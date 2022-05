Pekka Toveri: Venäjän iskukyky on heikentynyt – ”Ne eivät pärjää kunnolla edes Donbasissa”

”En usko, että ukrainalaiset ovat yhtä väsyneitä ja kuluneita kuin venäläiset”, kenraalimajuri evp Pekka Toveri kertoo.

Britannian sotilastiedustelu arvioi maanantaina Venäjän kärsineen murskaavia tappioita nuorempien upseeriensa joukoissa.

Ukrainan sodassa on kuollut paljon nuoria miehiä.

Nuorten upseerien on brittitiedustelun mukaan pitänyt johtaa alimman tason taktisia toimia, koska Venäjän armeijalta puuttuu sellaisia koulutettuja aliupseereita, joita länsimaiset joukot käyttävät vastaavissa tehtävissä.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sanoo, että nuorten upseerien menehtyminen kuulostaa ”normaalilta”.

– He ovat etulinjassa riskialttiimpina kuin vanhemmat upseerit esikunnissa ja selustassa.

Liikekannallepanon julistus olisi Vladimir Putinille riski ja epäonnistumisen myöntäminen, Pekka Toveri sanoo.

Toveri sanoo, että näin on ollut kaikissa sodissa. Suomen talvi- ja jatkosodassa nuoria reserviupseereita kaatui paljon enemmän suhteessa miehistöön.

Ukrainalaisilla on Toverin mukaan todennäköisesti samanlainen tilanne. Johtajatappiot ovat olleet suuria.

– Joukkojohtajat ja komppaniapäälliköt vetävät porukat taisteluun ja joutuvat ottamaan isompia riskejä kuin miehistö tai vanhemmat upseerit.

Ukrainan sodassa Venäjällä oli vielä alkuvaiheessa parhaat miehet taisteluissa. Sitten tappiot alkoivat syödä vahvuutta.

Pekka Toverin mukaan nyt Venäjä on joutunut keräämään sotakouluista opettajia.

– Eräiden tietojen mukaan joukkoja yritetään muodostaa varuskuntiin jääneistä kouluttajista ja viimeisistä sopimussotilaista. Kuka seuraavaa varusmiesikäluokkaa enää kouluttaa, kun kaikki on revitty rintamalle.

Ukrainan sodassa ovat kärsineet mittavia tappioita yleisesikunnan reservi ja maahanlaskujoukot, jotka ovat olleet Venäjän asevoimien eliittiä.

Ukrainan sodan johdosta Venäjän armeijan iskukyky on merkittävästi heikentynyt, arvioi Toveri.

– Nyt he ovat pärjänneet Donbasissa, jossa he ovat käyneet kulutussotaa. Taistellaan pienellä alueella ja paukutetaan tykistöllä vastustajaa. Sitten mennään pikku hiljaa varovasti eteenpäin. Siinä he pärjäävät.

On liikkunut huhuja siitä, että venäläiset suunnittelisivat taas Kiovan valtaamista.

Toveri ihmettelee, millä joukoilla venäläiset aikoisivat hyökätä Kiovaan.

– Ne eivät pärjää kunnolla edes Donbasissa. Ne eivät ole saaneet kunnon läpimurtoa aikaiseksi, on ollut vain hiljaista nakertamista.

Kiovan hyökkäyksessä venäläisille kävisi yhtä huonosti kuin kävi ensimmäisellä kerralla, Toveri ennustaa.

Venäjän katukuvassa näkyy rekrytointi-ilmoituksia, joissa venäläisiä houkutellaan tulemaan armeijaan töihin ja ryhtymään sotilaaksi.

– Liikekannallepanoa ei ole julistettu eikä sitä voida julistaa ennen kuin julistetaan sota. Sitten pitää yrittää rekrytoida väkeä sopimussotilaiksi, Toveri selvittää.

Toveri sanoo, että kampanjointia Venäjä on tehnyt Ukrainan sodan alusta asti.

– Kampanjaa on tehty huonolla menestyksellä ja sen takia sääntöjä on muutettu niin, että yläikärajaa on nostettu. Entistä vanhempia hyväksytään taistelutehtäviin.

Venäjä on karsinut sopimussotilailta iän lisäksi muitakin vaatimuksia, kuten fyysisiä vaatimuksia. Lisäksi rikosrekisteriä on lievennetty, jotta rekrytointipohja laajenisi.

– Kun ei tiukemmilla vaatimuksilla saada väkeä, helpotetaan vaatimuksia. Korvataan laatua määrällä.

Jos Venäjä julistaisi yleisen liikekannallepanon, se voisi käyttää reservejä maan rajojen ulkopuolella.

– Tätä presidentti Vladimir Putin ei uskalla tehdä, se olisi melkoinen epäonnistumisen myöntäminen ja melkoinen riski. Tuleeko ketään silloin palvelukseen, Pekka Toveri kysyy.

Vladimir Putin ei todennäköisesti aio julistaa liikekannallepanoa, arvioi Pekka Toveri.

Eräiden tietojen mukaan sopimussotilaat ovat hyökänneet omia upseereita vastaan jo muutaman kerran, Pekka Toveri kertoo.

– He ovat parikymppisiä sopimussotilaita. Entäs kun on kolmekymppisiä reserviläisiä, jotka joutuvat jättämään perheensä ja työnsä lähteäkseen tähän turhaan sotaan. Heitä ei välttämättä enää pompotella samalla tavalla.

Toisin kuin venäläisillä, ukrainalaisilla on Toverin mukaan edellytyksiä kasvattaa iskukykyä.

Ukrainalaisilla on reservejä, vapaaehtoisia riittää ja Ukraina saa aseistusta lännestä.

– Totta kai kun on käyty yli kolme kuukautta sotaa, tappioita on tullut varmaan heilläkin. Ja sama juttu kuin venäläisillä, parhaat menevät ensimmäisinä.

Ukrainan joukot ovat väsyneitä ja kuluneita, Toveri sanoo.

– En usko, että he ovat yhtä väsyneitä ja kuluneita kuin venäläiset. Siinä mielessä he vahvistuvat koko ajan.

Miehistön lisäksi Venäjä on kärsinyt materiaalivahinkoja.

Venäläiset eivät saa komponentteja lännestä eivätkä he voi rakentaa uusia aseita. Toveri sanoo, että venäläiset joutuvat raapimaan varastoista vanhempaa panssari- ja tykkikalustoa.

– Kohta ollaan toisen maailmansodan kaltaisessa sodankäynnissä 70-luvun kalustolla, ja ukrainalaiset saavat uudempaa kalustoa.

Sosiaalisessa mediassa näkyy kuvia, miten venäläiset kuljettavat vanhaa neuvostoaikaista kalustoa Ukrainan taisteluun.

Ukrainassa venäläiset käyttävät muun muassa T62-taistelupanssarivaunuja, jotka otettiin käyttöön 1960-luvun alussa.

Toverin mukaan venäläiset ovat käyttäneet vanhoja taistelupanssarivaunuja puolustuksellisessa käytössä. Ne eivät ole kärjessä hyökkäämässä, vaan venäläiset käyttävät niitä vallattujen alueiden pitämiseen.