isoin osin suojeltu. Kappeliin on kertynyt arvotaidetta 1870-luvulta saakka. Ensin taiteilijoiden – kuten Albert Edelfeltin ja Severin Falkmanin – maalaamina kiitoksina ilmaisista sunnuntaiaamiaisista, sittemmin myös muuta kautta.

Remontti toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Myös Havis Amandan suihkulähteen tarkat vaurioarviot ovat täsmentymättä.

Helsingin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila sanoo, että konservaattori kävi arvioimassa Mantan maanantaina, ja silmämääräisesti veistoksen rakenteissa ei ollut nähtävissä vaurioita.

– Tarkempi kuntoarvio tehdään vähän myöhemmin, Tanninen-Mattila sanoo.

Hän lisää, että taidemuseon kannalta on tärkeä asia, että tulevillekin sukupolville jää jäljelle Manta, josta voidaan nauttia Helsingin monumenttina.

– Se on kuitenkin jo 113 vuotta symboloinut Helsinkiä, Tanninen-Mattila sanoo.

Havis Amanda oli jälleen isojen poikien kiipeilytelineenä. Tarkoitus, jota varten veistosta ei ole alun perin tehty.

Mantan kunnon ohella Tanninen-Mattila kantaa huolta myös juhlijoiden turvallisuudesta. Veistoksen keskitaso, jolla juhlijat tavanomaisimmin seisovat, on noin kolmen metrin korkeudella suihkualtaan pohjasta. Voi loukata itsensä tai sivullisen pahasti, jos veistos pettää ja siitä korkeudesta putoaa altaaseen tai jonkun toisen päälle.

– Veistosta ei ole suunniteltu seisottavaksi, Tanninen-Mattila muistuttaa.

Helsingin kaupunki oli rakentanut tukevan pari metriä korkean vaneriaidan Havis Amandan ympärille. Juhlijat kuitenkin kaatoivat aidat ja kiipeilivät patsaan päälle.

Paikalla oli myös vartijoita, mutta heidän estelynsä eivät auttaneet.

Pari metriä korkea vaneriaitakaan ei estänyt juhlijoita pääsemästä Mantalle.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajan Laura Aallon mukaan on valitettavaa, että juhlinta ei pysynyt aitojen ulkopuolella.

– Kultaa kuuluukin juhlia, mutta toivoimme, että juhlinta ei olisi päätynyt Mantan päälle. Tämä on todella harmillista. Viestimme on ollut koko ajan se, että hauras Manta jätettäisiin rauhaan, Aalto sanoo.

Aalto sanoo, että kaupungin täytyy jatkossa miettiä, miten Mantaa voitaisiin suojella paremmin. Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan pormestari Paavo Arhinmäki (vas) väläytti Twitterissä, että Mantan suojaksi pitäisi rakentaa jonkinlainen päälle nostettava suojakupu.

– Kaikki villit ja vähemmän villit ideat täytyy ottaa pohdintaan. Aina voi tehdä asioita paremmin.

– Manta on ollut kaikki nämä vuosikymmenet helsinkiläisten juhlien näyttämönä. Siellä on juhlittu vappua ja monta muuta asiaa. Täytyy huolehtia, että Manta on jatkossakin helsinkiläisten ilon symbolina, Aalto lisää.

Helsingin poliisilaitoksen rikostutkinnasta kerrottiin Ilta-Sanomille kello 16, ettei MM-kultajuhlinnasta ollut kirjattu rikosilmoituksia. Tai jos oli tehty, niitä ei vielä tuolloin poliisin järjestelmässä näkynyt.