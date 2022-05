Pahoinpitelyvideo lähti leviämään netissä – poliisi huolestui nuorten keskuudessa yleistyneestä ilmiöstä

Lapin poliisilaitos tutkii tapausta, jossa video nuoreen uhriin kohdistuneesta pahoinpitelystä lähti leviämään netissä. Ilmiö ei ole poliisin mukaan paikallinen.

Lapin poliisi on huolestunut lasten ja nuorten keskuudessa sosiaalisessa mediassa leviävistä väkivaltaa sisältävistä videotallenteista. Videoissa on kuvattu tilanteita, joissa henkilöä pahoinpidellään tai käynnissä on tappelu.

Paraikaa Lapin poliisilaitos tutkii nuorten tekemäksi epäiltyä väkivaltarikosta, joka tapahtui Rovaniemellä huhtikuun lopussa. Tapauksessa usean nuoren epäillään pahoinpitelemällä aiheuttaneen nuorelle uhrille vammoja, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa.

– Nyt tutkittavaan pahoinpitelyyn liittyy tapahtumasta sosiaalisessa mediassa levinnyt tallenne. Tapauksesta on kirjattu Lapin poliisilaitokselle rikosilmoitus pahoinpitelystä ja sen osalta esitutkinta jatkuu. Tapahtumien kulku ja pahoinpitelyn osapuolet ovat poliisin tiedossa, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Ossi Granat.

Lapin poliisin tutkimaan pahoinpitelyyn liittyvän tapahtuman tallentaminen ja videon jakaminen somessa ei ole vain paikallinen ilmiö: Poliisin mukaan nuorten tekemiksi epäiltyihin väkivaltarikoksiin liittyy yhä useammin rikoksen tallentaminen kuvaamalla ja videon levittäminen sosiaalisessa mediassa.

Väkivaltaisten videoiden levittäminen sosiaalisessa mediassa ei ole poliisin mukaan hyväksyttävää.

– Netissä tai somessa leviäviä väkivaltavideoita ei pidä jakaa, Granat korostaa ja jatkaa:

– Paitsi että väkivaltaisten videoiden jakamisessa saattaa syyllistyä itse rikokseen, voi videoiden jakaminen vaikuttaa negatiivisesti ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Somessa jakamisen sijaan pahoinpitelyyn liittyvistä videoista on syytä aina ilmoittaa poliisille, koska niistä voi olla suuri hyöty poliisin suorittamassa esitutkinnassa.

Poliisi korostaa, että aikuisten tulisi seurata lasten ja nuorten kokemuksia sosiaalisesta mediasta.

– Huoltajien olisi hyvä olla tietoisia ja kiinnostuneita, millaista sisältöä lapset netistä katsovat. Lasten ei tule edes katsoa somessa leviäviä väkivaltaisia videoita, niiden jakamisesta puhumattakaan, muistuttaa tutkinnanjohtaja Granat.

Myös some-kanavien ylläpitäjille on hyvä ilmoittaa epäasiallisista videoista, jotta ne voidaan poistaa alustoilta.

Poliisi haluaa vielä yleisesti muistuttaa, että toisen pahoinpitely on rikos, joita poliisi tutkii väkivaltatapauksesta riippuen yleensä joko lievinä, tavanomaisina tai törkeinä pahoinpitelyrikoksina.

– Vaikka tekoon syyllistynyt olisi alle 15-vuotias, eikä siten rikosoikeudellisesti vastuussa teosta, on alle 15-vuotias kuitenkin vahingonkorvausvelvollinen. Vahingon­korvausasioihin liittyvät velvollisuudet voivat seurata nuoria ja näiden huoltajia pitkään, Granat muistuttaa.